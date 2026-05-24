તેલંગાણામાં હીટસ્ટ્રોકથી 51 લોકોના મોત, મૃતકોના પરિવારને 4 લાખનું વળતર

રાજ્યના 15 જિલ્લાઓમાં તાપમાન 45 ડિગ્રીને પાર પહોંચી ગયું છે, જેને લીધે બધા ત્રાહિમામ પોકારી ગયા છે

રાજ્યના 15 જિલ્લાઓમાં તાપમાન 45 ડિગ્રીને પાર પહોંચી ગયું છે, જેને લીધે બધા ત્રાહિમામ પોકારી ગયા છે (AFP)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : May 24, 2026 at 2:10 PM IST

હૈદરાબાદ: તેલંગાણા રાજ્યમાં ભીષણ ગરમીના કારણે લોકો પર ભારે અસર પડી રહી છે. શનિવારે રાજ્યના વિવિધ ભાગોમાં 51 લોકોના મોત હીટસ્ટ્રોકથી થયા હતા. સૌથી વધુ મૃત્યુ વારંગલ જિલ્લામાં થયા હતા, જ્યાં 23 લોકોએ જીવ ગુમાવ્યા હતા.

સંયુક્ત કરીમનગર જિલ્લામાં 11 લોકોના મોત થયા, ખમ્મમમાં સાત, આદિલાબાદમાં પાંચ અને નાલગોંડામાં પાંચ લોકોના મોત થયા હતા. પીડિતોમાં, એક વ્યક્તિ અંતિમ સંસ્કાર સમારોહમાં હાજરી આપતી વખતે હીટસ્ટ્રોકથી મૃત્યુ પામી હતી. દરમિયાન, શુક્રવારે તીવ્ર ગરમીને કારણે 34 લોકોના મોત થયા હતા. રાજ્યના મહેસૂલ અને આપત્તિ વ્યવસ્થાપન મંત્રી પોંગુલેટી શ્રીનિવાસ રેડ્ડીએ જાહેરાત કરી હતી કે મૃતકોના પરિવારોને 4 લાખ રૂપિયાનું વળતર આપવામાં આવશે.

તીવ્ર ગરમી અને હીટવેવની સ્થિતિને ધ્યાનમાં રાખીને, મંત્રી પોંગુલેટી શ્રીનિવાસ રેડ્ડીએ સચિવાલયમાં એક કટોકટી સમીક્ષા બેઠક યોજી હતી. તેમણે જણાવ્યું હતું કે સૌથી વધુ તાપમાન ધરાવતા મંડળો (વહીવટી બ્લોક) અને ગામડાઓની ઓળખ કરવી જોઈએ,અને આ વિસ્તારોના રહેવાસીઓને અગાઉથી ચેતવણીઓ આપવી જોઈએ અને જોખમોથી વાકેફ કરવા જોઈએ.

મંત્રીએ બસ સ્ટેન્ડ, બજારો, મુખ્ય રસ્તાઓ, મજૂરોની વધુ ભીડવાળા વિસ્તારો અને ભારે જનતાની અવરજવરવાળા સ્થળોએ ઠંડુ પીવાનું પાણી, છાશ અને ORS પેકેટ ઉપલબ્ધ કરાવવાના નિર્દેશો જારી કર્યા હતા.

જીવોનું રક્ષણ કરવું એ આપણી જવાબદારી

તેમણે ભાર મૂક્યો હતો કે જિલ્લા કલેક્ટરોએ ગરમીની સ્થિતિનું વ્યક્તિગત રીતે નિરીક્ષણ કરવું જોઈએ, અને ગામ અને મંડળ સ્તરે તમામ સ્ટાફ સભ્યોએ જનતાને મદદ કરવા માટે ફીલ્ડમાં હાજર રહેવું જોઈએ.

તેમણે જણાવ્યું હતું કે, સનસ્ટ્રોકના લક્ષણો દેખાય કે તરત જ સારવાર પૂરી પાડવા માટે કટોકટીની તબીબી સેવાઓ તૈયાર રહેવી જોઈએ. મંત્રી પોંગુલેટી શ્રીનિવાસ રેડ્ડીએ ભાર મૂક્યો હતો કે ફક્ત લોકો જ નહીં પરંતુ પ્રાણીઓનું પણ રક્ષણ કરવું આપણી જવાબદારી છે; તેમણે લોકોને પાણીની ટાંકીઓ અને માટીના વાસણો મૂકીને પક્ષીઓ અને પ્રાણીઓને પીવાનું પાણી પૂરું પાડવા અપીલ કરી હતી.

15 જિલ્લામાં પારો 45 ડિગ્રીને પાર

તેલંગાણાના 15 જિલ્લાઓમાં 45 ડિગ્રી સેલ્સિયસથી વધુ તાપમાન નોંધાયું હતું. કોથાગુડેમ જિલ્લામાં સૌથી વધુ તાપમાન 46.3 ડિગ્રી નોંધાયું હતું, જ્યારે નારાયણપેટ જિલ્લામાં સૌથી ઓછું 39.8 ડિગ્રી તાપમાન નોંધાયું હતું.

આંધ્રપ્રદેશમાં હીટસ્ટ્રોકને કારણે 16 મૃત્યુ

આંધ્રપ્રદેશમાં, ફક્ત શનિવારે જ વિવિધ પ્રદેશોમાં હીટસ્ટ્રોકને કારણે 16 લોકોના મોત થયા હતા. આમાંથી 12 મૃત્યુ NTR, કૃષ્ણા અને ગુંટુર જિલ્લામાં થયા હતા.

