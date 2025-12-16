ETV Bharat / bharat

યમુના એક્સપ્રેસ વે પર ભયાનક અકસ્માત: 13 થી વધુ લોકોના મોત, 25થી વધુ ઘાયલ

CM યોગીએ મથુરા અકસ્માતમાં મૃતકોના પરિવારજનો માટે ₹2 લાખ અને ઘાયલોને ₹50,000 ની આર્થિક સહાયની જાહેરાત કરી છે.

યમુના એક્સપ્રેસ વે પર ભયાનક અકસ્માત
યમુના એક્સપ્રેસ વે પર ભયાનક અકસ્માત (ETV Bharat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : December 16, 2025 at 8:28 AM IST

Updated : December 16, 2025 at 1:15 PM IST

ઉત્તરપ્રદેશ : આજે મંગળવારની વહેલી સવારે યમુના એક્સપ્રેસ વે પર એક મોટો અકસ્માત સર્જાયો હતો. હાઈવે પર ગાઢ ધુમ્મસના કારણે અનેક વાહનો અથડાયા હતા, જે બાદ વાહનોમાં ભીષણ આગ લાગી. આ અકસ્માતમાં અત્યાર સુધીમાં 13 લોકોના મોત થયા, જ્યારે 25થી વધુ લોકો ગંભીર રીતે દાઝી ગયા અને ઘાયલ થયા છે.

મથુરા જિલ્લાના બલદેવ પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારમાં માઇલસ્ટોન 127 નજીક આ ઘટના બની. ગાઢ ધુમ્મસને કારણે ચાર બસો અને એક કાર અથડાયા, જેના કારણે ભીષણ આગ લાગી હતી. અકસ્માતની માહિતી મળતા જ જિલ્લાના વરિષ્ઠ અધિકારીઓ, ફાયર બ્રિગેડ અને પોલીસ ટીમો ઘટનાસ્થળે પહોંચી ગઈ હતી.

13 લોકોના મોત, 25 થી વધુ ઘાયલ : મથુરા જિલ્લા મેજિસ્ટ્રેટે ચંદ્રપ્રકાશ સિંહે જણાવ્યું કે, "આજે સવારે યમુના એક્સપ્રેસ વે પર એક કમનસીબ ઘટના બની. જેમાં 13 લોકોના દાઝી જવાથી મોત થયા અને 25 જેટલા લોકો ઘાયલ થયા. ઘાયલોને બલદેવ કોમ્યુનિટી હેલ્થ સેન્ટર અને જિલ્લા હોસ્પિટલમાં સારવાર માટે દાખલ કરવામાં આવ્યા હતા. બચી ગયેલા મુસાફરોને સરકારી બસ દ્વારા ઘરે મોકલવામાં આવી રહ્યા છે. ગાઢ ધુમ્મસને કારણે યમુના એક્સપ્રેસવે પર માર્ગ અકસ્માત થયો હતો. આ મામલાની તપાસ કરવામાં આવશે."

મૃતકો અને ઈજાગ્રસ્તોને સહાયની જાહેરાત : મુખ્યમંત્રી યોગી આદિત્યનાથે મથુરા જિલ્લામાં થયેલા માર્ગ અકસ્માતની નોંધ લીધી છે. તેમણે મૃતકોના શોકગ્રસ્ત પરિવારો પ્રત્યે સંવેદના વ્યક્ત કરી છે. મુખ્યમંત્રીએ અધિકારીઓને તાત્કાલિક ઘટનાસ્થળે પહોંચીને રાહત કાર્ય ઝડપી બનાવવા નિર્દેશ આપ્યો છે. મુખ્યમંત્રી યોગીએ મૃતકોના પરિવારજનોને ₹2 લાખ અને ઘાયલોને ₹50,000 ની નાણાકીય સહાયની જાહેરાત કરી છે.

"વહેલી સવારે ગાઢ ધુમ્મસને કારણે એક પછી એક વાહન અથડાય, જેના કારણે બસમાં આગ લાગી હતી. ઘાયલોને આગ્રા અને મથુરા જિલ્લા હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા." -- શ્લોક કુમાર (વરિષ્ઠ પોલીસ અધિક્ષક)

રાહત અને બચાવ કાર્ય : વરિષ્ઠ પોલીસ અધિક્ષક શ્લોક કુમારે જણાવ્યું હતું કે, આજે મંગળવારે સવારે અયોધ્યાથી દિલ્હી જતી એક બસ ગાઢ ધુમ્મસને કારણે યમુના એક્સપ્રેસ વે પર બીજી બસ સાથે અથડાઈ હતી. ત્યારબાદ બસમાં આગ લાગી ગઈ હતી. ઘટનાની માહિતી મળતા જ પોલીસ અધિકારીઓ અને ફાયર બ્રિગેડે આગ પર કાબુ મેળવ્યો હતો. માર્ગ અકસ્માતમાં અત્યાર સુધીમાં ચાર લોકોના મોત થયા છે. બળી ગયેલા વાહનોને ઘટનાસ્થળેથી દૂર કરવામાં આવ્યા છે.

ઘાયલોની યાદી જાહેર : મથુરા જિલ્લા વહીવટીતંત્રે ઘાયલોની પ્રાથમિક યાદી જાહેર કરી છે. ઘાયલોમાં 77 વર્ષીય બી.કે. શર્મા, 50 વર્ષીય કિશન સિંહ, 30 વર્ષીય શાલુ, 32 વર્ષીય અજય કુમાર, 27 વર્ષીય પ્રિયંકા, 45 વર્ષીય દેવ રાય, 30 વર્ષીય શ્રીકાંત કુમારી, 28 વર્ષીય આશિષ શ્રીવાસ્તવ, 50 વર્ષીય ઉસ્માન, 28 વર્ષીય અમન યાદવ, 26 વર્ષીય મુકન ખાન, 25 વર્ષીય સુમન યાદવ, 30 વર્ષીય પવન કુમાર, 25 વર્ષીય મુબીન ખાન અને 40 વર્ષીય ઘનશ્યામનો સમાવેશ થાય છે.

પ્રત્યક્ષદર્શીઓએ જણાવ્યું કે આગની માહિતી મળતા જ ફાયર બ્રિગેડની ટીમ પહોંચી અને બસોમાં લાગેલી આગ ઓલવવાનું કામ શરૂ કર્યું. થોડી જ વારમાં લગભગ 20 એમ્બ્યુલન્સ આવી, જેમાં ઘાયલો અને દાઝી ગયેલા લોકોને હોસ્પિટલ લઈ જવામાં આવ્યા.

સંપાદકની પસંદ

