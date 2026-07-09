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ભારે વરસાદને કારણે પાતાલગંગા નદીમાં 3 હજાર LPG સિલિન્ડર વહી ગયા, મહારાષ્ટ્રમાં બની ઘટના

મહારાષ્ટ્ર રાયગઢમાં ભારે વરસાદને કારણે લગભગ 3000 LPG ગેસ સિલિન્ડર નદીમાં વહી ગયા હતા.

ભારે વરસાદમાં 3 હજાર LPG સિલિન્ડર નદીમાં વહી ગયા હતા
ભારે વરસાદમાં 3 હજાર LPG સિલિન્ડર નદીમાં વહી ગયા હતા (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : July 9, 2026 at 2:46 PM IST

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રાયગઢ: મહારાષ્ટ્રના રાયગઢમાં ભારે વરસાદને કારણે ખરાબ સ્થિતિ છે. ભારે વરસાદ વચ્ચે એક ચોંકાવનારો વીડિયો સામે આવ્યો છે. અહીં ભારે વરસાદને કારણે લગભગ 3000 LPG ગેસ સિલિન્ડર નદીમાં વહી ગયા હતા.

મહત્ત્વપૂર્ણ છે કે, રાયગઢ જિલ્લામાં ભારે વરસાદને કારણે નદીમાં પૂર જેવી સ્થિતિ છે અને કેટલાક વિસ્તારમાં પાણી ભરાઇ ગયા છે. આ વરસાદ દરમિયાન મુંબઇ-ગોવા હાઇવે પર ખારપાડા વિસ્તારમાં પાતાલ ગંગા નદીમાં હજારો ગેસ સિલિન્ડર વહી ગયા હતા.

શરૂઆતમાં આ વાતને લઇને ભ્રમ હતો કે આ સિલિન્ડર ક્યાંથી આવ્યા. જોકે, હવે વહીવટીતંત્રએ જાણકારી આપતા સ્પષ્ટ કર્યું કે પનવેલ તાલુકાના ચાવણેમાં HPCL LPG બોટલિંગ પ્લાન્ટમાં ભારે વરસાદને કારણે 3000 ગેસ સિલિન્ડર નદીમાં વહી ગયા હતા. ભારે વરસાદને કારણે પ્લાન્ટ પરિસરમાં અચાનક પાણી ભરાઇ ગયું હતું.

તપાસમાં સામે આવ્યું કે પાણીમાં વહી ગયેલા સિલિન્ડરમાં ખાલી અને ભરેલા બન્ને સિલિન્ડર હતા. આ સિલિન્ડર ખારપાડા વિસ્તારમાં ખાડીમાંથી વહેતા જોવા મળ્યા હતા. આ ઘટનાનો વીડિયો સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થયો છે. કેટલાક લોકોએ સિલિન્ડરને નદીમાંથી બહાર કાઢવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો. આ વચ્ચે જિલ્લા કલેક્ટર કિશન જાવલેએ લોકોને જરૂરી અપીલ કરી છે.

જિલ્લા કલેક્ટરે જણાવ્યું કે, જો કોઇને નદી અથવા વિસ્તારમાં HCPCL ગેસ સિલિન્ડર વહીને આવતા જોવા મળે તેને પોતાની પાસે ના રાખો પણ તેને તરત જ HCPCL કંપની, સૌથી પાસે HCPCL ડિસ્ટ્રીબ્યુટર, મામલતદાર ઓફિસ ખાલાપુર, મામલતદાર ઓફિસ પેણ અથવા સબ ડિવિઝનલ ઓફિસર, પેણની ઓફિસમાં જમા કરાવી દે. વહીવટીતંત્રએ એવી પણ સ્પષ્ટતા કરી કે આવા સિલિન્ડરને રાખતા સમયે લોકોએ કોઇ જોખમ ના લેવો જોઇએ.

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