દેશમાં 37 કરોડ લોકો નશાના બંધાણી: દર વર્ષે 9 લાખ મોત, નશામાં ડૂબી રહ્યા છે 1.60 લાખ કરોડ
Drugs Addiction India: દેશની 147 કરોડ વસ્તીમાંથી 25 ટકા લોકો દારૂ, અફીણ, ચરસ-ગાંજો, કોકેઇનનું સેવન કરે છે.
Published : June 19, 2026 at 4:32 PM IST
હૈદરાબાદ: ડ્રગ્સનું વ્યસન: કહેવાય છે નશો, નાશ કરે છે. પછી તે પૈસા હોય કે તાકાત હોય. સાહિત્યમાં વારંવાર આ વિષયને ખૂબ જ સૂક્ષ્મતાથી સંબોધવામાં આવ્યો છે; ખાસ કરીને, મુનશી પ્રેમચંદની વાર્તા 'નશા' માં, જેમાં બતાવાયું છે કે, કેવી રીતે ઘમંડ અને ખોટો દેખાડો વ્યક્તિને બરબાદ કરી દે છે. પરંતુ ડ્રગ્સનો દુરુપયોગ પરિવારો અને સમાજને ઉધઈને જેમ અંદરથી ખાઈ રહ્યો છે. યુવાધન ડ્રગ્સના રવાડે ચડીને પોતાની સાથે સાથે પરિવારને પણ મુશ્કેલીમાં મૂકે છે. આનો ઉદાહરણ પંજાબમાં જોવા મળી રહ્યું છે.
પંજાબના કપૂરથલાની એક મહિલાએ રડતા રડતા પોલીસને મદદ માટે વિનંતી કરતા કહ્યું, "મેં પહેલાથી જ ડ્રગ્સને કારણે ચાર પુત્રો ગુમાવ્યા છે, અને મારો પાંચમો પુત્ર પથારીવશ છે, તે જ વ્યસનને કારણે મૃત્યુની રાહ જોઈ રહ્યો છે. ડ્રગ્સે અમારા વિસ્તારને બરબાદ કરી દીધો છે. કોઈ માતાએ એક પુત્ર તો કોઈએ બે પુત્રો ગુમાવ્યા અને મારા તો 4 દીકરા નશાના કારણે મોતના મુખમાં ધકેલાયા છે. એપ્રિલમાં પોલીસને ફોન કરીને વાત થઈ તો જાણવા મળ્યું કે, મહિલાના પાંચમા પુત્રનું પણ અવસાન થયું.
હકીકતમાં, ઉડતા પંજાબ બાદ ચર્ચામાં આવેલા રાજ્યની ઓળખ કોઈથી છુપી નથી. NCRB ના ડેટા અનુસાર, 2024 માં પંજાબમાં માત્ર ડ્રગ ઓવરડોઝને કારણે 106 લોકો મૃત્યુ પામ્યા હતા. જ્યારે આ સત્તાવાર આંકડો છે, પરંતુ મૂળ વાસ્તવિકતા ચિંતાજનક છે; તેનો અર્થ એ છે કે પંજાબમાં દર ચાર દિવસે એક વ્યક્તિ ડ્રગ ઓવરડોઝને કારણે પોતાનો જીવ ગુમાવે છે. પરંતુ વ્યસનને કારણે મૃત્યુ પામવાની ઘટના ફક્ત પંજાબ પૂરતી મર્યાદિત નથી.
આ ફક્ત દેશ જ નહીં, પરંતુ સમગ્ર વિશ્વની સમસ્યા છે. હાલમાં,147 કરોડની વસ્તીમાંથી, 37 કરોડ એટલે 25% લોકો નશાના વ્યસની છે. આ 25% લોકો પોતાના પરિવાર-ઘર તો બરબાદ કરી રહ્યા છે, દેશની અર્થવ્યવસ્થા પણ બગાડી રહ્યા છે.નશાના કારણે દેશની GDP (કુલ સ્થાનિક ઉત્પાદન) ને વાર્ષિક આશરે ₹1.5 લાખ કરોડનું નુકસાન થાય છે.
જો સામાજિક અને આરોગ્ય સંબંધિત આર્થિક બોજને ધ્યાનમાં લેવામાં આવે તો, આ નુકસાન GDP ના 2.5% થી વધુ છે, જે ₹1.60 લાખ કરોડ જેટલું છે. 'ભારત અગેઇન્સ્ટ ડ્રગ્સ' ઝુંબેશ દ્વારા, ETV ભારત જણાવશે કે અફીણ, ચરસ-ગાંજો અને કોકેઇન જેવા પદાર્થો ધીમે ધીમે શરીર અને સમાજ બંનેને કેવી રીતે અપંગ બનાવી રહ્યા છે.
દેશમાં કેટલા લોકો નશો કરે છે? સામાજિક ન્યાય અને અધિકારીતા મંત્રાલયે તાજેતરમાં "ભારતમાં નશીલા પદાર્થના ઉપયોગની માત્રા અને પેટર્ન પર રાષ્ટ્રીય સર્વે" (2019) રિપોર્ટ બહાર પાડ્યો. અહેવાલ મુજબ, દેશમાં 37 કરોડથી વધુ લોકો કોઈને કોઈ પ્રકારનો નશો કરે છે. આમાં 10 થી 75 વર્ષની વયના 16 કરોડ લોકો (14.6%) શામેલ છે જે હાલમાં દારૂનું સેવન કરે છે. આશરે 3.1 કરોડ લોકો ગાંજાનો નશો કરે છે.
કુલ, 2.06% વસ્તી ઓપિઓઇડ (હેરોઈન, સ્મૈક, બ્રાઉન સુગર) નું સેવન કરે છે. 1.18 કરોડ લોકો (1.08%) હાલમાં સિડેટિવ્સ એટલે શામક દવાઓ (બિન-તબીબી હેતુઓ માટે) સેવન કરે છે. જ્યારે 0.58% પુખ્ત વયના લોકોની તુલનામાં 1.7% બાળકો અને કિશોર ઇનહેલેંટ (પેઇન્ટ, થિનર, ગુંદર, માર્કર અને એરોસોલ સ્પ્રે) નું સેવન કરે છે. અનુમાન છે કે લગભગ 8.5 લાખ લોકો ઈન્જેક્શન દ્વારા નશીલા પદાર્થનું સેવન કરે છે.
વિશ્વભરમાં નશો કરનારા લોકો કેટલા: સંયુક્ત રાષ્ટ્રના ડ્રગ્સ અને ક્રાઈમ કાર્યાલય અનુસાર, 2023માં 15 થી 64 વર્ષની વયના આશરે 31.6 કરોડ લોકોએ દારૂ અને તમાકુ સિવાયના નશીલા પદાર્થોનું સેવન કર્યું છે. આ આંકડો 2013 ના ડેટા કરતા નોંધપાત્ર રીતે વધારે છે.
એજન્સીના વાર્ષિક 'વિશ્વ ડ્રગ રિપોર્ટ'માં ભાંગને સૌથી વધુ ઉપયોગમાં લેવાતા ડ્રગ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે, જેનું સેવન વૈશ્વિક સ્તરે લગભગ 24.4 કરોડ લોકો કરે છે. આ પછી ઓપિઓઇડ્સ (61 મિલિયન), એમ્ફેટામાઇન (30.7 મિલિયન), કોકેઇન (25 મિલિયન) અને MDMA (21 મિલિયન) આવે છે.
ભારતમાં દર વર્ષે માદક દ્રવ્યોના દુરૂપયોગથી કેટલા લોકો મૃત્યુ પામે છે? વિશ્વ આરોગ્ય સંસ્થા (WHO) અનુસાર, દારૂના સેવનથી વિશ્વભરમાં વાર્ષિક 26 લાખ મૃત્યુ થાય છે, જેમાં ભારત આ થનારા મૃત્યુનો રેટ વધારે છે. વધુમાં, વિવિધ આરોગ્ય અહેવાલોનો અંદાજ છે કે ભારતમાં ધૂમ્રપાન, દારૂ અને અન્ય પ્રકારના નશીલા દ્રવ્યોના દુરૂપયોગની પ્રતિકૂળ અસરોને કારણે કુલ વાર્ષિક મૃત્યુઆંક 9 લાખથી વધુ હોઈ શકે છે.
WHO ના 2024 ના અહેવાલ મુજબ, ભારતમાં દર વર્ષે 1 લાખ લોકોમાંથી દારૂ સંબંધિત થયેલા મોતની સંખ્યા 38.5 છે. તેમાં પુરુષ અને મહિલા બંને શામેલ છે, જ્યારે ચીનમાં આ સંખ્યા 16.1 છે. ભારતીય પુરુષો માટે આ સંખ્યા ઝડપથી વધીને 63.0 થઈ ગઈ છે, જ્યારે ચીનમાં આ 29.6 હતી. જ્યારે ભારતીય મહિલાઓ માટે આ આંકડો 13.5 છે, જ્યારે ચીનમાં આ 3.3 છે. જોકે, 2024 NCRB રિપોર્ટ અલગ આંકડા રજૂ કરે છે: તે દર્શાવે છે કે 2024 માં ડ્રગ ઓવરડોઝથી 978 લોકો મૃત્યુ પામ્યા હતા, જ્યારે 2023 માં આ જ કારણથી 654 લોકો મૃત્યુ પામ્યા હતા.
નશાથી GDPને 2.5% થી વધુનું નુકસાન: નશો એટલે કે માદક દ્રવ્યોનું વ્યસન ધીમે ધીમે શરીરને ઉધઈની જેમ ખાઈ જાય છે, તેમ તે રાષ્ટ્રના અર્થતંત્રને પણ અપંગ બનાવી રહ્યું છે. માદક દ્રવ્યોના દુરુપયોગથી દેશના GDP ને વાર્ષિક આશરે ₹1.5 લાખ કરોડનું સીધું આર્થિક નુકસાન થાય છે. જ્યારે તમામ પ્રકારના માદક દ્રવ્યોથી સંકળાયેલા કુલ સામાજિક અને આરોગ્ય સંબંધિત આર્થિક બોજને ધ્યાનમાં લેવામાં આવે છે, ત્યારે આ નુકસાન GDP ના 2.5% થી વધુ થાય છે. જે ₹1.60 લાખ કરોડ જેટલું થાય છે. વધુમાં, નશો પરિવારની અર્થવ્યવસ્થાને નુકસાન કરે છે, જેના કારણે પરિવારો દેવાના બોજ નીચે દબાઈ રહ્યા છે.
એક વ્યક્તિ નશા પાછળ કેટલો ખર્ચ કરે છે? ઇન્ડિયન કાઉન્સિલ ફોર સોશિયલ સાયન્સ રિસર્ચ (ICSSR) દ્વારા પંજાબ, હરિયાણા, હિમાચલ પ્રદેશ, રાજસ્થાન અને જમ્મુ અને કાશ્મીરમાં 2019 માં હાથ ધરવામાં આવેલા એક અભ્યાસમાં જાણવા મળ્યું છે કે એક ડ્રગનો ઉપયોગ કરનાર વ્યક્તિ દરરોજ ડ્રગ્સ પર ₹2,000 ખર્ચ કરે છે. વધુમાં, જમ્મુ અને કાશ્મીર વહીવટીતંત્ર દ્વારા 2022 માં કરવામાં આવેલા એક સર્વેક્ષણમાં જાણવા મળ્યું છે કે 52,000 થી વધુ લોકો હેરોઈનનો ઉપયોગ કરે છે; સરેરાશ, એક વ્યક્તિ આ આદત પર દર મહિને આશરે ₹88,000 ખર્ચ કરતો હતો.
દેશના GDP પર ડ્રગ્સની અસર: ઇન્ટરનેશનલ જર્નલ ઓફ ડ્રગ પોલિસીમાં પ્રકાશિત એક અભ્યાસ મુજબ, ભારત દારૂ સંબંધિત બીમારીઓ, અકાળ મૃત્યુ અને અકસ્માતોને કારણે વાર્ષિક ધોરણે તેના GDPના આશરે 1.45% ગુમાવે છે. દરમિયાન, વિશ્વ આરોગ્ય સંસ્થા (WHO) ના અહેવાલમાં સૂચવવામાં આવ્યું છે કે તમાકુ સંબંધિત રોગો અને અકાળ મૃત્યુને કારણે દેશ વાર્ષિક GDP માં 1% નુકસાન થાય છે.
5 ટ્રિલિયન ડોલરની અર્થવ્યવસ્થા બનવાના માર્ગમાં નશો અવરોધરૂપ: વધુમાં, હેરોઈન, ગાંજો, અફીણ અને કૃત્રિમ દવાઓના કારણે દેશને વાર્ષિક 1.5 લાખ કરોડ રૂપિયાનું આર્થિક નુકસાન થાય છે. કુલ મળીને, નશીલા પદાર્થો રાષ્ટ્રને 1.6 લાખ કરોડ રૂપિયાનું નુકસાન પહોંચાડે છે. જે 5 ટ્રિલિયન ડોલરના અર્થતંત્રના ધ્યેયને પ્રાપ્ત કરવામાં એક મહત્વપૂર્ણ અવરોધ છે.
તમાકુ સંબંધિત રોગોની સારવાર માટેનો આરોગ્યસંભાળ ખર્ચ ભારતના ખાનગી અને જાહેર આરોગ્યસંભાળ પરના કુલ વાર્ષિક ખર્ચના 5.3% જેટલો છે. આ જાહેર આરોગ્ય પ્રણાલી અને અર્થતંત્ર બંને પર મોટો બોજ નાખે છે.
વ્યસન મુક્તિ માટે સરકારી બજેટ: 15 ઓગસ્ટ, 2020ના રોજ, સામાજિક ન્યાય અને સશક્તિકરણ મંત્રાલયે નશા મુક્ત ભારત અભિયાન (NMBA)ની શરૂઆત 272 એવા જિલ્લાથી કરી જેમાં નશાની સમસ્યા સૌથી વધારે હતી. હવે તેને દેશના અન્ય જિલ્લાઓમાં પણ વિસ્તારવામાં આવી રહ્યું છે. નશા મુક્ત ભારત અભિયાન અંતર્ગત, દરેક જિલ્લામાં 10 લાખ રૂપિયા ફાળવવાની જોગવાઈ છે.
નશાની લત છોડાવવા કેટલો ખર્ચ થાય: ભારતમાં વ્યસન મુક્તિ સારવારનો સરેરાશ ખર્ચ આશરે ₹70,000 છે. જો કે, આ આંકડો અંદાજિત છે; હોસ્પિટલ, શહેર અને દર્દીની ચોક્કસ તબીબી જરૂરિયાતોના આધારે ખર્ચ નોંધપાત્ર રીતે બદલાઈ શકે છે. રિહૈબિલિટેશનમાં સામાન્ય રીતે પ્રતિ માસ ₹25000 થી ₹60000ની વચ્ચે ખર્ચ હોય છે. મિડ રેન્જ રિહૈબિલિટેશનમાં સામાન્ય રીતે દર મહિને ₹60,000 થી ₹1,50,000 સુધીનો ખર્ચ થાય છે. દરમિયાન, લક્ઝરી રિહૈબિલિટેશનમાં ખર્ચ ₹20 લાખથી ₹50 લાખ કે તેથી વધુ થઈ શકે છે.
નશો રોકવા માટે સરકાર શું કરી રહી છે? સરકારે માદક પદાર્થોની માંગ ઓછી કરવા માટે નેશનલ એક્શન પ્લાન ફોર ડ્રગ ડિમાન્ડ રિડક્શન (NAPDDR) લાગુ કર્યો છે. આ પહેલ હેઠળ, સરકાર આ સમસ્યાને ઉકેલવા માટે સતત કાર્યવાહી કરી રહી છે. 'નશા મુક્ત ભારત અભિયાન' (NMBA) દેશના તમામ જિલ્લાઓમાં શરૂ કરવામાં આવ્યું હતું, જેમાં 10,000 થી વધુ માસ્ટર સ્વયંસેવકોનો સમાવેશ થાય છે.
આ અભિયાન 14.79 કરોડથી વધુ લોકો સુધી પહોંચ્યું છે, જેમાં 4.96 કરોડ યુવાનો અને 2.97 કરોડ મહિલાઓનો સમાવેશ થાય છે. વ્યસન મુક્તિ માટે મદદ માંગતા લોકોને પ્રાથમિક સલાહ અને તાત્કાલિક સહાય પૂરી પાડવા માટે ટોલ-ફ્રી હેલ્પલાઇન (14446) પણ કાર્યરત છે.
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