ઈરાનમાં ફસાયેલા ગુજરાત સહિતના 345 માછીમારોને બચાવાયા, ખાસ ફ્લાઇટ દ્વારા ચેન્નાઈ પહોંચ્યા
કેન્દ્ર અને રાજ્ય સરકારો તે બધાને સુરક્ષિત રીતે બચાવવા અને ભારત પાછા લાવવા માટે પગલાં લઈ રહી હતી.
Published : April 5, 2026 at 4:20 PM IST
ચેન્નાઈ : ઈરાનમાં ફસાયેલા 345 માછીમારોને બચાવી લેવામાં આવ્યા હતા અને ખાસ ફ્લાઇટમાં ચેન્નાઈ લાવવામાં આવ્યા હતા. કેન્દ્રીય મંત્રી પિયુષ ગોયલે એરપોર્ટ પર તેમનું સ્વાગત કર્યું હતું અને તેમને તેમના વતન જવા માટે મદદ કરી હતી.
હજારો ભારતીય માછીમારો ઈરાનમાં રહે છે, જ્યાં તેઓ માછીમાર તરીકે કામ કરે છે. ફેબ્રુઆરીના અંતમાં ઈરાન, યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ અને ઇઝરાયલ વચ્ચે યુદ્ધ ફાટી નીકળ્યા પછી, આ ભારતીય માછીમારો મુશ્કેલીમાં મુકાયા. તેઓ પોતાનું ગુજરાન ચલાવવામાં અસમર્થ હતા અને ભારત પાછા ફરવા માટે તેમની પાસે એર કનેક્ટિવિટી નહોતી.
કેન્દ્ર અને રાજ્ય સરકારો તેમને સુરક્ષિત રીતે બચાવવા અને ભારત પાછા લાવવા માટે પગલાં લઈ રહી હતી, પરંતુ ઈરાનમાં હવાઈ મુસાફરી સંપૂર્ણપણે સ્થગિત થવાને કારણે બચાવ કામગીરીમાં વિલંબ થયો હતો. તેના જવાબમાં, ઈરાનમાં ફસાયેલા માછીમારોને બચાવવા માટે તબક્કાવાર કામગીરીના પ્રથમ તબક્કા તરીકે, 345 ભારતીય માછીમારોને ઈરાનથી આર્મેનિયા ખસેડવામાં આવ્યા હતા અને બાદમાં ખાસ ફ્લાઇટ દ્વારા ચેન્નાઈ લાવવામાં આવ્યા હતા.
When Indians are in distress anywhere in the world, our government, led by PM @NarendraModi ji, steps in and brings them back home safely. pic.twitter.com/9kRDawzMxi— Piyush Goyal (@PiyushGoyal) April 4, 2026
કેન્દ્રીય મંત્રી પીયૂષ ગોયલે ચેન્નાઈ એરપોર્ટ પર તેમનું શાલ પહેરાવીને સ્વાગત કર્યું. ખાસ ફ્લાઇટમાં આવેલા 345 લોકોમાંથી 327 લોકો તમિલનાડુના છે. બાકીના મુસાફરો કેરળ (10), પુડુચેરી (5), ગુજરાત (2) અને ઓડિશા (1) રાજ્યોના છે.
તમિલનાડુના 327 લોકોમાંથી 175 લોકો કન્યાકુમારીના છે. તિરુનેલવેલીથી 80, રામનાથપુરમથી 19, મયિલાદુથુરાઈથી 17, તેમજ નાગૌર, કુડ્ડલોર, વિલ્લુપુરમ, ચેન્નાઈ અને ચેંગલપટ્ટુ જિલ્લાના માછીમારોને છ ખાસ બસોમાં તેમના વતન મોકલવામાં આવ્યા હતા.
અગાઉ, માછીમારોનું સ્વાગત કરવા પહોંચેલા કેન્દ્રીય મંત્રી પીયૂષ ગોયલે પત્રકારોને જણાવ્યું હતું કે, "યુદ્ધગ્રસ્ત ઈરાનમાં ફસાયેલા તમિલનાડુના માછીમારોને સુરક્ષિત રીતે તમિલનાડુ પાછા લાવવામાં આવ્યા છે તે આનંદદાયક છે. ઈરાનમાં તેઓએ ખૂબ જ મુશ્કેલ પરિસ્થિતિઓનો સામનો કર્યો હતો. તેમને આર્મેનિયા પહોંચાડવાના પ્રયાસો કરવામાં આવ્યા હતા, જે લગભગ 20 કલાકની મુસાફરી હતી, અને પછી તેમને ભારત પાછા લાવવાના પ્રયાસો કરવામાં આવ્યા હતા."
Vanakkam and welcome to the motherland! 🙏🏻— Piyush Goyal (@PiyushGoyal) April 4, 2026
A joyous day for us as PM @NarendraModi ji has ensured that our fishermen brothers and sisters get back safely from Iran. pic.twitter.com/hvRCtMTUiw
પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીના માર્ગદર્શન અને વિદેશ મંત્રી એસ. જયશંકરના નેતૃત્વ હેઠળ, વિદેશ મંત્રાલયના અધિકારીઓએ માછીમારોને સુરક્ષિત રીતે બચાવવા અને પાછા લાવવા માટે દિવસ-રાત અથાક મહેનત કરી. તમિલનાડુ પર હિન્દી લાદવામાં આવી રહી હોવાના આરોપો સંપૂર્ણપણે ખોટા છે. કોઈ પણ ભાષા લાદી રહ્યું નથી. શાળાઓમાં તમિલ શીખવું ફરજિયાત છે. ત્રીજી ભાષા પસંદ કરવાનું વિદ્યાર્થીઓ અને તેમના માતાપિતા પર નિર્ભર છે. તેઓ કોઈપણ ભાષા શીખવા માટે સ્વતંત્ર છે.
તમિલનાડુના મુખ્યમંત્રી એમ.કે. સ્ટાલિન દ્વારા લગાવવામાં આવેલા આરોપો પાયાવિહોણા છે. તમિલનાડુના લોકો આવી ખોટી માહિતી પર વિશ્વાસ કરશે નહીં. આ આરોપો એટલા માટે લગાવવામાં આવી રહ્યા છે કારણ કે ડીએમકેને આગામી વિધાનસભા ચૂંટણીમાં હારનો ડર છે.
તમિલનાડુ ભાજપના પ્રમુખ નૈનાર નાગેન્દ્રને જણાવ્યું હતું કે, "ઈરાનમાં ફસાયેલા 327 તમિલનાડુ માછીમારો સહિત કુલ 345 લોકોને સુરક્ષિત રીતે બચાવી લેવામાં આવ્યા છે અને ચેન્નાઈ લાવવામાં આવ્યા છે. દરેક વ્યક્તિને તમિલનાડુ પરત લાવવા માટે રુ.93,000નો ખર્ચ થયો હતો. છતાં, અહીંના લોકો અમને દોષ આપશે."
ચેન્નાઈ પહોંચ્યા પછી, માછીમારોએ કહ્યું, "ગયા મહિને, અમને ઈરાનમાં ખૂબ જ મુશ્કેલીઓનો સામનો કરવો પડ્યો. અમે ભારત સરકારને અમને બચાવવા અને પાછા લાવવા માટે અપીલ કરી હતી. અમે ક્યારેય કલ્પના પણ નહોતી કરી કે વડા પ્રધાન અમને બચાવવા અને પાછા લાવવા માટે આટલી ઝડપી કાર્યવાહી કરશે. અમે કેન્દ્ર સરકાર અને વડા પ્રધાનનો આભાર માનીએ છીએ. વડા પ્રધાન મોદીએ 300 વધુ લોકોને પાછા લાવવા માટે પણ પગલાં લીધાં છે, અને તેમને પણ ટૂંક સમયમાં ભારત પાછા લાવવામાં આવશે."
