હરિયાણાના રોહતકમાં નવા વર્ષની પાર્ટી બાદ ગૂંગળામણથી ત્રણ નેપાળી યુવાનોના મોત
Published : January 2, 2026 at 1:52 PM IST
રોહતક: પોલીસે જણાવ્યું હતું કે ગુરુવારે નવા વર્ષની ઉજવણી પછી હરિયાણાના રોહતકમાં કચ્ચા ચમરિયા રોડ પર એક ફાર્મહાઉસમાં રૂમ ગરમ કરવા માટે વપરાતા સ્ટવબા ધુમાડાના કારણે ગૂંગળામણથી ત્રણ નેપાળી યુવાનોના મૃતદેહ મળી આવ્યા હતા.
સેક્ટર-34 ના રહેવાસી નરેન્દ્ર, કચ્ચા ચમરિયા રોડ પર ફટાકડા ફેક્ટરી પાસે લશ્કરી ફાર્મહાઉસમાં નવા વર્ષની પાર્ટીમાં તેના મિત્રો સાથે ઉજવણી કરી રહ્યા હતા. નેપાળના રહેવાસી યોગી કંવર કમલ, રાજ અને સંતોષ પાર્ટીમાં ભોજન બનાવવા આવ્યા હતા. બુધવારે મોડી રાત્રે પાર્ટી બાદ નરેન્દ્ર અને તેના મિત્રો ઘરે ગયા, જ્યારે ત્રણ નેપાળી યુવાનો ફાર્મહાઉસમાં રોકાયા.
બુધવારે મોડી રાત્રે પાર્ટી પછી નરેન્દ્ર અને તેના મિત્રો ઘરે ગયા, જ્યારે ત્રણ નેપાળી યુવાનો ફાર્મહાઉસમાં રોકાયા. એક નેપાળી યુવકનો જન્મદિવસ હતો, તેથી તેમણે અલગથી ઉજવણી કરી. જમ્યા પછી ત્રણેય જણાએ તેમના રૂમમાં કોલસાનો ચૂલો સળગાવ્યો અને સૂઈ ગયા.
ગુરુવારે સાંજે, જ્યારે ટેન્ટ હાઉસનો સ્ટાફ પોતાનો સામાન લેવા ફાર્મહાઉસ આવ્યો, ત્યારે તેમને રૂમમાં બેભાન અવસ્થામાં ત્રણ નેપાળી યુવાનો જોવા મળ્યા. તેમને નજીકની હોસ્પિટલમાં લઈ જવામાં આવ્યા, જ્યાં ડોક્ટરોએ તેમને મૃત જાહેર કર્યા.
માહિતી મળતાં, પોલીસની એક ટીમ પણ ઘટનાસ્થળે પહોંચી. ડીએસપી ગુલાબ સિંહના જણાવ્યા અનુસાર, પ્રારંભિક તપાસમાં જાણવા મળ્યું છે કે ત્રણ યુવાનોએ સૂતા પહેલા રૂમમાં કોલસાનો ચૂલો સળગાવ્યો હતો, અને તેના કારણે તેમનું મૃત્યુ ગૂંગળામણથી થયું હતું. તપાસમાં મદદ કરવા માટે ફોરેન્સિક ટીમને પણ બોલાવવામાં આવી હતી.
મૃતકોના મૃતદેહને પોસ્ટમોર્ટમ માટે પંડિત ભાગવત દયાળ શર્મા પોસ્ટગ્રેજ્યુએટ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ મેડિકલ સાયન્સમાં મોકલવામાં આવ્યા છે, જે શુક્રવારે થશે. પોલીસ અધિકારીએ જણાવ્યું કે મૃતકોના પરિવારજનોને જાણ કરવામાં આવી છે.
