ETV Bharat / bharat

ફડણવીસ સરકારનો મોટો નિર્ણય, મહારાષ્ટ્રમાં 5 ટકા મુસ્લિમ આરક્ષણ ખતમ

મહારાષ્ટ્રમાં સરકારી, અર્ધ-સરકારી અને શૈક્ષણિક સંસ્થાનોમાં મુસ્લિમોને મળતું આરક્ષણ હટાવાયું

મહારાષ્ટ્રમાં સરકારી, અર્ધ-સરકારી અને શૈક્ષણિક સંસ્થાનોમાં મુસ્લિમોને મળતું આરક્ષણ હટાવાયું
મહારાષ્ટ્રમાં સરકારી, અર્ધ-સરકારી અને શૈક્ષણિક સંસ્થાનોમાં મુસ્લિમોને મળતું આરક્ષણ હટાવાયું (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : February 18, 2026 at 4:46 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

મુંબઈ: મહારાષ્ટ્ર સરકારે નોકરીઓ અને શિક્ષણમાં મુસ્લિમ સમુદાયને મળનારું 5 ટકા આરક્ષણ રદ્દ કરી દીધું છે. મુખ્યમંત્રી દેવેન્દ્ર ફડણવીસના નેતૃત્વવાળી સરકાર દ્વારા આ નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે.

આ સંદર્ભે મંગળવારે મહારાષ્ટ્ર સરકારના સામાજિક ન્યાય વિભાગ તરફથી એક સરકારી પ્રસ્તાવ (GR) રજૂ કરવામાં આવ્યો, જેમાં મુસ્લિમ સમુદાયને એજ્યુકેશનલ ઈન્સ્ટીટ્યૂટ્સ અને સરકારી તથા અર્ધ-સરકારી નોકરીઓમાં 5 ટકા આરક્ષણ આપવાના પોતાના અગાઉના પ્રસ્તાવને રદ્દ કરી દીધો છે.

નવા આદેશ અનુસાર, પાંચ ટકા આરક્ષણ સંબંધિત અગાઉનો અધ્યાદેશ નિરસ્ત થઈ ગયો છે અને તે નિર્ણય પર કોર્ટની અંતરિમ રોક છે.

અગાઉની કૉંગ્રેસ-એનસીપી સરકારે મરાઠાને 16 ટકા અને મુસલમાનોને 5 ટકા આરક્ષણ આપવાનો એક અધ્યાદેશ રજૂ કર્યો હતો.

મંગળવારે રજૂ કરાયેલા નવા આદેશ અનુસાર, અતિ પછાત વર્ગ (A)માં શામેલ સામાજિક અને શૈક્ષણિક રૂપથી પછાત મુસલમાનો માટે સરકારી, અર્ધ-સરકારી અને શૈક્ષણિક સંસ્થાનોમાં પાંચ ટકાના આરક્ષણ સાથે જોડાયેલ અગાઉના તમામ અધ્યાદેશ રદ્દ કરી દેવામાં આવ્યા છે.

આ પણ વાંચો:

TAGGED:

MUSLIM RESERVATION IN MAHARASHTRA
MUSLIM QUOTA IN JOBS AND EDUCATION
MAHARASHTRA
DEVENDRA FADANVIS
MUSLIM RESERVATION IN MAHARASHTRA

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.