દિલ્હીના નાંગલોઈમાં ચાર વર્ષનો બાળક ખુલ્લી ગટરમાં ખાબક્યો, બચાવ કામગીરી ચાલુ
દિલ્હીના નાંગલોઈમાં દાસ ગાર્ડન કોલોનીમાં ચાર વર્ષનો બાળક ખુલ્લી ગટરમાં પડી જતાં તંત્ર દોડતું થયું છે.
Published : November 11, 2026 at 8:55 AM IST
નવી દિલ્હી: દિલ્હીના નાંગલોઈ વિસ્તારમાં દાસ ગાર્ડન કોલોનીમાં એક ચાર વર્ષનો બાળક ખુલ્લી ગટરમાં પડી જતાં ચકચાર મચી ગયો છે. એવું કહેવાય છે કે બાળક રમતી વખતે આકસ્મિક રીતે ગટરમાં પડી ગયું. નેશનલ ડિઝાસ્ટર રિસ્પોન્સ ફોર્સ (NDRF), દિલ્હી ફાયર સર્વિસ, દિલ્હી પોલીસ, દિલ્હી ડિઝાસ્ટર મેનેજમેન્ટ ઓથોરિટી અને બોર્ડર સિક્યુરિટી ફોર્સ (BDSF) ની સંયુક્ત બચાવ કામગીરી હાલમાં ચાલી રહી છે.
ઘટનાસ્થળે હાજર અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું કે, દિલ્હીના નાંગલી વિહાર વિસ્તારમાં દાસ ગાર્ડન કોલોની નજીક ચાર વર્ષનો એક બાળક ખુલ્લી ગટરમાં પડી ગયા બાદ તંત્ર દોડતું થયું, બાળકની શોધ માટે બચાવ કામગીરી શરૂ કરવામાં આવી છે. ઘટનાસ્થળે ટીમો તૈનાત કરવામાં આવી છે અને બાળકને શોધવા અને બચાવવા માટે સઘન શોધખોળ હાથ ધરી રહી છે. ફાયર અધિકારીઓના જણાવ્યા અનુસાર, બાળક રમતું હતું અને આકસ્મિક રીતે ખુલ્લી ગટરમાં પડી ગયું ત્યારે આ ઘટના બની હતી.
#WATCH दिल्ली: SDM रजत मल्होत्रा ने कहा, "NDRF की टीम और पूरा प्रशासन उस बच्चे को बचाने में लगा हुआ है। जब से हमारे पास कॉल आया है तब से बचाव अभियान जारी है और अभी प्रशासन पूरा प्रयास कर रहा है। NDRF हमारे साथ है और आगे जो भी सूचना मिलेगी वो हम आपको बता देंगे।" https://t.co/j8lLmuJf00— ANI_HindiNews (@AHindinews) November 10, 2026
ફાયર ઓફિસરે એક ન્યૂઝ એજન્સીને જણાવ્યું હતું કે, તેમને સોમવારે સવારે 9:45 વાગ્યે ઘટનાની માહિતી મળી હતી. દિલ્હી ફાયર સર્વિસની એક ટીમ રવાના કરવામાં આવી હતી. ચાર વર્ષનો એક છોકરો તેની માતા સાથે રમી રહ્યો હતો ત્યારે તે ખુલ્લી ગટરમાં પડી ગયો હતો. બચાવ કામગીરી ચાલુ છે, પરંતુ અમને હજુ સુધી બાળક મળ્યું નથી.
બાળકના પિતા ખુર્શીદ આલમે ANI સાથે વાત કરતા કહ્યું, "મારા પુત્રનું નામ ઇમરાન છેજણાવ્યું કે, તેનો પુત્ર પાર્કમાં રમવા આવ્યો હતો અને ગટર પાસે શૌચક્રિયા માટે ગયો હતો. . ગટર ખુલ્લી હતી, અને તે તેમાં પડી ગયો. બચાવ કામગીરી ચાલુ છે."
#WATCH दिल्ली: बाहरी दिल्ली के नांगली विहार में दास गार्डन कॉलोनी के पास एक सीवर में 4 साल के बच्चे के गिरने के बाद, बचाव अभियान जारी है। घटनास्थल से सुबह का वीडियो है। https://t.co/L3nit4FqIu— ANI_HindiNews (@AHindinews) November 11, 2026
સબ-ડિવિઝનલ મેજિસ્ટ્રેટ રજત મલ્હોત્રાએ મીડિયા સાથે વાત કરતા જણાવ્યું કે, ઘટનાની જાણ થતાં જ વહીવટીતંત્ર હરકતમાં આવી ગયું. "NDRF ટીમ અને સમગ્ર વહીવટીતંત્ર બાળકને બચાવવામાં રોકાયેલ છે. માહિતી મળ્યા બાદથી શરૂ કરાયેલ બચાવ કામગીરી હજુ પણ ચાલુ છે, અને વહીવટીતંત્ર બાળકને સુરક્ષિત રીતે બહાર કાઢવા માટે શક્ય તેટલા પ્રયાસો કરી રહ્યું છે. NDRF ટીમ પણ અમારી સાથે છે, અને અમને મળતી કોઈપણ નવી માહિતી અમે શેર કરીશું." ખાસ બચાવ ટીમો હાલમાં ગટર લાઇનમાં છોકરાને શોધવા માટે સક્શન પંપ અને સ્કેનિંગ સાધનોનો ઉપયોગ કરી રહી છે.
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