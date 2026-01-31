ETV Bharat / bharat

તેલંગાણા: ગર્લ્સ હોસ્ટેલમાં ફૂડ પોઇઝનિંગથી 32 વિદ્યાર્થી બીમાર

ગર્લ્સ હોસ્ટેલમાં ફૂડ પોઇઝનિંગથી 32 વિદ્યાર્થિનીઓ બીમાર પડી છે અને તેમને સારવાર માટે હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવી છે.

ગર્લ્સ હોસ્ટેલમાં ફૂડ પોઇઝનિંગથી 32 વિદ્યાર્થી બીમાર
ગર્લ્સ હોસ્ટેલમાં ફૂડ પોઇઝનિંગથી 32 વિદ્યાર્થી બીમાર (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : January 31, 2026 at 2:32 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

વનપાર્થી (તેલંગાણા): વનપાર્થી જિલ્લાની એક કન્યા છાત્રાલયમાં ફૂડ પોઇઝનિંગના કારણે 32 વિદ્યાર્થીઓ બીમાર પડ્યા હોવાની ઘટના પ્રકાશમાં આવી છે. વિદ્યાર્થીઓને એમ્બ્યુલન્સ દ્વારા જિલ્લા હોસ્પિટલમાં સારવાર માટે લઈ જવામાં આવ્યાં છે. શુક્રવારે રાત્રે વનપાર્થી જિલ્લાના કોથાકોટામાં બીસી ઇન્ટરમીડિયેટ ગર્લ્સ હોસ્ટેલમાં ફૂડ પોઇઝનિંગના કારણે 32 જેટલી વિદ્યાર્થિનીઓ અને વિદ્યાર્થીઓ બીમાર પડ્યા હોવાનું જાણવા મળ્યું છે.

વિદ્યાર્થીઓને પેટમાં દુખાવો અને ઉલટી થયા બાદ, વોર્ડન વિજયાએ તેમને કોથાકોટાના પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્ર (PHC) માં ખસેડવામાં આવી. ડૉ. શ્રાવણીએ ત્યાં પ્રાથમિક સારવાર આપી અને પછી તેમને સારી સારવાર માટે 108 એમ્બ્યુલન્સ દ્વારા જિલ્લા હોસ્પિટલમાં રિફર કરવામાં આવી.

વોર્ડને જણાવ્યું કે વિદ્યાર્થિનીઓએ રાત્રિ ભોજનમાં દૂધી, ટામેટાની કઢી અને ઈંડા ખાધા હતા. ઘટનાની જાણ થતાં, ધારાસભ્ય મધુસુધન રેડ્ડી અને મેઘા રેડ્ડી, કલેક્ટર આદર્શ સુરભી અને BRS નેતાઓ ગટ્ટુ યાદવ અને હેમંત જિલ્લા હોસ્પિટલમાં પહોંચ્યા અને સારવાર લઈ રહેલી વિદ્યાર્થીઓ સાથે મુલાકાત કરી.

ઘટના અંગે, કલેક્ટરે જણાવ્યું કે, તપાસ કરવામાં આવશે અને જવાબદારો સામે કાર્યવાહી કરવામાં આવશે. જ્યારે ગટ્ટુ યાદવ અને હેમંતે ધારાસભ્યને પૂછપરછ કરવાનો પ્રયાસ કર્યો, ત્યારે પોલીસે તેમને રોક્યા. દરમિયાન, મધ્યરાત્રિની આસપાસ, ડીએમએચઓ સાઈનાથ રેડ્ડી હોસ્ટેલમાં પહોંચ્યા અને બાકીની વિદ્યાર્થિનીઓ સાથે વાત કરી અને તેમને આશ્વાસન આપ્યું.

મધ્યાહન ભોજન ખાધા બાદ 18 વિદ્યાર્થીની હાલત બગડી

શુક્રવારે ખમ્મમ જિલ્લાના કોનીજેરલા મંડલમાં બોડિયાથંડા પ્રાથમિક શાળામાં મધ્યાહન ભોજન ખાધા પછી અઢાર વિદ્યાર્થીઓ બીમાર પડ્યા. મસૂર અને ઈંડા ખાધાના થોડા સમય પછી, છ વિદ્યાર્થીઓને પેટમાં દુખાવો અને ઉલટી થવા લાગી.

10 વિદ્યાર્થિની અને 8 વિદ્યાર્થીઓને અસર

તેમના શિક્ષક તેમને સારવાર માટે રજિસ્ટર્ડ મેડિકલ પ્રેક્ટિશનર પાસે લઈ ગયા. બાદમાં, જ્યારે અન્ય વિદ્યાર્થીઓને પણ પેટમાં દુખાવો થયો, ત્યારે તેમને ખમ્મમ સરકારી હોસ્પિટલમાં ખસેડવામાં આવ્યા. સારવાર કરાયેલા લોકોમાં 10 છોકરીઓ અને 8 છોકરાઓનો સમાવેશ થાય છે. બાકીના બાળકોનું નિયમિત ચેક-અપ કરવામાં આવ્યું અને તેમને ઘરે મોકલી દેવામાં આવ્યા. આ ઘટના અંગે, બાળકોના માતા-પિતાએ આરોપ લગાવ્યો કે દાળ અને ઈંડાની ગુણવત્તા નબળી હોવાને કારણે અને ખુલ્લામાં રસોઈ બનાવવાને કારણે આ સ્થિતિ થઈ છે.

આ અંગે, એમઈઓ અબ્રાહમે જણાવ્યું કે, વિદ્યાર્થીઓની તબિયત સ્થિર છે. ધારાસભ્ય માલોથ રામદાસ નાઈક, ડીઈઓ ચૈતન્ય જૈન અને અન્ય લોકોએ સારવાર હેઠળ રહેલા વિદ્યાર્થીઓની મુલાકાત લીધી. ડીઈઓએ ફરજમાં બેદરકારી બદલ શાળાના મુખ્ય શિક્ષક કે.વી. મુરલી કૃષ્ણાને સસ્પેન્ડ કર્યા છે.

આ પણ વાંચો

  1. એકલવ્ય મોડેલ સ્કૂલ ફૂડ પોઈઝનિંગ: વાલીએ શાળા પર કર્યા ગંભીર આરોપ, કોન્ટ્રાક્ટરે બચાવમાં કહ્યું- ઘરેથી ખાવાનું લાવ્યા હશે
  2. મહેસાણાના ગોરીયાપુરમાં 22 વિદ્યાર્થિનીઓને ફૂડ પોઇઝનિંગની અસર, તબિયત લથડતાં હોસ્પિટલ ખસેડાઇ

TAGGED:

FOOD POISONING INCIDENT
FOOD POISONING IN HOSTEL
TELANGANA NEWS
STUDENT HOSPITALISED
FOOD POISONING

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.