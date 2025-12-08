ETV Bharat / bharat

દેહરાદૂનમાં કડિયા કામ કરતા બે સગા ભાઇ સહિત 3 લોકોના ગેસ લીક થતાં મોત, મોઢામાંથી ફીણ ટપકતું હતું

બે સગા ભાઇ સહિત ત્રણ લોકો એક રૂમમાં મૃત હાલતમાં મળ્યા

ગેસ લીક થતાં 3 લોકોનાં મોત
ગેસ લીક થતાં 3 લોકોનાં મોત (Photo courtesy- Naib Tehsildar)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : December 8, 2025 at 1:31 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

વિકાસનગર: દેહરાદૂન જિલ્લાના ટ્યુનીમાં એક ચોંકાવનારી ઘટના બની છે. દેહરાદૂનથી 180 કિલોમીટર દૂર ભૂઠ ગામમાં બે સગા ભાઇ સહિત ત્રણ લોકો એક રૂમમાં મૃત હાલતમાં મળ્યા હતા. જ્યાં આ લોકો મૃત મળ્યા છે ત્યાં રૂમમાં LPG લીક થયું હતું. કહેવામાં આવે છે કે આ ત્રણેય લોકો ટ્યુની વિસ્તારમાં મકાન બનાવવાનું કામ કરતા હતા.

બે સગા ભાઇ સહિત ત્રણ લોકોનાં મોત

દેહરાદૂન જિલ્લાના ત્યૂણી તાલુકાના ભૂઠ ગામમાં એક દુ:ખદ ઘટના સામે આવી છે. રાજકીય હાઇસ્કૂલના એક રૂમમાં કડિયા કામ કરતા ત્રણ લોકો મૃત મળ્યા છે. મૃતકોની ઓળખ ડિરનાડ ગામના પ્રકાશ, સંજય અને પટ્યૂડ ગામના સંદીપના રૂપમાં થઇ છે. પ્રકાશ અને સંજય બન્ને સગા ભાઇ હતા. ભૂઠ ગામમાં રાજકીય હાઇસ્કૂલના એક રૂમમાં ડિરનાડ ગામનો પ્રકાશ તેનો ભાઇ સંજય અને પટ્યૂડ ગામનો સંદીપ મૃત મળ્યા હતા. ત્રણેયના મોઢામાંથી ફીણ નીકળી રહ્યું હોવાનું જાણવા મળ્યું છે.રૂમમાંથી LPG ગેસની તીવ્ર ગંધ આવતી હતી. ત્રણેય યુવાનો કડિયાકામનું કામ કરતા હતા. તેઓ લાંબા સમયથી ભૂઠ ગામમાં રહેતા હતા, ઘર બનાવવાનું અને બનાવતા અને સમારકામ કરતા હતા.

કડિયા કામ કરતા હતા ત્રણેય યુવક

7 ડિસેમ્બરના રોજ, એક ટેલિફોન કોલ આવ્યો જેમાં કહેવામાં આવ્યું હતું કે ભૂથ ગામમાં સરકારી ઉચ્ચતર માધ્યમિક શાળાની બાજુમાં આવેલી એક જૂની બિલ્ડિંગના એક રૂમમાં ત્રણ કડિયા રહે છે.તેઓ દરવાજો ખોલી રહ્યા ન હતા, અને બહાર પણ આવી રહ્યા ન હતા. અંદરથી રસોઈ ગેસની ગંધ આવી રહી હતી. માહિતી મળતાં, મહેસૂલ વિભાગની ટીમ ભૂઠ ગામમાં ઘટનાસ્થળે પહોંચી હતી અને દરવાજા અને બારીઓ ખોલતાં, અંદર ત્રણ લોકો બેભાન અવસ્થામાં પડેલા જોવા મળ્યા હતા. તેમના મોંમાંથી ફીણ અને લાળ નીકળી રહી હતી. ત્રણેય મૃતદેહોના પંચનામા કરવામાં આવ્યા હતા અને તેમને પોસ્ટમોર્ટમ માટે પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્ર, ટ્યુની મોકલવામાં આવ્યા હતા. - સરદાર સિંહ, નાયબ મામલતદાર,ટ્યુની

મૃતકોનાં નામ

મૃતકોની ઓળખ ટ્યુની તાલુકાના પટ્યુડ ગામના રહેવાસી જામુન સિંહના પુત્ર 25 વર્ષીય સંદીપ, ટ્યુની તાલુકાના દીરનાદ ગામના રહેવાસી કેવલ રામના પુત્ર 35 વર્ષીય પ્રકાશ અને કેવલ રામના બીજા પુત્ર 28 વર્ષીય સંજય તરીકે થઇ છે. ઉચ્ચ અધિકારીઓને આ ઘટનાનો રિપોર્ટ મોકલવામાં આવ્યો છે. પોલીસ પ્રાથમિક તપાસમાં ત્રણેયના મોતનું મુખ્ય કારણ ગેસ લીકેજ હોવાનું માને છે. પોસ્ટમોર્ટમ રિપોર્ટ પછી જ આ ઘટનાનું ચોક્કસ કારણ જાણવા મળશે.

આ પણ વાંચો:

TAGGED:

3 PEOPLE DEAD
GAS LEAK
LPG GASE LEAK
3 PEOPLE DEATH AFTER GASE LEAK

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.