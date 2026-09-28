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બોરવેલમાં પડી બાળકી, આખી રાત ચાલ્યું રેસ્ક્યૂ ઓપરેશન, 10 કલાકની મહેનત બાદ બાળકીને બહાર કઢાઈ, પણ...

ફરીદાબાદમાં 300 ફૂટ ઉંડા ખુલ્લા બોરવેલમાં પડેલી ત્રણ વર્ષની બાળકી નેહાને 10 કલાકની જહેમત બાદ બહાર કાઢવામાં આવી હતી, પરંતુ તેનો જીવ બચાવી શકાયો નહી.

3 વર્ષની બાળકી નેહાનું બોરવેલમાં પડી જતા મોત
3 વર્ષની બાળકી નેહાનું બોરવેલમાં પડી જતા મોત (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 28, 2026 at 9:33 AM IST

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ફરીદાબાદ: હરિયાણાના ફરીદાબાદના સેક્ટર 8 માં આશરે 250 થી 300 ફૂટ ઊંડા ખુલ્લા બોરવેલમાં પડી ગયેલી ત્રણ વર્ષની નેહાને સોમવારે સવારે 4 વાગ્યે 10 કલાકની બચાવ કામગીરી બાદ બહાર કાઢવામાં આવી હતી. બચાવ ટીમે તાત્કાલિક બાળકીને હોસ્પિટલ ખસેડી હતી, પરંતુ તપાસ બાદ ડોક્ટરોએ તેને મૃત જાહેર કરી હતી. બાળકીના શરીરનું પોસ્ટમોર્ટમ કરવામાં આવશે. પોસ્ટમોર્ટમ રિપોર્ટ બાદ મૃત્યુનું ચોક્કસ કારણ બહાર આવશે.

બચાવ ટીમો આખી રાત ઘટનાસ્થળે રહી

બાળકીને બચાવવા માટે હરિયાણા પોલીસ, SDRF, NDRF, મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન અને આરોગ્ય વિભાગની ટીમો આખી રાત ઘટનાસ્થળે રહી. NDRF અધિકારીઓના જણાવ્યા અનુસાર, રવિવારે રાત્રે 8 વાગ્યાની આસપાસ બાળકીના બોરવેલમાં પડી જવાની માહિતી મળી હતી. લગભગ એક કલાક પછી, ગાઝિયાબાદથી NDRFની ટીમ ઘટનાસ્થળે પહોંચી અને બચાવ કાર્યમાં જોડાઈ હતી.

બોરવેલ લગભગ અઢી વર્ષથી બંધ હતો અને લગભગ 125 ફૂટની ઊંડાઈએ ગંદા પાણીથી ભરેલો હતો
બોરવેલ લગભગ અઢી વર્ષથી બંધ હતો અને લગભગ 125 ફૂટની ઊંડાઈએ ગંદા પાણીથી ભરેલો હતો (Etv Bharat)

શરૂઆતમાં બોરવેલમાંથી રડવાનો અવાજ સંભળાયો

બચાવ કામગીરી દરમિયાન, બચાવ ટીમે બોરવેલની અંદરથી બાળકીના રડવાનો અવાજ સાંભળ્યો. આનાથી ટીમ અને હાજર લોકોને આશા જાગી કે બાળકીને સુરક્ષિત રીતે બહાર કાઢવામાં આવશે. જોકે, થોડા સમય પછી, બાળકીનો અવાજ બંધ થઈ ગયો, ત્યારબાદ બચાવ ટીમે કામગીરી વધુ તીવ્ર બનાવી.

બોરવેલની ઊંડાઈએ મુશ્કેલી વધારી

મ્યુનિસિપલ ટીમે બોરવેલની ઊંડાઈ આશરે 300 ફૂટ હોવાનો અંદાજ લગાવ્યો હતો. NDRF અધિકારીઓના જણાવ્યા અનુસાર, બોરવેલ લગભગ અઢી વર્ષથી બંધ હતો અને લગભગ 125 ફૂટની ઊંડાઈએ ગંદા પાણીથી ભરેલો હતો. પાણી, ઊંડાઈ અને બોરવેલની સ્થિતિને કારણે, બચાવ ટીમને બાળકી સુધી પહોંચવામાં ઘણી મુશ્કેલીઓનો સામનો કરવો પડ્યો.

સ્થળ પર સાધનો તૈયાર કરવા પડ્યા

બચાવ ટીમ તેમની સાથે ઘણા સાધનો લાવી હતી, પરંતુ બોરવેલની સ્થિતિને કારણે, તે અપેક્ષા મુજબ કાર્ય કરી શક્યા નહીં. ત્યારબાદ, સ્થાનિક કારીગરની મદદથી સ્થળ પર એક સાધન બનાવવામાં આવ્યું. આ સાધનોની મદદથી, બચાવ ટીમે ઘણી મહેનત પછી બાળકીને બહાર કાઢવાનો પ્રયાસ કર્યો.

બાળકી 200 ફૂટથી વધુ ઊંડાઈએ ફસાઈ હતી

NDRFના અધિકારીના જણાવ્યા અનુસાર, બાળકી 200 ફૂટથી વધુ ઊંડાઈએ ફસાઈ ગઈ હતી અને તેની સ્થિતિ અત્યંત પડકારજનક હતી. અધિકારીએ જણાવ્યું હતું કે, ઘણી મહેનત પછી, ટીમે તેના પગની મદદથી તેને બહાર કાઢવામાં સફળતા મેળવી. બહાર કાઢતી સમયે બાળકીના શરીરમાં કોઈ હલચલ જણાઈ નહોતી.

10 કલાકની જહેમત બાદ બાળકીને બહાર કઢાઈ
10 કલાકની જહેમત બાદ બાળકીને બહાર કઢાઈ (Etv Bharat)

ફરીદાબાદ બોરવેલ દુર્ધટનામાં બાળકીનું મોત

બાળકો સાથે રમતી વખતે થઈ દુર્ઘટના: ત્રણ વર્ષની બાળકી નેહા રવિવારે સાંજે આ વિસ્તારના અન્ય બાળકો સાથે એક બોરવેલ પાસે રમી રહી હતી ત્યારે તે ખુલ્લા બોરવેલમાં પડી ગઈ. અવાજ સાંભળીને, તેની સાથે રમતા બાળકોએ બુમાબુમ કરી મુકી. બાળકોની બુમો સાંભળીને નજીકના લોકો ઘટનાસ્થળે દોડી આવ્યા અને બાળકીના પિતા રામદીનને દુર્ઘટનાની જાણ કરી.

શ્રમિક પરિવારની બાળકી બોરવોલમાં પડી જતાં પરિવારજનોમાં આક્રંદ
શ્રમિક પરિવારની બાળકી બોરવોલમાં પડી જતાં પરિવારજનોમાં આક્રંદ (Etv Bharat)

મજૂરી કરે છે પિતા

બાળકીના પિતા રામદીન મજુરી કરીને પોતાના પરિવારનું ગુજરાન ચલાવે છે. જ્યારે તેઓ કામ પરથી પરત ફરી રહ્યા હતા ત્યારે આ દુર્ઘટનાની જાણ થઈ. મૂળ ઉત્તર પ્રદેશના મૈનપુરીનો રહેવાસી, રામદીન છેલ્લા ઘણા વર્ષોથી સિહી ગામમાં પોતાના પરિવાર સાથે રહે છે. તે મજૂર તરીકે કામ કરીને પોતાના પરિવારનું ગુજરાન ચલાવે છે. દુર્ઘટનાના સમાચાર મળતાં જ પરિવાર અને સ્થાનિક રહેવાસીઓ ઘટનાસ્થળે પહોંચ્યા.

મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશને 15 વર્ષ પહેલા બોર બંધ કરવાનું કહ્યું હતું

મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનના એક્ઝિક્યુટિવ એન્જિનિયર સંજીવ કુમારે જણાવ્યું હતું કે, "બોરવેલ લગભગ 15 વર્ષ પહેલા ઢાંકણું લગાવીને બંધ કરવામાં આવ્યો હતો. બોરવેલનું ઢાંકણ દૂર કરવામાં આવ્યું હોવાની મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનને જાણ નહોતી. આ મામલાની તપાસ કરવામાં આવશે. જો તપાસમાં કોઈપણ સ્તરે બેદરકારી જણાશે તો સંબંધિત વ્યક્તિ સામે નિયમો મુજબ કાર્યવાહી કરવામાં આવશે."

ઘટના બાદ લોકોમાં રોષ

નેહાના મૃત્યુ બાદ, સેક્ટર 8 ના રહેવાસીઓ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન સામે ગુસ્સે ભરાયા છે. સ્થાનિક લોકો કહે છે કે જો જૂના બોરવેલને સુરક્ષિત રીતે બંધ રાખવામાં આવ્યો હોત, તો આ ઘટના ટાળી શકાય હોત. તેમણે માંગ કરી છે કે વહીવટીતંત્ર આ વિસ્તારના તમામ ખુલ્લા અને લાંબા સમયથી બંધ બોરવેલનું ફરીથી નિરીક્ષણ કરે.

બિનઉપયોગી બોરવેલ સુરક્ષિત રીતે બંધ કરવા જોઈએ

સ્થાનિક લોકોએ માંગ કરી છે કે બિનઉપયોગી બોરવેલને ફક્ત ઢાંકવાને બદલે સુરક્ષિત રીતે બંધ કરવા જોઈએ. વધુમાં, ખુલ્લા બોરવેલ ઓળખવા જોઈએ અને તેમને તાત્કાલિક સુરક્ષિત કરવાની વ્યવસ્થા કરવી જોઈએ. લોકો કહે છે કે આવા સ્થળોએ સમયસર નિરીક્ષણ અને સલામતીના પગલાં બાળકો અને અન્ય લોકો સાથે સંકળાયેલા ભવિષ્યના અકસ્માતોને અટકાવી શકે છે.

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