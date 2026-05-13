કુનો રાષ્ટ્રીય ઉદ્યાનમાં 4 ચિત્તા બચ્ચા મૃત હાલતમાં મળી આવ્યા; જંગલી પ્રાણીના હુમલાની શંકા, તપાસ ચાલુ
મધ્યપ્રદેશના શ્યોપુર ટેરિટોરિયલ ડિવિઝન નજીક આ બચ્ચાઓના આંશિક રીતે ખાઈ ગયેલા મૃતદેહ મળી આવ્યા હતા.
Published : May 13, 2026 at 3:45 PM IST
શ્યોપુર: ભારતના મહત્વાકાંક્ષી ચિત્તા પુનઃપ્રવેશ કાર્યક્રમને મોટો ઝટકો લાગ્યો છે. મધ્યપ્રદેશના કુનો રાષ્ટ્રીય ઉદ્યાનમાં માદા ચિત્તા KGP12 ના ચાર બચ્ચા મૃત્યુ પામ્યા છે, અધિકારીઓએ મંગળવારે પુષ્ટિ આપી.
ચિત્તા પ્રોજેક્ટના ફિલ્ડ ડિરેક્ટર ઉત્તમ શર્મા દ્વારા સાંજે 5 વાગ્યે જારી કરાયેલી પ્રેસ નોટમાં આ મૃત્યુનો ખુલાસો કરવામાં આવ્યો હતો. અધિકારીઓના જણાવ્યા અનુસાર, મોનિટરિંગ ટીમને સવારે 6:30 વાગ્યે શ્યોપુર ટેરિટોરિયલ ડિવિઝન વિસ્તાર નજીક ચાર બચ્ચાના મૃતદેહ મળ્યા.
પ્રોજેક્ટ ચિત્તાના ફિલ્ડ ડિરેક્ટર દ્વારા જારી કરાયેલ એક પ્રકાશનમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે, "આજે, 12.05.2026, સવારે 06:30 વાગ્યે, 11.04.2026 ના રોજ જંગલમાં જન્મેલી માદા ચિત્તા KGP12 ના ચાર બચ્ચા (એક મહિનાના) મૃત હાલતમાં મળી આવ્યા હતા (મૃતદેહ આંશિક રીતે ખાઈ ગયા હતા). આ બચ્ચાઓને છેલ્લે 11.05.2026 ના રોજ સાંજે જીવંત જોવા મળ્યા હતા. પ્રથમ દ્રષ્ટિએ, આ ઘટના બીજા પ્રાણી દ્વારા શિકારનો કેસ લાગે છે. માદા ચિત્તા સલામત અને સ્વસ્થ છે. પોસ્ટમોર્ટમ તપાસ અને વિગતવાર તપાસ પછી જ વધુ માહિતી ઉપલબ્ધ થશે."
હાલમાં, કુનો રાષ્ટ્રીય ઉદ્યાનમાં 50 ચિત્તા છે, જેમાં ભારતમાં જન્મેલા 33નો સમાવેશ થાય છે; વધુમાં, ગાંધી સાગર અભયારણ્યમાં 3 ચિત્તા છે. આ સાથે, ભારતમાં ચિત્તાઓની કુલ સંખ્યા 53 પર પહોંચી ગઈ છે. પ્રકાશનમાં વધુમાં જણાવાયું છે કે બાકીના બધા ચિત્તા સ્વસ્થ અને સારી સ્થિતિમાં છે.
વન અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું કે બચ્ચાઓના મૃતદેહ આંશિક રીતે ખાઈ ગયેલા મળી આવ્યા હતા, જેનાથી શરૂઆતમાં શંકા ઉભી થઈ હતી કે તેમના પર કોઈ જંગલી પ્રાણી દ્વારા હુમલો કરવામાં આવ્યો હશે. જોકે, અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું કે મૃત્યુનું ચોક્કસ કારણ પોસ્ટમોર્ટમ તપાસ પછી જ જાણી શકાશે.
11 એપ્રિલ, 2026 ના રોજ માદા ચિત્તા KGP12 થી બચ્ચાઓનો જન્મ થયો હતો. અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું કે 11 મેની સાંજ સુધી ચારેય બચ્ચાઓ જીવંત જોવા મળ્યા હતા, પરંતુ બીજા દિવસે સવારે તેમના અચાનક મૃત્યુથી વન્યજીવન અધિકારીઓ અને સંરક્ષણવાદીઓ બંને ચોંકી ગયા હતા.
માદા ચિત્તા KGP12 સલામત અને સ્વસ્થ હોવાનું જાણવા મળ્યું છે. વન વિભાગની ટીમો તેનું સતત નિરીક્ષણ કરી રહી છે, જ્યારે આ ઘટના બાદ આસપાસના વિસ્તારમાં દેખરેખ પણ વધારી દેવામાં આવી છે. કુનો રાષ્ટ્રીય ઉદ્યાન ભારતના મહત્વાકાંક્ષી ચિત્તા પ્રોજેક્ટનું મુખ્ય કેન્દ્ર રહ્યું છે. આ મૃત્યુ પહેલા, મધ્ય પ્રદેશમાં કુલ 57 ચિત્તા હતા, જેમાંથી 54 કુનોમાં અને ત્રણ ગાંધી સાગર અભયારણ્યમાં હતા. કુનોમાં ચિત્તાઓમાંથી 33 ભારતમાં જન્મ્યા હતા.
ચાર બચ્ચાના મૃત્યુ પછી, મધ્યપ્રદેશમાં ચિત્તાઓની વસ્તી હવે ઘટીને 53 થઈ ગઈ છે, જ્યારે કુનોમાં, આ સંખ્યા ઘટીને 50 થઈ ગઈ છે.
આ ઘટનાએ ફરી એકવાર ચિત્તા સંરક્ષણ કાર્યક્રમ હેઠળ દેખરેખ અને સુરક્ષા વ્યવસ્થા અંગે ચિંતા વ્યક્ત કરી છે. અભયારણ્યમાં સતત ટ્રેકિંગ અને સુરક્ષા પગલાં હોવા છતાં, નવજાત બચ્ચાઓના અસ્તિત્વના પડકારો અંગે પ્રશ્નો ઉભા થઈ રહ્યા છે.
ડીએફઓ આર. તિરુક્કુરાલે જણાવ્યું હતું કે બચ્ચાઓના મૃત્યુનું ચોક્કસ કારણ પોસ્ટમોર્ટમ રિપોર્ટ મળ્યા પછી જ સ્પષ્ટ થશે.
અધિકારીએ જણાવ્યું હતું કે, "નિષ્ણાતો આ બાબતના દરેક પાસાની તપાસ કરી રહ્યા છે. પોસ્ટમોર્ટમના પરિણામો પછી જ મૃત્યુનું કારણ જાણી શકાશે."
વન અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું કે કુનોમાં બાકીના ચિત્તા સ્વસ્થ છે અને તેમનું સતત નિરીક્ષણ કરવામાં આવી રહ્યું છે.