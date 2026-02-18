ફડણવીસ સરકારનો મોટો નિર્ણય, મહારાષ્ટ્રમાં 5 ટકા મુસ્લિમ આરક્ષણ ખતમ
મહારાષ્ટ્રમાં સરકારી, અર્ધ-સરકારી અને શૈક્ષણિક સંસ્થાનોમાં મુસ્લિમોને મળતું આરક્ષણ હટાવાયું
Published : February 18, 2026 at 4:46 PM IST
મુંબઈ: મહારાષ્ટ્ર સરકારે નોકરીઓ અને શિક્ષણમાં મુસ્લિમ સમુદાયને મળનારું 5 ટકા આરક્ષણ રદ્દ કરી દીધું છે. મુખ્યમંત્રી દેવેન્દ્ર ફડણવીસના નેતૃત્વવાળી સરકાર દ્વારા આ નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે.
આ સંદર્ભે મંગળવારે મહારાષ્ટ્ર સરકારના સામાજિક ન્યાય વિભાગ તરફથી એક સરકારી પ્રસ્તાવ (GR) રજૂ કરવામાં આવ્યો, જેમાં મુસ્લિમ સમુદાયને એજ્યુકેશનલ ઈન્સ્ટીટ્યૂટ્સ અને સરકારી તથા અર્ધ-સરકારી નોકરીઓમાં 5 ટકા આરક્ષણ આપવાના પોતાના અગાઉના પ્રસ્તાવને રદ્દ કરી દીધો છે.
Maharashtra Government's Social Justice Dept has issued a GR and has cancelled its earlier GR of granting 5% reservation to Muslims community for educational institutions and government and semi-government jobs.— ANI (@ANI) February 18, 2026
નવા આદેશ અનુસાર, પાંચ ટકા આરક્ષણ સંબંધિત અગાઉનો અધ્યાદેશ નિરસ્ત થઈ ગયો છે અને તે નિર્ણય પર કોર્ટની અંતરિમ રોક છે.
અગાઉની કૉંગ્રેસ-એનસીપી સરકારે મરાઠાને 16 ટકા અને મુસલમાનોને 5 ટકા આરક્ષણ આપવાનો એક અધ્યાદેશ રજૂ કર્યો હતો.
મંગળવારે રજૂ કરાયેલા નવા આદેશ અનુસાર, અતિ પછાત વર્ગ (A)માં શામેલ સામાજિક અને શૈક્ષણિક રૂપથી પછાત મુસલમાનો માટે સરકારી, અર્ધ-સરકારી અને શૈક્ષણિક સંસ્થાનોમાં પાંચ ટકાના આરક્ષણ સાથે જોડાયેલ અગાઉના તમામ અધ્યાદેશ રદ્દ કરી દેવામાં આવ્યા છે.
