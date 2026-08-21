26/11 મુંબઇ આતંકવાદી હુમલાના માસ્ટરમાઇન્ડ હાફિઝ સઇદ અને લખવી પર BNSS હેઠળ તેમની ગેરહાજરીમાં કેસ ચલાવાશે
એવી આશા છે કે ભારતના સ્વતંત્ર ન્યાયતંત્ર તરફથી નિર્ણાયક ચુકાદો મળવાથી પાકિસ્તાન પર રાજદ્વારી દબાણ વધારવામાં મદદ મળશે.
Published : August 21, 2026 at 7:10 AM IST
મુંબઇ: એક મહત્ત્વના ઘટનાક્રમમાં ભારતે તાજેતરમાં પસાર થયેલા ભારતીય નાગરિક સુરક્ષા સંહિતા (BNSS), 2023ના આધારે હાલમાં ફરાર પાકિસ્તાની આતંકવાદી ઓપરેટિવ્સ સામે કાનૂની કાર્યવાહી શરૂ કરી છે જે અત્યારે ફરાર છે. સરકારી વકીલ ઉજ્જવલ નિકમ અનુસાર, 2008ના મુંબઇ આતંકવાદી હુમલામાં સામેલ છ પાકિસ્તાની આતંકવાદીઓ સામે એક જાહેરનામું બહાર પાડવામાં આવ્યું છે.
છ ફરાર પાકિસ્તાની આરોપીઓ સામે તેમની ગેરહાજરીમાં ટ્રાયલ ચલાવવાની પ્રક્રિયામં લશ્કર-એ-તૈયબાના હેન્ડલર હાફિઝ સઇદ અને ઝાકી-ઉર-રહેમાન લખવી સામે કાર્યવાહીનો સમાવેશ થશે. કોર્ટ દ્વારા તેમની હાજરી માટેનું જાહેરનામું જારી થયા બાદ, ફરિયાદ પક્ષ 90 દિવસ બાદ તેમનો જૂનો કેસ અને પુરાવા રજૂ કરશે. BNSSની કલમ 356 અનુસાર, જો આરોપીઓ ત્રણ વર્ષના સમયગાળામાં કોર્ટ સમક્ષ હાજર થતા નથી ત્યારે તેમની ગેરહાજરી છતાં ચુકાદો સંભળાવવામાં આવશે.
મહત્ત્વપૂર્ણ છે કે આરોપીઓ કાર્યવાહીમાં ગેરહાજર હોવા છતાં, તેઓ કોર્ટમાં વકીલોની નિમણૂક કરીને અથવા કાનૂની બચાવની અન્ય રીતોથી સંપૂર્ણ કાનૂની બચાવ મેળવશે.
નિકમે જણાવ્યું તેમ, આ આરોપો નિર્ણાયક પુરાવા પર આધારિત છે, જેમાં અમેરિકન કાવતરાખોર ડેવિડ હેડલી અને બંદૂકધારી અજમલ કસાબ (જેને પહેલા જ ફાંસી આપવામાં આવી છે)નું નિવેદન સામેલ છે. ભારત સરકાર ભાગેડુ આતંકવાડીઓ વિરૂદ્ધ સાર્વજનિક નિવેદન જાહેર કરવા માટે ઇન્ટરપોલ સાથે કામ કરી રહી છે અને જલદી એક નિવેદન જાહેર થવાની અપેક્ષા છે. એવું માનવામાં આવે છે કે ભારતના સ્વતંત્ર ન્યાયતંત્ર તરફથી નિર્ણાયક ચુકાદો મળવાથી પાકિસ્તાન પર રાજદ્વારી દબાણ વધારવામાં મદદ મળશે, કારણ કે ભારતીય અધિકારીઓના મતે, તે દેશ હત્યાઓ માટે જવાબદાર લોકોને 'આશ્રય' પૂરો પાડી રહ્યો છે.
આ પણ વાંચો: