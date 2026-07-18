જોધપુરની ઉમ્મેદ હોસ્પિટલમાં સિઝેરિયન પછી પાંચ સગર્ભા સ્ત્રીઓની હાલત ખરાબ, બે વેન્ટિલેટર પર
જોધપુરની ઉમ્મેદ હોસ્પિટલમાં સિઝેરિયન ડિલિવરી પછી પાંચ સ્ત્રીઓની તબિયત અચાનક બગડવાથી આરોગ્ય વિભાગમાં ખળભળાટ મચી ગયો છે.
Published : July 18, 2026 at 8:58 AM IST
જોધપુર: શહેરની પાઓટા જિલ્લા હોસ્પિટલમાં 25 દિવસ પહેલા સગર્ભા સ્ત્રીઓના સ્વાસ્થ્યમાં થયેલા બગાડની આસપાસની પરિસ્થિતિ હજુ શાંત થઈ નથી ત્યારે હવે ઉમ્મેદ હોસ્પિટલમાંથી પણ આવો જ ગંભીર કેસ સામે આવ્યો છે. સિઝેરિયન ડિલિવરી પછી વધુ પડતા રક્તસ્ત્રાવને કારણે પાંચ સગર્ભા સ્ત્રીઓ અચાનક બગડી ગઈ. પરિસ્થિતિની ગંભીરતાને જોતાં, બે સ્ત્રીઓને વેન્ટિલેટર પર રાખવામાં આવી છે, જ્યારે અન્ય ત્રણ સ્ત્રીઓને ICUમાં સઘન સંભાળ આપવામાં આવી રહી છે.
ડો. એસ.એન. મેડિકલ કોલેજના પ્રિન્સિપાલ ડો. બી.એસ. જોધાએ સમજાવ્યું કે ઘણા કિસ્સાઓમાં આ પરિસ્થિતિ સર્જાય છે. અમારી ડોકટરોની ટીમ દરેક પર નજર રાખી રહી છે. હાલ કોઈ ચોક્કસ કારણ નક્કી કરવું યોગ્ય રહેશે નહીં. બધી સાવચેતી રાખવામાં આવી રહી છે. ડ્રગ વિભાગનો સંપર્ક કરવામાં આવ્યો છે. સુપરિન્ટેન્ડેન્ટ ડો. મોહન મકવાણાના જણાવ્યા અનુસાર, સ્ત્રીરોગ વિભાગના ડોકટરો ગંભીર સગર્ભા સ્ત્રીઓની સંભાળ રાખી રહ્યા છે.
બે દિવસમાં સિઝેરિયનનો વધારો: ઉમ્મેદ હોસ્પિટલમાં સામાન્ય રીતે દરરોજ 60 થી 70 ડિલિવરી થાય છે, જેમાંથી લગભગ 30 સિઝેરિયન કેસ હોય છે. જોકે, છેલ્લા બે દિવસમાં આ સંખ્યા 60 થઈ ગઈ છે. ડોકટરો કહે છે કે ગ્રામીણ આરોગ્ય કેન્દ્રો અથવા ખાનગી હોસ્પિટલોમાં સગર્ભા સ્ત્રીઓને કોઈપણ ગૂંચવણો માટે તાત્કાલિક ઉમ્મેદ હોસ્પિટલમાં રિફર કરવામાં આવે છે, જેના કારણે દબાણમાં અચાનક વધારો થાય છે. રાજ્યમાં તાજેતરના કેસોને પગલે રેફરલ્સની સંખ્યામાં વધારો થયો છે.
પાવટામાં આઠ મહિલાઓનું સ્વાસ્થ્ય બગડ્યું: અગાઉ, પાવટા જિલ્લા હોસ્પિટલમાં સિઝેરિયન પછી આઠ સગર્ભા સ્ત્રીઓનું સ્વાસ્થ્ય બગડ્યું હતું, અને તેમાંથી બેને AIIMS રિફર કરવી પડી હતી. જો કે, પરીક્ષણ પછી, બધી દવાઓ અને સાધનો માટે ચેપનો રિપોર્ટ નેગેટિવ આવ્યો હતો, અને બધી મહિલાઓ સ્વસ્થ થઈને ઘરે પરત ફરી છે. જો કે, હવે ઉમ્મેદ હોસ્પિટલમાં ફરીથી આવી જ ઘટના બની છે, તેથી આરોગ્ય વિભાગ હાઇ એલર્ટ પર છે.