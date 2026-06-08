4800 ગેરકાયદેસર ઘૂસણખોરોને બાંગ્લાદેશ પરત મોકલ્યા, બંગાળના મુખ્યમંત્રીનો મોટો દાવો
સુવેન્દુ અધિકારીએ જણાવ્યું હતું કે તેમની સરકારે ભારત-બાંગ્લાદેશ સરહદને સુરક્ષિત કરવા માટે જરૂરી 556 કિમીમાંથી લગભગ 100 કિમી જમીન BSFને સોપી છે.
By PTI
Published : June 8, 2026 at 9:44 AM IST
કોલકાતા: પશ્ચિમ બંગાળના મુખ્યમંત્રી સુવેન્દુ અધિકારીએ જણાવ્યું હતું કે, રાજ્યના સરહદી જિલ્લાઓમાં સ્થાપિત હોલ્ડિંગ સેન્ટરોમાંથી આશરે 4800 ગેરકાયદેસર ઘૂસણખોરોને બાંગ્લાદેશ પરત મોકલવામાં આવ્યા છે અને આવા 836 લોકો આ સુવિધાઓમાંથી ડિપોર્ટેશનની રાહ જોઇ રહ્યા છે.
સુવેન્દુ અધિકારીએ ભારપૂર્વક જણાવ્યું હતું કે ગેરકાયદેસર ઇમિગ્રેશન એક મોટી સમસ્યા છે. તેમણે કહ્યું કે તેમની સરકારે ભારત-બાંગ્લાદેશ સરહદને સુરક્ષિત કરવા માટે જરૂરી 556 કિલોમીટર પૈકી 100 કિલોમીટરના વિસ્તારમાં ફેન્સિંગ (તારની વાડ) કરવા માટે બોર્ડર સિક્યુરિટી ફોર્સ (BSF)ને જમીન સોંપી દીધી છે. તેમણે ઉમેર્યું કે જમીન સોંપવાની પ્રક્રિયા એક સતત ચાલતી પ્રક્રિયા છે અને દેશની સુરક્ષા માટે તે જરૂરી છે. આંતરરાષ્ટ્રીય સરહદને સુરક્ષિત કરવી એ રાજ્ય સરકારની સર્વોચ્ચ પ્રાથમિકતા છે.
ભાજપના વિશેષ તાલીમ શિબિરની પ્રિપેરેટરી બેઠકને સંબોધતા મુખ્યમંત્રીએ જણાવ્યું હતું કે, "અમે ફેન્સિંગ માટે જરૂરી 556 કિમીમાંથી આશરે 100 કિમી લાંબી જમીન BSFને સોંપી દીધી છે અને ઉત્તર બંગાળમાં 'ચિકન્સ નેક' (Chicken's Neck) કોરિડોરને પ્રાથમિકતા આપી છે."
ભારતના તમામ રાજ્યોમાં પશ્ચિમ બંગાળ બાંગ્લાદેશ સાથે સૌથી લાંબી આંતરરાષ્ટ્રીય સરહદ ધરાવે છે, જે કુલ 4,096 કિમીમાંથી 2,217 કિમી જેટલી છે. કેન્દ્ર સરકારના કાયદા મુજબ તેમની સરકારે ગેરકાયદેસર ઇમિગ્રન્ટ્સને ડિપોર્ટેશન કરવાની પ્રક્રિયા શરૂ કરી દીધી હોવાનું જણાવતા સુવેન્દુ અધિકારીએ કહ્યું, "આ લોકોને સીધા BSFને સોંપવામાં આવી રહ્યા છે."
સુવેન્દુ અધિકારીએ જણાવ્યું કે, ગેરકાયદેસર ઇમિગ્રન્ટ્સને રાજ્યની જેલોમાં રાખવામાં આવતા હતા અને કરદાતાઓના ખર્ચે સુવિધાઓનો લાભ લેતા હતા. પશ્ચિમ બંગાળના મુખ્યમંત્રીએ જણાવ્યું હતું કે, "રાજ્યના સરહદી જિલ્લાઓમાં સ્થાપિત હોલ્ડિંગ સેન્ટરોમાંથી લગભગ 4800 ગેરકાયદેસર ઇમિગ્રન્ટ્સને પાછા મોકલવામાં આવ્યા છે. આવા 836 લોકો આ સુવિધાઓમાંથી ડિપોર્ટેશનની રાહ જોઇ રહ્યા છે. ઉત્તર 24 પરગણા જિલ્લાના હકીમપુર સરહદ પર લોકોના પ્રવાહ તરફ ઇશારો કરતા સુવેન્દુ અધિકારીએ કહ્યું કે, ઘણા ગેરકાયદેસર ઇમિગ્રન્ટ્સ પહેલાથી જ પોતાની મેળે જ નીકળી ગયા છે.
બંગાળના મુખ્યમંત્રીએ દાવો કર્યો, "બંગાળની ડેમોગ્રાફી બદલાઇ ગઇ છે." તેમણે કહ્યું કે ભાજપે પશ્ચિમ બંગાળ વિધાનસભા ચૂંટણીમાં બાંગ્લાદેશથી ઘૂસણખોરી અને ડેમોગ્રાફીમાં બદલાવને સૌથી મોટો મુદ્દો બનાવ્યો હતો અને મમતા બેનરજીની પાર્ટી પર રાજકીય કારણોસર બન્ને મુદ્દાઓ પર બેદરકારીનો આરોપ લગાવ્યો હતો.
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