પશ્ચિમ બંગાળ: સરકારમાં એક સાથે શપથ લેશે 35 મંત્રી, નવા ચહેરાઓને મળી શકે જગ્યા

મુખ્યમંત્રી સુવેન્દુ અધિકારીના જણાવ્યા અનુસાર, રાજ્યપાલ આર.એન. રવિ સોમવારે 35 મંત્રીઓને શપથ લેવડાવશે.

পশ্চিম বাংলার মুখ্যমন্ত্রী সুভেন্দু অধিকারী (ANI)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : May 31, 2026 at 8:08 PM IST

કોલકાતા: પશ્ચિમ બંગાળના મુખ્યમંત્રી સુવેન્દુ અધિકારીએ જાહેરાત કરી છે કે સોમવારે રાજ્ય સરકારના મંત્રીમંડળનું વિસ્તરણ કરવામાં આવશે. શપથ ગ્રહણ સમારોહ દરમિયાન રાજ્ય સરકારમાં 35 મંત્રીઓનો સમાવેશ કરવામાં આવશે.

મુખ્યમંત્રીએ જણાવ્યું હતું કે, રાજ્યપાલ આર.એન. રવિ આવતીકાલે સવારે 11:00 વાગ્યે નબાન્નમાં નવા મંત્રીઓને શપથ લેવડાવશે. આવતીકાલે, પશ્ચિમ બંગાળના લોકોના જનાદેશથી ચૂંટાયેલી રાષ્ટ્રવાદી સરકારના સંપૂર્ણ મંત્રીમંડળની રચના કરવામાં આવશે. મુખ્યમંત્રી સુવેન્દુ અધિકારીએ જણાવ્યું હતું કે, "મંત્રીમંડળના વિસ્તરણના ઉદ્દેશ્ય સાથે, પશ્ચિમ બંગાળ સરકારના 35 મંત્રીઓ સવારે 11:00 વાગ્યે નબાન્નમાં શપથ લેશે. મહામહિમ રાજ્યપાલ આર.એન. રવિ તેમને નબાન્નમાં શપથ લેવડાવશે."

ભારતીય જનતા પાર્ટી (ભાજપ) ના વરિષ્ઠ નેતાઓને રાજ્ય વહીવટમાં મુખ્ય હોદ્દા સોંપવામાં આવે તેવી અપેક્ષા છે. અગાઉ, 18 મેના રોજ, પશ્ચિમ બંગાળ કેબિનેટે સંસ્થાકીય ભ્રષ્ટાચાર અને મહિલાઓ સામેના અત્યાચારો સામે લડવા બે કમિશનની રચનાને મંજૂરી આપી હતી; રાજ્યના મુખ્યમંત્રી સુવેન્દુ અધિકારીએ સોમવારે આ જાહેરાત કરી હતી.

બંને કમિશનનું નેતૃત્વ કોલકાતા હાઈકોર્ટના નિવૃત્ત ન્યાયાધીશો કરશે અને 1 જૂનથી સત્તાવાર રીતે તેમનું કાર્ય શરૂ કરશે. કેબિનેટના નિર્ણય પર બોલતા, મુખ્યમંત્રી સુવેન્દુ અધિકારીએ કહ્યું, "કેબિનેટે સંસ્થાકીય ભ્રષ્ટાચાર સામે એક કમિશનની રચનાને મંજૂરી આપી છે, જેનું નેતૃત્વ કોલકાતા હાઈકોર્ટના નિવૃત્ત ન્યાયાધીશ, ન્યાયાધીશ બિશ્વજીત બાસુ કરશે."

કેબિનેટે મહિલાઓ પરના અત્યાચારો રોકવા માટે એક કમિશનની રચનાને પણ મંજૂરી આપી. તેના અધ્યક્ષ નિવૃત્ત ન્યાયાધીશ સમપ્તી ચેટર્જી હશે. મુખ્યમંત્રીએ ભાર મૂક્યો કે રાજ્ય સરકાર પારદર્શિતા અને નાગરિકોના અધિકારોના રક્ષણ માટે પ્રતિબદ્ધ છે. તેમણે ઉમેર્યું, "બંને કમિશન 1 જૂનથી તેમનું કાર્ય શરૂ કરશે."

બંગાળ સરકારનું વહીવટી માળખું
પશ્ચિમ બંગાળના રાજકારણમાં આ ઘટનાને ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ માનવામાં આવી રહી છે, કારણ કે તેની સાથે સરકારનું પ્રશાસનિક માળખું સક્રિય થઈ જશે. વધુમાં, આ વિવિધ વિભાગોમાં કાર્યકારી જવાબદારીઓની ફાળવણીને સરળ બનાવશે. ઉલ્લેખનીય છે કે વિધાનસભા ચૂંટણીમાં ભાજપે મમતા બેનર્જીની ટીએમસીને હરાવી હતી, ત્યારબાદ ભાજપે સુવેન્દુ અધિકારીને રાજ્યના મુખ્યમંત્રી તરીકે પસંદ કર્યા હતા. આ જીત સાથે, ભાજપ પ્રથમ વખત રાજ્યમાં સરકાર બનાવવામાં સફળ રહ્યું.

