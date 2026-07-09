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TMCને વધુ એક મોટો ફટકો: રાજ્યસભામાંથી રાજીનામું આપી ત્રણ નેતા ભાજપમાં શામેલ

TMCમાંથી ભાજપમાં જવાનો સિલસિલો હજુ યથાવત છે

TMCમાંથી ભાજપમાં જવાનો સિલસિલો હજુ યથાવત છે
TMCમાંથી ભાજપમાં જવાનો સિલસિલો હજુ યથાવત છે (IANS)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : July 9, 2026 at 8:30 PM IST

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કોલકાતા: રાજ્યસભામાંથી રાજીનામું આપ્યા બાદ તૃણમૂલના ત્રણ સાંસદો ભાજપમાં જોડાઈ ગયા છે. પાર્ટીમાં જોડાનારા નેતાઓમાં સુષ્મિતા દેવ, સુખેન્દુ શેખર રોય અને પ્રકાશ ચિક બરૈકનો સમાવેશ થાય છે; તેઓ ગુરુવારે ઔપચારિક રીતે ભાજપમાં જોડાયા.

પશ્ચિમ બંગાળ ભાજપ પ્રમુખ સામિક ભટ્ટાચાર્યની હાજરીમાં આ ત્રણેય નેતાઓને પાર્ટીમાં સામેલ કરવામાં આવ્યા હતા. ભટ્ટાચાર્યએ પાર્ટીના સોલ્ટ લેક કાર્યાલય ખાતે આયોજિત એક કાર્યક્રમમાં ભૂતપૂર્વ સાંસદોને ભાજપનો ધ્વજ આપીને તેમનું સ્વાગત કર્યું હતું. આ કાર્યક્રમમાં રાજ્યના વરિષ્ઠ નેતાઓ પણ હાજર રહ્યા હતા. પશ્ચિમ બંગાળ વિધાનસભા ચૂંટણીમાં પાર્ટીની હાર બાદ, દેવ, રોય અને બરૈકે ગયા મહિને રાજ્યસભા અને તૃણમૂલ કોંગ્રેસમાંથી રાજીનામું આપી દીધું હતું. ભટ્ટાચાર્યએ જણાવ્યું હતું કે આ ત્રણ ભૂતપૂર્વ સાંસદોના અનુભવથી રાજ્યમાં પાર્ટી વધુ મજબૂત બનશે.

સામિક ભટ્ટાચાર્યએ કહ્યું, "ડાબેરી મોરચાએ 34 વર્ષ શાસન કર્યું, ત્યારબાદ તૃણમૂલ કોંગ્રેસે શાસન કર્યું. પશ્ચિમ બંગાળમાં આટલા લાંબા સમય સુધી પ્રવર્તતી રાજનીતિએ આપણા સંઘીય માળખાને નકારી કાઢ્યું અને તેનો વિરોધ કર્યો. કેન્દ્ર સાથે સહયોગ કરવાને બદલે, સંઘર્ષનો માર્ગ અપનાવવામાં આવ્યો, જેના કારણે તમામ વિકાસ ઠપ્પ થઈ ગયો. આ પૃષ્ઠભૂમિમાં અને નરેન્દ્ર મોદીના નેતૃત્વમાં વિશ્વાસ રાખીને, ત્રણ સાંસદોએ તૃણમૂલ કોંગ્રેસમાંથી રાજીનામું આપ્યું. આજે, આ ત્રણ - સુષ્મિતા દેવ, પ્રકાશ ચિક બરૈક અને સુખેન્દુ શેખર રોય, ભારતીય જનતા પાર્ટીમાં જોડાયા છે. આ ત્રણ સાંસદો અનુભવી નેતાઓ છે, અને રાજ્યસભામાં તેમનું કાર્ય બધા જાણે છે."

તેમણે ઉમેર્યું, "આ અમારા માટે આનંદનો પ્રસંગ છે અને સમગ્ર ભાજપ ખુશ છે. ભારતીય જનતા પાર્ટી વતી અને રાજ્ય પ્રમુખ તરીકે, હું અમારા પક્ષના કાર્યકરો, સુવેન્દુ અધિકારી, સમગ્ર મંત્રીમંડળ અને સમગ્ર સંગઠન આ ત્રણ વ્યક્તિઓનું હૃદયપૂર્વક અને ખૂબ જ ખુશીથી સ્વાગત કરું છું."

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TMC RAJYASABHA MPS JOINS BJP
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