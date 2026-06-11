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ઓમાન પાસે કોમર્શિયલ જહાજ પર હુમલામાં 3 ભારતીય સદસ્યો ગુમ, અમેરિકન રાજદ્વારીને સમન્સ મોકલાયું

ઓમાનના દરિયાકાંઠે કોમર્શિયલ જહાજ 'સેટે બેલો' પર થયેલા હુમલા બાદ 21 ક્રૂ સભ્યોને બચાવી લેવામાં આવ્યા છે, જ્યારે ત્રણ હજુ પણ ગુમ છે.

ઓમાનના તટ પર જહાજ
ઓમાનના તટ પર જહાજ (file photo-ANI)
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By PTI

Published : June 11, 2026 at 7:12 AM IST

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નવી દિલ્હી: બુધવારે ઓમાનના દરિયાકાંઠે હુમલો કરાયેલા કોમર્શિયલ જહાજ પર સવાર 24 ભારતીય ક્રૂ સભ્યોમાંથી ત્રણ ગુમ છે; અત્યાર સુધીમાં 21 ને બચાવી લેવામાં આવ્યા છે. ભારતે આ હુમલાની સખત નિંદા કરી છે. આ ઘટના બાદ, ભારતે દિલ્હીમાં એક ટોચના યુએસ રાજદ્વારીને સમન્સ પાઠવ્યું છે.

પોતાના પ્રતિભાવમાં, નવી દિલ્હીએ જણાવ્યું હતું કે, પશ્ચિમ એશિયામાં કોમર્શિયલ શિપિંગ અને મહત્વપૂર્ણ માળખાગત સુવિધાઓને નિશાન બનાવવી બંધ થવી જોઈએ, અને આંતરરાષ્ટ્રીય જળમાર્ગો પર અવરોધ વિનાની હિલચાલ શક્ય તેટલી વહેલી તકે પુનઃસ્થાપિત થવી જોઈએ.

કોમર્શિયલ જહાજ 'સેટેબેલો' પર હુમલો એવા સમયે થયો છે જ્યારે આ ઘટનાના બે દિવસ પહેલા જ 24 ભારતીયોને લઈ જતી પલાઉ-ધ્વજવાળા જહાજ પર અમેરિકન નૌસેના દ્વારા હુમલો કરવામાં આવ્યો હતો. આ જહાજ ઈરાની બંદરોમાં યુએસ નાકાબંધીથી બચવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યું હતું.

વિદેશ મંત્રાલય (MEA) એ જણાવ્યું હતું કે, "અમે આજે ઓમાનના દરિયાકાંઠે કોમર્શિયલ જહાજ 'સેટેબેલો' પર થયેલા હુમલાની નિંદા કરીએ છીએ. બોર્ડ પર સવાર 24 ભારતીય ક્રૂ સભ્યોમાંથી, અત્યાર સુધીમાં 21 ને બચાવી લેવામાં આવ્યા છે, જ્યારે ત્રણ ગુમ થયાના અહેવાલ છે."

તેમાં જણાવાયું છે કે, ઓમાનમાં ભારતીય દૂતાવાસ પરિસ્થિતિ પર નજીકથી નજર રાખી રહ્યું છે અને ચાલુ સર્ચ અને બચાવ કામગીરી અંગે સ્થાનિક અધિકારીઓ સાથે સક્રિય રીતે સંકલન કરી રહ્યું છે. વિદેશ મંત્રાલયે જણાવ્યું હતું કે, "આ ક્ષેત્રમાં જહાજો પર વારંવાર થઈ રહેલા હુમલાઓ ખૂબ જ ચિંતાજનક છે અને તે વિસ્તારમાં ચાલી રહેલા સંઘર્ષનું સીધું પરિણામ છે."

તેમાં ઉમેર્યું હતું કે, "અમે તાત્કાલિક તણાવ ઓછો કરવા અને રાજદ્વારી ઉકેલ માટે ચાલી રહેલી વાટાઘાટો પૂર્ણ કરવા માટે અમારી માંગનું પુનરાવર્તિત કરીએ છીએ, જેથી પ્રદેશમાં શાંતિ અને સ્થિરતા પાછી આવી શકે."

માળખાગત સુવિધાઓને નિશાન બનાવવાનું બંધ થવું જોઈએ - વિદેશ મંત્રાલય
પ્રદેશમાં કોમર્શિયલ જહાજો અને નાગરિક માળખાગત સુવિધાઓને નિશાન બનાવવાનું બંધ થવું જોઈએ, અને આંતરરાષ્ટ્રીય કાયદા અનુસાર, આ વિસ્તારના આંતરરાષ્ટ્રીય જળમાર્ગો દ્વારા જહાજો અને વેપારની અવરજવર કોઈપણ અવરોધ વિના અને શક્ય તેટલી વહેલી તકે પુનઃસ્થાપિત થવી જોઈએ.

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INDIAN CREW RESCUED

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