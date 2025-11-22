બેંકોમાં પડ્યા છે ક્લેમ વગરના ₹275 કરોડ, RBI તેના હકદાર અને વારસદારની શોધમાં, શું તમે છો? અહીં તપાસો
નાણા મંત્રાલય દાવા વગરના ખાતાઓ અને દાવા વગરના ભંડોળના નિરાકરણ માટે એક ખાસ શિબિરનું આયોજન કરી રહ્યું છે.
Published : November 22, 2025 at 6:06 PM IST
નવી દિલ્હી: રાજધાની દિલ્હીને અડીને આવેલા ગાઝિયાબાદમાં બેંકોમાં કરોડો રૂપિયા દાવા વગરના પડેલા છે, જેનો કોઈ દાવેદાર નથી. 6.45 લાખ બેંક ખાતાઓમાં 10 વર્ષથી કોઈ વ્યવહાર જોવા મળ્યો નથી. આ બેંક ખાતાઓમાં ₹275 કરોડ છે. મોટો પ્રશ્ન એ છે કે ₹275 કરોડનો હકદાર કોણ છે? ₹275 કરોડ ઉપાડવા માટે કોઈ આવી રહ્યું નથી, કે કોઈ તેનો દાવો કરી રહ્યું નથી. આશ્ચર્યજનક રીતે, આ બેંક ખાતાઓના માલિકો કાં તો શોધી શકાતા નથી અથવા તેમના પરિવારો થાપણોથી અજાણ છે.
ગાઝિયાબાદ જિલ્લા લીડ બેંક મેનેજર બુધરામના જણાવ્યા અનુસાર, જિલ્લામાં આશરે 6.45 લાખ બેંક ખાતાઓમાં ₹275 કરોડની રકમ દાવા વગરની થાપણો (દાવા વગરની) છે. ઘણી વખત, લોકો તેમના બેંક ખાતાઓમાં પૈસા બચાવે છે પરંતુ આ માહિતી તેમના પરિવારો સાથે શેર કરતા નથી. ખાતાધારકના મૃત્યુ પછી, ખાતામાં બાકી રકમ રહે છે. જો કોઈ ખાતું 10 વર્ષ સુધી નિષ્ક્રિય રહે છે, તો તે રકમ "દાવા વગરની" જાહેર કરવામાં આવે છે.
ગાઝિયાબાદ જિલ્લા લીડ બેંક મેનેજર બુધરામના જણાવ્યા અનુસાર, "જ્યારે કોઈ બેંક ખાતામાં દાવા વગરની રકમ લાંબા સમય સુધી દાવા વગરની રહે છે, ત્યારે બેંક ખાતાધારકના સરનામાંનો સંપર્ક કરે છે અને પરિવારના સભ્યોને દાવા વગરની રકમની જાણ કરે છે. વધુમાં, જો ખાતાધારકનો પરિવાર વર્તમાન સરનામે ન મળે, તો તે વિસ્તારના ખાતાધારકોનો સંપર્ક કરીને તેમને શોધવાનો પ્રયાસ કરવામાં આવે છે." જો ખાતાધારકનો પરિવાર ઉપલબ્ધ હોય, તો બેંક સમગ્ર પ્રક્રિયા સમજાવે છે અને ઉપાડ પ્રક્રિયા સંબંધિત દસ્તાવેજો પ્રાપ્ત કર્યા પછી, દાવા વગરની થાપણ સંબંધિત વ્યક્તિને સોંપે છે.
"નાણા મંત્રાલય 1 ઓક્ટોબરથી 31 ડિસેમ્બર સુધી દાવા વગરની થાપણ ઝુંબેશ ચલાવી રહ્યું છે. આ ઝુંબેશનો ઉદ્દેશ્ય થાપણદારો અથવા તેમના વારસદારોમાં મૃત્યુ, અજાણતા અથવા અન્ય કારણોસર લાંબા સમયથી નિષ્ક્રિય રહેલા ખાતાઓ વિશે જાગૃતિ લાવવાનો છે." - પંકજ કુમાર, પ્રાદેશિક નિર્દેશક, રિઝર્વ બેંક ઓફ ઈન્ડિયા
બુધરામના મતે, વિવિધ બેંકો દ્વારા દાવો ન કરાયેલી થાપણો પરત કરવાની પ્રક્રિયાનું સમયાંતરે નિરીક્ષણ કરવામાં આવે છે જેથી નક્કી કરી શકાય કે બેંકો દાવો ન કરાયેલી થાપણો પરત કરવા માટે ગંભીર છે કે નહીં. બેંકો દ્વારા કેટલી દાવો ન કરાયેલી થાપણો ચૂકવવામાં આવી છે અને કેટલા પૈસા પરત કરવામાં આવ્યા છે તે અંગે માહિતી એકત્રિત કરવામાં આવે છે.
દાવો ન કરાયેલી થાપણ શું છે?
દાવો ન કરાયેલી થાપણો બે પ્રકારની હોય છે. શરૂઆતમાં, પરિવારના સભ્યો આ બાબતથી વાકેફ હોય છે, પરંતુ બેદરકારી અને સંબંધિત દસ્તાવેજોના અભાવે, બેંકમાંથી પૈસા ઉપાડવામાં વિલંબ થાય છે. બીજું, ખાતાધારકના મૃત્યુ પછી, પરિવારના સભ્યો અથવા કોઈપણ સંબંધિત વ્યક્તિને ખાતામાં જમા કરાયેલી રકમની જાણ હોતી નથી. આવી સ્થિતિમાં, ખાતામાં રહેલી રકમને 10 વર્ષ પછી દાવો ન કરાયેલી થાપણ જાહેર કરવામાં આવે છે.
જો પરિવારના સભ્યો દાવો ન કરાયેલી થાપણ વિશે જાગૃત થાય છે, તો તેઓ સંબંધિત દસ્તાવેજો સાથે ઉપાડ પ્રક્રિયા પૂર્ણ કરી શકે છે અને થાપણ ઉપાડી શકે છે. જો કે, જો પરિવારના સભ્યો દાવો ન કરાયેલી થાપણ વિશે અજાણ હોય, તો તેઓ પૈસા કેવી રીતે મેળવશે?
નાણા મંત્રાલય નિષ્ક્રિય ખાતાઓમાં દાવા વગરની થાપણોનો નિકાલ કરવા માટે એક ખાસ ઝુંબેશ ચલાવી રહ્યું છે. ખાસ ઝુંબેશના ભાગ રૂપે 1 ઓક્ટોબરથી 31 ડિસેમ્બર સુધી વિવિધ વિસ્તારોમાં જાગૃતિ શિબિરોનું આયોજન કરવામાં આવી રહ્યું છે. વધુમાં, વિવિધ બેંકો સાથે ખાસ નાગરિક બેઠકો યોજાઈ રહી છે, જ્યાં લોકો દાવા વગરની થાપણો અંગે તેમની ચિંતાઓ રજૂ કરી શકે છે. LDM બુધરામના જણાવ્યા અનુસાર, તાજેતરમાં 16 બેંકોને લગતા 802 દાવા પ્રાપ્ત થયા છે, જે કુલ આશરે ₹15.59 કરોડ છે. અરજીઓ પર પ્રક્રિયા કરવામાં આવી રહી છે.
તમારા પૈસા પણ દાવો ન કરાયેલ રકમમાં શામેલ હોઈ શકે છે; આ રીતે તપાસો.
પોર્ટલ પર નોંધણી કેવી રીતે કરવી?
- સૌપ્રથમ, UDGAM પોર્ટલ, udgam.rbi.org.in પર જાઓ, અને પછી દાવો ન કરાયેલ રકમ વિભાગમાં નોંધણી કરો.
- નોંધણી કરવા માટે, તમારો નોંધાયેલ મોબાઇલ નંબર અને નામ દાખલ કરો.
- હવે, પાસવર્ડ સેટ કરો અને કેપ્ચા કોડ દાખલ કરો.
- ચેકબોક્સ પર ટિક કરો અને આગળ ક્લિક કરો, પછી OTP દાખલ કરીને ચકાસણી કરો.
દાવો ન કરાયેલ રકમ કેવી રીતે તપાસવી?
- સૌપ્રથમ, https://udgam.rbi.org.in/unclaimed-deposits/#/login પર જાઓ.
- તમારો મોબાઇલ નંબર, પાસવર્ડ અને કેપ્ચા કોડ દાખલ કરો.
- હવે તમને તમારા નોંધાયેલા મોબાઇલ નંબર પર OTP પ્રાપ્ત થશે.
- આગળના પગલામાં, ખાતાધારકનું નામ દાખલ કરવું અને બેંક પસંદ કરવી ફરજિયાત છે.
- હવે, તમારે જરૂરી માહિતી દાખલ કરવાની જરૂર પડશે, જેમ કે PAN, મતદાર ID, ડ્રાઇવિંગ લાઇસન્સ નંબર અથવા પાસપોર્ટ નંબર.
- પછી, શોધ બટન પર ક્લિક કરો, જે કોઈપણ દાવો ન કરાયેલ બેલેન્સ પ્રદર્શિત કરશે.
- આ દાવો ન કરાયેલ રકમ ઉપાડવા માટે તમે બેંકનો સંપર્ક કરી શકો છો.
