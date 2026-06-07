ગંગટોકથી સિલિગુડી જતી વખતે એક જ પરિવારના ચાર સભ્યો ગુમ, તિસ્તા નદીમાંથી કાર મળી
NDRF એ તિસ્તા નદીમાંથી પરિવારની કાર શોધી કાઢી. સંબંધીઓ, સિક્કિમ વહીવટીતંત્ર, પશ્ચિમ બંગાળ પોલીસ અને NDRF એ સંયુક્ત શોધખોળ કામગીરી હાથ ધરી.
Published : June 7, 2026 at 2:50 PM IST
કાલિમપોંગ : સિક્કિમ થી સિલિગુડી જતી વખતે એક પરિવારના ચાર સભ્યો રહસ્યમય સંજોગોમાં ગુમ થઈ ગયા. શનિવારે દિવસભર શોધખોળ બાદ NDRFએ તીસ્તા નદીમાંથી પરિવારની કાર શોધી કાઢી. કારને 11 ફૂટની ઊંડાઈથી બહાર કાઢવામાં આવી હોવા છતાં, ચાર લોકો ગુમ રહ્યા. રવિવારે સવારે શોધખોળ ફરી શરૂ થઈ.
પોલીસ સૂત્રોએ જણાવ્યું હતું કે પરિવાર કાળા રંગની ટાટા નેક્સોન કારમાં સિક્કિમથી સિલિગુડી જવા નીકળ્યો હતો. આ જૂથમાં ત્રણ પુખ્ત વયના લોકો અને એક બાળકનો સમાવેશ થતો હતો. તેઓએ શુક્રવારે બપોરે રામ્બી વિસ્તારમાં સંબંધીઓ સાથે છેલ્લી વાત કરી હતી. ત્યારથી તેઓ ગુમ છે.
શુક્રવારે બપોરે સેવોકે અને બાગપુલ વચ્ચેના વેલાબારી વિસ્તારમાં ભારે વરસાદને કારણે પર્વતીય પ્રવાહોમાં પાણીનો પ્રવાહ અચાનક વધી ગયો. ત્યારબાદ ભૂસ્ખલન અને પથ્થરો પડતાં રાષ્ટ્રીય ધોરીમાર્ગ 10 ને નુકસાન થયું. શરૂઆતમાં, એવી આશંકા હતી કે પરિવારની કાર તિસ્તા નદીમાં તણાઈ ગઈ હશે. શનિવારે સવારે, સંબંધીઓ, સિક્કિમ વહીવટીતંત્ર, પશ્ચિમ બંગાળ પોલીસ અને NDRF એ સંયુક્ત શોધખોળ શરૂ કરી હતી.
આ અકસ્માત સ્થળ નજીક મોબાઇલ ફોનનું છેલ્લું સ્થાન મળી આવ્યું હતું. શોધ દરમિયાન કારની બેટરી અને તૂટેલા વાહનના ભાગો મળી આવતા ચિંતામાં વધી. દિવસભર ચાલેલા ઓપરેશન પછી NDRFની ટીમે આખરે નદીમાં આશરે 11 ફૂટની ઊંડાઈથી વાહનને બહાર કાઢ્યું. જોકે, રાત્રે અંધારા અને વાહનને શોધવાના જોખમને કારણે શોધ સ્થગિત કરવામાં આવી હતી.
સેવોક પોલીસના જણાવ્યા અનુસાર, આજે સવારે 6:00 વાગ્યે શોધખોળ કામગીરી ફરી શરૂ કરવામાં આવી હતી. વાહનને બહાર કાઢવા અને ગુમ થયેલા લોકોની શોધખોળને વધુ તીવ્ર બનાવવાના પ્રયાસો ચાલી રહ્યા છે. NDRFના ડેપ્યુટી કમાન્ડન્ટ સંજય રંજન બચાવ કામગીરીનું નેતૃત્વ કરી રહ્યા છે. બંગાળ અને સિક્કિમ પોલીસ કર્મચારીઓ, બચાવ ટીમો અને ગુમ થયેલા પરિવારના સંબંધીઓ ઘટનાસ્થળે હાજર છે.
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