ગુરુગ્રામ એન્કાઉન્ટરમાં દીપક નંદલ ગેંગના 4 શાર્પ શૂટરો ઠાર; 3 પોલીસકર્મી ઘાયલ
ગુરુગ્રામના સુશાંત લોકમાં પોલીસ એન્કાઉન્ટરમાં દીપક નંદલ ગેંગના ચાર શૂટરો માર્યા ગયા. આ દરમિયાન, ત્રણ પોલીસ કર્મચારીઓ ઘાયલ થયા.
Published : July 10, 2026 at 10:22 AM IST
ગુરુગ્રામ: ગુરુગ્રામના સુશાંત લોક એ-બ્લોકમાં ગુરુગ્રામ પોલીસની ક્રાઈમ બ્રાન્ચ અને દીપક નંદલ ગેંગના શૂટર્સ વચ્ચે મોડી રાત્રે થયેલી અથડામણમાં ચાર ગુનેગારો માર્યા ગયા અને એક ગંભીર રીતે ઘાયલ થયો. ગોળીબારમાં એક ASI સહિત ત્રણ પોલીસકર્મી પણ ઘાયલ થયા. તમામ ઘાયલોની મેદાંતા હોસ્પિટલમાં સારવાર ચાલી રહી છે.
પ્રોપર્ટી ડીલર પાસેથી ખંડણી વસૂલવાની તૈયારી ચાલી રહી હતી: પોલીસને બાતમી મળી હતી કે દીપક નંદલ ગેંગના શાર્પશૂટર્સ પ્રોપર્ટી ડીલર પાસેથી ખંડણી વસૂલવાના ઈરાદાથી સુશાંત લોક વિસ્તારમાં જઈ રહ્યા છે. માહિતીના આધારે, ક્રાઈમ બ્રાન્ચની ટીમોએ અગાઉથી વિસ્તારને ઘેરી લીધો હતો અને શંકાસ્પદોની ગતિવિધિઓ પર નજર રાખવાનું શરૂ કર્યું હતું.
#WATCH Haryana: Visuals from Sushant Lok in Gurugram where four shooters of Deepak Nandal gang were killed and one was injured during a police encounter. https://t.co/K29iG0TSGz pic.twitter.com/qtHHbl8rAx— ANI (@ANI) July 9, 2026
20 થી વધુ રાઉન્ડ ફાયરિંગ બાદ ચાર ગુનેગારો માર્યા ગયા: પોલીસના જણાવ્યા મુજબ, ટીમને જોઈને, ગુનેગારોએ અંધાધૂંધ ગોળીબાર કર્યો. જવાબમાં, પોલીસે સ્વ બચાવમાં અને આરોપીઓને પકડવા માટે કાર્યવાહી કરી. બંને પક્ષો વચ્ચે 20 થી વધુ રાઉન્ડ ફાયરિંગ થયું. એન્કાઉન્ટરના અંતે, ચાર શૂટર ઘટનાસ્થળે મૃત હાલતમાં મળી આવ્યા, જ્યારે એક ગંભીર રીતે ઘાયલ થયો.
મેદાંતા હોસ્પિટલમાં સારવાર ચાલુ: એન્કાઉન્ટર દરમિયાન ગુનેગારો દ્વારા કરવામાં આવેલી ગોળીબારમાં એક ASI સહિત ત્રણ પોલીસકર્મી ઘાયલ થયા હતા. બધાને તાત્કાલિક મેદાંતા હોસ્પિટલમાં લઈ જવામાં આવ્યા હતા, જ્યાં તેમની સારવાર ચાલુ છે. પોલીસ અધિકારીઓ ઘાયલોની સ્થિતિ પર સતત નજર રાખી રહ્યા છે.
ઘટનાસ્થળેથી પુરાવા એકત્રિત કરવામાં આવી રહ્યા છે: ઘટના બાદ સમગ્ર વિસ્તારને સીલ કરી દેવામાં આવ્યો હતો. FSL અને અન્ય તપાસ એજન્સીઓની ટીમોએ ઘટનાસ્થળેથી શસ્ત્રો, દારૂગોળો અને અન્ય પુરાવા એકત્રિત કરવાનું શરૂ કર્યું. તપાસ પર નજર રાખવા માટે વરિષ્ઠ પોલીસ અધિકારીઓ પણ ઘટનાસ્થળે પહોંચ્યા.
ગુનાહિત રેકોર્ડની સત્તાવાર પુષ્ટિ થશે: એસીપી સદર ધરમબીર સિંહે જણાવ્યું હતું કે, "પોલીસ હાલમાં સમગ્ર મામલાની વિગતવાર તપાસ કરી રહી છે. તપાસ પૂર્ણ થયા પછી માર્યા ગયેલા અને ઘાયલ થયેલા ગોળીબાર કરનારાઓની ઓળખ, તેમના ગુનાહિત રેકોર્ડ, જપ્ત કરાયેલા શસ્ત્રો અને અન્ય તથ્યોની સત્તાવાર પુષ્ટિ કરવામાં આવશે. કેસના તમામ પાસાઓની સંપૂર્ણ તપાસ ચાલુ છે."