Exclusive: કાશ્મીરની 3 યુનિવર્સિટીએ અમેરિકન NGO સાથેના કરાર રદ કર્યા

'કાશ્મીર કેર ફાઉન્ડેશન'નું મુખ્ય કાર્યાલય અમેરિકાના એટલાન્ટામાં છે. આ એક રજિસ્ટર્ડ NGO છે.

શ્રીનગરમાં કાશ્મીર યુનિવર્સિટી મેગા એલ્યુમની મીટ 2025 દરમિયાન સભાને સંબોધતા મુખ્યમંત્રી ઓમર અબ્દુલ્લા. આ ફોટોગ્રાફ 27 જુલાઈ, 2025નો છે. (IANS)
By Moazum Mohammad

Published : April 12, 2026 at 7:04 PM IST

શ્રીનગર: કાશ્મીરની ત્રણ યુનિવર્સિટીઓએ એક અમેરિકન બિન-સરકારી સંસ્થા (NGO) સાથેના તેમના કરારો સમાપ્ત કર્યા છે. ગુપ્તચર એજન્સીઓએ સંસ્થાની પ્રવૃત્તિઓ અંગે સરકારને ચેતવણી આપ્યા બાદ આ પગલું લેવામાં આવ્યું છે.

'કાશ્મીર કેર ફાઉન્ડેશન' (KCF) નું મુખ્ય મથક એટલાન્ટા, યુએસએમાં છે. તે એક રજિસ્ટર્ડ, બિન-લાભકારી, બિન-ધાર્મિક અને બિન-રાજકીય સંસ્થા છે. તેની સ્થાપના 2024 માં કરવામાં આવી હતી. તેનો ઉદ્દેશ્ય કાશ્મીરના યુવાનોમાં સ્વ-નિર્ભરતા અને સશક્તિકરણ લાવવાનો છે, કારણ કે આ પ્રદેશ સમૃદ્ધ સાંસ્કૃતિક વારસા હોવા છતાં અસંખ્ય સામાજિક અને આર્થિક પડકારોનો સામનો કરી રહ્યો છે.

NGO અનુસાર, કાશ્મીરમાં તેમની આ નાની એવી પહેલ હવે એક મોટા અને સફળ વૈશ્વિક નેટવર્કમાં વિકસિત થઈ છે જે વિશ્વભરમાં પ્રગતિ અને નવી તકોને પ્રોત્સાહન આપે છે. તેનો ધ્યેય વિવિધ ક્ષેત્રોમાં માર્ગદર્શન, ભવિષ્ય માટે તૈયાર કુશળતા અને વ્યવહારુ જ્ઞાન પ્રદાન કરીને વિદ્યાર્થીઓ અને વ્યાવસાયિકોની ક્ષમતા અને તેમને ઉપલબ્ધ તકો વચ્ચેના અંતરને દૂર કરવાનો છે.

ગયા વર્ષે, સંસ્થાએ કાશ્મીર યુનિવર્સિટી (KU), ઇસ્લામિક યુનિવર્સિટી ઓફ સાયન્સ એન્ડ ટેકનોલોજી (IUST) અને શેર-એ-કાશ્મીર યુનિવર્સિટી ઓફ એગ્રીકલ્ચરલ સાયન્સ એન્ડ ટેકનોલોજી, કાશ્મીર (SKUAST) સાથે ત્રણ સમજૂતી કરાર (MoU) પર હસ્તાક્ષર કર્યા હતા. જો કે, ત્રણેય યુનિવર્સિટીઓએ હવે અલગ-અલગ સત્તાવાર પત્રો દ્વારા KCF ને આ કરારો રદ કરવાની ઔપચારિક સૂચના આપી છે.

કાશ્મીર યુનિવર્સિટીમાં, ડિસેમ્બર 2025 માં બંને પક્ષો વચ્ચે હસ્તાક્ષર કરાયેલ સહયોગી કરાર STEM (વિજ્ઞાન, ટેકનોલોજી, એન્જિનિયરિંગ અને ગણિત), માનવતા અને સંલગ્ન શાખાઓના ક્ષેત્રોમાં વર્કશોપ, સેમિનાર અને અન્ય શૈક્ષણિક પ્રવૃત્તિઓ દ્વારા શિક્ષણને પ્રોત્સાહન આપવાનો હતો. જો કે, યુનિવર્સિટી દ્વારા ફાઉન્ડેશનના પ્રમુખને મોકલવામાં આવેલા રદ પત્રમાં જણાવાયું છે: "આ કરાર (MoU) ચાલુ રાખવો યુનિવર્સિટીના વ્યાપક સંસ્થાકીય હિતમાં નથી."

તેવી જ રીતે, 'ઇસ્લામિક યુનિવર્સિટી ઓફ સાયન્સ એન્ડ ટેકનોલોજી' એ સહયોગી પ્રયાસોને સમાપ્ત કરવા માટે કરારના 'ફોર્સ મેજ્યુર' (અણધાર્યા કે અસાધારણ સંજોગો) કલમનો ઉલ્લેખ કર્યો છે.

ETV ભારતને મળેલા આ સત્તાવાર પત્રવ્યવહારમાં જણાવાયું છે કે: "એ સ્પષ્ટ કરવામાં આવે છે કે આ કરાર હેઠળ કોઈપણ પક્ષ પર કોઈ નાણાકીય, કરાર આધારિત અથવા અન્ય જવાબદારીઓ લાગુ પડતી નથી. આ સંદેશાવ્યવહારને સમજૂતી કરારની સમાપ્તિ અંગેની ઔપચારિક સૂચના તરીકે ગણવામાં આવશે." SKUAST એ 'કાશ્મીર કેર ફાઉન્ડેશન' ને કરાર રદ કરવા અંગે એક ઔપચારિક પત્ર પણ લખ્યો છે, જે મૂળ એપ્રિલ 2025 માં હસ્તાક્ષરિત થયો હતો.

સત્તાવાર રીતે, 'સક્ષમ અધિકારી' દ્વારા હાથ ધરવામાં આવેલી સમીક્ષા બાદ યુનિવર્સિટીઓએ આ કરાર સમાપ્ત કર્યો છે. સમીક્ષામાં તારણ કાઢ્યું હતું કે, કરાર શૈક્ષણિક સંસ્થાઓના શ્રેષ્ઠ હિતમાં નથી. જો કે, એવું બહાર આવ્યું છે કે ગુપ્તચર એજન્સીઓએ ચોક્કસ વ્યક્તિઓ જેમને તેઓ શંકાસ્પદ માનતા હતા જે આ KCF પહેલ સાથે સંકળાયેલા હતા તેમને ઓળખ્યા પછી આ રદ કરવાની પ્રક્રિયા શરૂ કરવામાં આવી હતી.

સૂત્રો જણાવે છે: "સત્તાવાળાઓને શંકા છે કે આ પ્લેટફોર્મનો ઉપયોગ ચોક્કસ વૈચારિક એજન્ડાનો પ્રચાર કરવા માટે 'સોફ્ટ ચેનલ' તરીકે થઈ રહ્યો છે. યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ સાથે જોડાયેલા વ્યક્તિઓની સંડોવણીએ આ તપાસને વધુ તીવ્ર બનાવી છે, કારણ કે તે સરહદો પારથી થતા સંકલિત પ્રભાવ કામગીરી અંગે આશંકા ઉભી કરે છે."

