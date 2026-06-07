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'ન્યાયના 4 સ્તંભ', દેશમાં પહેલી વખત 4 મહિલાઓ હાઈકોર્ટના મુખ્ય ન્યાયધીશ

દેશમાં પહેલી વાર, ચાર મહિલાઓ એક સાથે હાઇકોર્ટના મુખ્ય ન્યાયાધીશ તરીકે સેવા આપી રહ્યા છે. આ એક મહત્વપૂર્ણ સીમાચિહ્ન છે.

મહિલાઓના હાથમાં 'ન્યાયની કમાન'
મહિલાઓના હાથમાં 'ન્યાયની કમાન' (IANS)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : June 7, 2026 at 12:23 PM IST

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હૈદરાબાદ: ભારતીય ન્યાયિક ઇતિહાસમાં પહેલી વાર, 2026 માં ચાર મહિલાઓ એક સાથે હાઇકોર્ટના મુખ્ય ન્યાયાધીશ તરીકે સેવા આપી રહ્યાં છે. પટણા હાઇકોર્ટના મુખ્ય ન્યાયાધીશ તરીકે જસ્ટિસ મીનાક્ષી મદન રાયની નિમણૂક સાથે આ મહત્વપૂર્ણ સીમાચિહ્ન પ્રાપ્ત થયું. તેઓ હાઇકોર્ટની કમાન સંભાળનાર ત્રણ અન્ય મહિલાઓ ન્યાયધીશોમાં સામેલ થઈ ગયા છ.

હાઇકોર્ટના ચાર મહિલા મુખ્ય ન્યાયાધીશ (2026)

નામ હાઇકોર્ટ નિમણૂક તારીખપૃષ્ઠભૂમિ
જસ્ટિસ મીનાક્ષી મદન રાય પટના હાઇકોર્ટ5 જૂન, 2026પટના હાઇકોર્ટના પ્રથમ મહિલા મુખ્ય ન્યાયાધીશ, અગાઉ સિક્કિમ હાઇકોર્ટમાં ન્યાયાધીશ તરીકે સેવા આપી હતી.
જસ્ટિસ સુનિતા અગ્રવાલગુજરાત હાઇકોર્ટ 23 જુલાઈ, 20232023 અલ્હાબાદ હાઇકોર્ટમાંથી નિયુક્ત, બંધારણીય અને નાગરિક બાબતો પર તેમના ચુકાદાઓ માટે જાણીતા
જસ્ટિસ રેવતી મોહિતે મેઘાલય હાઇકોર્ટ10 જાન્યુઆરી, 2026 બોમ્બે હાઇકોર્ટના ભૂતપૂર્વ ન્યાયાધીશ, ફોજદારી કાયદામાં તેમની કુશળતા માટે જાણીતા.
જસ્ટિસ લિસા ગિલઆંધ્રપ્રદેશ હાઇકોર્ટ 25 એપ્રિલ, 2026 પંજાબ અને હરિયાણા હાઇકોર્ટમાંથી નિયુક્ત, સેવા અને વહીવટી કાયદાને લગતા મુદ્દાઓ પર તેમના ચુકાદાઓ માટે જાણીતા

મહિલા ન્યાયાધીશોનો ઐતિહાસિક સંદર્ભ

ભારતના પ્રથમ મહિલા મુખ્ય ન્યાયાધીશ: ન્યાયાધીશ લીલા સેઠ (હિમાચલ પ્રદેશ હાઇકોર્ટ, 1991).

આ પહેલા પણ ચાર મહિલાઓએ એક સાથે ઉચ્ચ ન્યાયાલયોનું નેતૃત્વ કર્યું છે: 2017-2018માં, પરંતુ તેમાંથી એક માત્ર કાર્યકારી મુખ્ય ન્યાયાધીશ હતા (કલકત્તા હાઇકોર્ટના ન્યાયાધીશ નિશિતા નિર્મલ મ્હાત્રે) જ્યારે અન્ય ન્યાયાધીશ ઇન્દિરા બેનર્જી (મદ્રાસ હાઇકોર્ટ), ન્યાયાધીશ મંજુલા ચેલ્લુર (બોમ્બે હાઇકોર્ટ), અને ન્યાયાધીશ જી. રોહિણી (દિલ્હી હાઇકોર્ટ) હતા.

2026 સુધીમાં કુલ મહિલા મુખ્ય ન્યાયાધીશો: 14 ઉચ્ચ અદાલતોમાં 19

  • પ્રતિનિધિત્વ: હાલમાં હાઈકોર્ટના ન્યાયાધીશોમાં મહિલાઓનો હિસ્સો આશરે 14.85% છે (ફેબ્રુઆરી 2026 સુધીમાં 781 માંથી 116).
  • ન્યાયિક વિવિધતા: ચાર મહિલાઓનું એક સાથે નેતૃત્વ જાતિય સમાનતાની દીશામાં પ્રગતિ દર્શાવે છે, જોકે વૈશ્વિક ધોરણોની તુલનામાં હજી પણ આ મર્યાદિત છે.
  • નીતિગત સુધારા: સુપ્રીમ કોર્ટ કોલેજિયમ અને કેન્દ્ર સરકારે વિવિધતા વધારવા માટે મહિલા ન્યાયાધીશોની નિમણૂકને સતત પ્રોત્સાહન આપ્યું છે.

મુખ્ય ન્યાયાધીશ તરીકે ચાર મહિલાઓની એક સાથે સેવા એ ન્યાયતંત્રમાં પ્રગતિ અને લિંગ સંતુલન (લિંગ સમાનતા) ની સતત જરૂરિયાત બંને દર્શાવે છે. નિમણૂકો ફક્ત દેખાડો માટે નથી; તેઓ બંધારણીય અદાલતોમાં વિવિધ દ્રષ્ટિકોણ લાવે છે અને ન્યાય વિતરણ પ્રક્રિયાને મજબૂત બનાવે છે.

ભારતમાં હાઈકોર્ટના તમામ 19 મહિલા મુખ્ય ન્યાયાધીશોની કાલક્રમિક યાદી (1991–2026)

ભારતીય હાઈકોર્ટના મહિલા મુખ્ય ન્યાયાધીશ

  1. ક્રમાંક વર્ષ ન્યાયાધીશનું નામ હાઇકોર્ટ નોંધપાત્ર સિદ્ધિઓ
  2. 1991 ન્યાયાધીશ લીલા શેઠ, હિમાચલ પ્રદેશ, ભારતમાં હાઇકોર્ટના પ્રથમ મહિલા મુખ્ય ન્યાયાધીશ
  3. 1994 ન્યાયાધીશ સુજાતા વી. મનોહર, બોમ્બે, બાદમાં સુપ્રીમ કોર્ટમાં બઢતી
  4. 1999 ન્યાયાધીશ રૂમા પાલ, કલકત્તા, બાદમાં સુપ્રીમ કોર્ટમાં બઢતી
  5. 2000 ન્યાયાધીશ કે.કે. ઉષા, કેરળ, કેરળ હાઈકોર્ટના પ્રથમ મહિલા મુખ્ય ન્યાયાધીશ
  6. 2001 જસ્ટિસ રેખા દીક્ષિત, અલ્હાબાદ, અલ્હાબાદ હાઈકોર્ટના પ્રથમ મહિલા મુખ્ય ન્યાયાધીશ
  7. 2003 જસ્ટિસ રંજના દેસાઈ, બોમ્બે, સુપ્રીમ કોર્ટમાં બઢતી પહેલાં કાર્યકારી મુખ્ય ન્યાયાધીશ
  8. 2004 જસ્ટિસ જે. મંજુલા ચેલ્લુર, કેરળ, બહુવિધ ઉચ્ચ ન્યાયાલયોના પ્રથમ મહિલા મુખ્ય ન્યાયાધીશ, પછી બોમ્બે અને કલકત્તા
  9. 2009 જસ્ટિસ જી. રોહિણી, દિલ્હી, દિલ્હી ઉચ્ચ ન્યાયાલયના પ્રથમ મહિલા મુખ્ય ન્યાયાધીશ
  10. 2013 જસ્ટિસ ઈન્દિરા બેનર્જી, પછી કલકત્તા, પછી સુપ્રીમ કોર્ટના જજ
  11. 2014 જસ્ટિસ નિશિતા નિર્મલ મ્હાત્રે, કલકત્તા, કાર્યકારી મુખ્ય ન્યાયાધીશ
  12. 2016 જસ્ટિસ વિજયા કમલેશ તાહિલરામાણી, મદ્રાસ, પછી મેઘાલય ટ્રાન્સફર
  13. 2017 જસ્ટિસ રેખા પલ્લી, દિલ્હી, કાર્યકારી મુખ્ય ન્યાયાધીશ
  14. 2018 જસ્ટિસ આર. ભાનુમતી, મદ્રાસ, પછી સુપ્રીમ કોર્ટના જજ
  15. 2019 જસ્ટિસ એસ. વિમલા, મદ્રાસ, કાર્યકારી મુખ્ય ન્યાયાધીશ
  16. 2020 ન્યાયાધીશ હિમા કોહલી, તેલંગાણા, બાદમાં સુપ્રીમ કોર્ટના ન્યાયાધીશ બન્યા
  17. 2021 ન્યાયાધીશ સબીના, હિમાચલ પ્રદેશ, કાર્યકારી મુખ્ય ન્યાયાધીશ
  18. 2023 ન્યાયાધીશ સુનિતા અગ્રવાલ, ગુજરાત, વર્તમાન મુખ્ય ન્યાયાધીશ
  19. 2026 ન્યાયાધીશ રેવતી મોહિતે ડેરે, મેઘાલય, વર્તમાન મુખ્ય ન્યાયાધીશ
  20. 2026 ન્યાયાધીશ લિસા ગિલ, આંધ્ર પ્રદેશ, વર્તમાન મુખ્ય ન્યાયાધીશ
  21. 2026 ન્યાયાધીશ મીનાક્ષી મદન રાય, પટણા, વર્તમાન મુખ્ય ન્યાયાધીશ

મુખ્ય સિદ્ધિઓ

જસ્ટિસ લીલા સેઠ (1991) એ પ્રથમ મહિલા મુખ્ય ન્યાયાધીશ તરીકે આ બાધાને તોડીને એક નવો અધ્યાય શરૂ કર્યો હતો. જસ્ટિસ મંજુલા ચેલ્લુરે ત્રણ ઉચ્ચ ન્યાયાલયો (કેરળ, કલકત્તા અને બોમ્બે) ના મુખ્ય ન્યાયાધીશ તરીકે વિશિષ્ટ સેવા આપી છે. ન્યાયાધીશ ઇન્દિરા બેનર્જી, હિમા કોહલી અને આર. ભાનુમતી પાછળથી સુપ્રીમ કોર્ટના ન્યાયાધીશ બન્યા. જૂન 2026 સુધીમાં, ચાર મહિલાઓ એક સાથે મુખ્ય ન્યાયાધીશ તરીકે સેવા આપશે, જે એક ઐતિહાસિક સંયોગ બની રહ્યો છે.

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