હિમાચલ પ્રદેશમાં 5.0 ની તીવ્રતાનો ભૂકંપ; પડોશી રાજ્યોમાં પણ ભૂકંપના આંચકા અનુભવાયા
રાત્રે 10:04 વાગ્યે આવેલો આ ભૂકંપ બે થી ત્રણ સેકન્ડ સુધી ચાલ્યો અને રિક્ટર સ્કેલ પર તેની તીવ્રતા 5.0 હતી.
Published : June 6, 2026 at 7:15 AM IST
શિમલા: હિમાચલ પ્રદેશના કાંગડા, ચંબા અને આસપાસના જિલ્લાઓમાં શુક્રવારે રાત્રે 5.0 ની તીવ્રતાનો ભૂકંપ અનુભવાયો.
હવામાન વિભાગના જણાવ્યા અનુસાર, ભૂકંપનું કેન્દ્ર કાંગડામાં ધાર ગોદોઈ નજીક હતું અને તે ધર્મશાળાથી લગભગ 40 કિલોમીટર દૂર કાંગડા-ચંબા સરહદ નજીક આવ્યો હતો. ભૂકંપની ઊંડાઈ 5 કિલોમીટર હતી.
ગભરાયેલા લોકો પોતાના ઘરોમાંથી બહાર દોડી આવ્યા હતા. ધર્મશાળા, શિમલા અને ચંબા સહિત અનેક વિસ્તારોમાં ભૂકંપના આંચકા અનુભવાયા હતા. આસપાસના વિસ્તારોમાં પણ આ આંચકા અનુભવાયા હતા. હજુ સુધી કોઈ જાનહાનિ કે સંપત્તિને નુકસાન થયાના અહેવાલ નથી.
કાંગડા અને ચંબા જિલ્લાઓ 'સિસ્મિક ઝોન 5' (ભૂકંપ માટે ઉચ્ચ જોખમ ધરાવતો વિસ્તાર) માં આવે છે. ભૂકંપના જોખમના આધારે દેશને પાંચ ભૂકંપીય ઝોનમાં વહેંચવામાં આવ્યો છે - ઝોન 1 માં સૌથી ઓછું જોખમ છે, જ્યારે ઝોન 5 માં સૌથી વધુ છે.
હિમાચલ પ્રદેશના ઘણા વિસ્તારો - જેમાં ચંબા, લાહૌલ-સ્પિતિ, કિન્નૌર અને કાંગડા જિલ્લાનો સમાવેશ થાય છે - ઝોન 5 હેઠળ આવે છે. વધુમાં, શિમલા જિલ્લાના કેટલાક ભાગો પણ ભૂકંપ માટે ખૂબ જ સંવેદનશીલ છે. કુલ્લુ, મંડી, બિલાસપુર, હમીરપુર, સોલન અને ઉના જેવા જિલ્લાઓ ઝોન 4 હેઠળ આવે છે.
ધર્મશાલાના એક રહેવાસીએ સમાચાર એજન્સી ANI ને જણાવ્યું, "તે એક ભયાનક અનુભવ હતો. અમે ગભરાઈ ગયા. બધા તરત જ બહાર દોડી ગયા. એવું લાગ્યું કે ઇમારત તૂટી પડવાની તૈયારીમાં છે. તે એક શક્તિશાળી ભૂકંપ હતો; મેં મારા જીવનમાં ક્યારેય આટલો મજબૂત ભૂકંપ અનુભવ્યો નથી."
ત્રણ માળની ઇમારતના બીજા માળે રહેતા ચંદીગઢના રહેવાસી બલદેવ ચંદે જણાવ્યું કે રાત્રે 10 વાગ્યાની આસપાસ તેમને સૂવાની તૈયારી કરતી વખતે હળવો ભૂકંપ અનુભવાયો.
તેમણે કહ્યું, "આ ભૂકંપ ફક્ત થોડીક સેકન્ડનો હતો."