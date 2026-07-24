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NEET પેપર લીક મામલે સરકારની મોટી કાર્યવાહી, NTAના 47 અધિકારીઓની હકાલપટ્ટી

દેશભરમાં ચાલી રહેલા પેપર લીક વિવાદ વચ્ચે સરકાર તરફથી મોટી એક્શન લેવામાં આવી છે.

દેશભરમાં ચાલી રહેલા પેપર લીક વિવાદ વચ્ચે સરકાર તરફથી મોટી એક્શન લેવામાં આવી છે.
દેશભરમાં ચાલી રહેલા પેપર લીક વિવાદ વચ્ચે સરકાર તરફથી મોટી એક્શન લેવામાં આવી છે. (NTA)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : July 24, 2026 at 9:18 PM IST

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Updated : July 24, 2026 at 9:51 PM IST

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નવી દિલ્હી: દેશની સૌથી મોટી પરીક્ષા એજન્સીઓમાંની એક, નેશનલ ટેસ્ટિંગ એજન્સી (NTA) ને લગતા ચાલી રહેલા વિવાદ વચ્ચે, કેન્દ્ર સરકારે અત્યાર સુધીની સૌથી મહત્વપૂર્ણ કાર્યવાહી કરી છે.

સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, પેપર લીક અને પરીક્ષામાં ધાંધલીના ગંભીર આરોપોમાં ફસાયેલા NTA એ તાત્કાલિક અસરથી 47 અધિકારીઓ અને કર્મચારીઓને તેમની નોકરીમાંથી બરતરફ કર્યા છે.

આમાંથી કેટલાક હટાવવામાં આવેલા અધિકારીઓ સામે કાનૂની અને ફોજદારી આરોપો પણ દાખલ કરવામાં આવશે. નોંધનીય છે કે, ઘણા સમયથી, NEET અને અન્ય મુખ્ય પરીક્ષાના પેપર લીક થવાના મામલે દેશવ્યાપી હોબાળો મચી ગયો છે. દેશભરમાં લાખો વિદ્યાર્થીઓ અને વિવિધ સંગઠનો રસ્તાઓ પર ઉતરી રહ્યા છે અને વિરોધ પ્રદર્શન કરી રહ્યા છે.

કોકરોચ જનતા પાર્ટી (CJP) ના બેનર હેઠળ હજારો વિદ્યાર્થીઓ અને યુવાનો રાજધાની દિલ્હીના જંતર-મંતર પર એક મહિનાથી વધુ સમયથી પડાવ નાખી રહ્યા છે. CJP ના સ્થાપક અભિજીત દિપક અને સામાજિક કાર્યકર સોનમ વાંગચુક, જેમણે તાજેતરમાં જ તેમની ભૂખ હડતાળ સમાપ્ત કરી હતી, તેમના નેતૃત્વમાં વિદ્યાર્થી આંદોલન 20 જુલાઈના રોજ સંસદ તરફ કૂચ દરમિયાન વિરોધીઓ અને પોલીસ વચ્ચે ભીષણ અથડામણ થતાં હિંસક બન્યું.

CJP અને વિદ્યાર્થીઓની મુખ્ય માંગણીઓ પરીક્ષા પ્રણાલીમાં મૂળભૂત સુધારા અને શિક્ષણ મંત્રી ધર્મેન્દ્ર પ્રધાનનું રાજીનામું છે. વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ ગુરુવારે રાત્રે કાર્યવાહીનું વચન આપ્યું હતું. વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીની જાહેરાતના થોડા કલાકો પછી, કેન્દ્રીય મંત્રીમંડળે શુક્રવારે પેપર લીક માટે કડક સજા સુનિશ્ચિત કરતા ડ્રાફ્ટ બિલને મંજૂરી આપી હતી. અને હવે, 47 કલંકિત NTA અધિકારીઓને બરતરફ કરવાનો ઐતિહાસિક નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે.

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Last Updated : July 24, 2026 at 9:51 PM IST

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NTA OFFICIALS TERMINATED
NEET PAPER LEAK
NEET PAPER LEAK PROTEST
NATIONAL TESTING AGENCY
NTA OFFICIALS TERMINATED NEET

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