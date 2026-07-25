જંતર-મંતર વિરોધ સ્થળ પર FRS દ્વારા ગુનાહિત રેકોર્ડ ધરાવતા 2500 થી વધુ લોકોની ઓળખ - પોલીસ સૂત્રો
વિરોધ સ્થળની આસપાસના મુખ્ય રસ્તાઓ પર ચાર FRS યુનિટ સ્થાપિત કરવામાં આવ્યા છે અને તેમને દિલ્હી પોલીસ ડેટાબેઝ સાથે જોડવામાં આવ્યા છે.
Published : July 25, 2026 at 9:13 AM IST
નવી દિલ્હી: શુક્રવારે, પીટીઆઈએ પોલીસ સૂત્રોને ટાંકીને અહેવાલ આપ્યો હતો કે જંતર-મંતર ખાતે વિરોધ સ્થળની આસપાસ સ્થાપિત ફેશિયલ રેકગ્નિશન સિસ્ટમ (FRS) દ્વારા ગુનાહિત પૃષ્ઠભૂમિ ધરાવતા 2,500 થી વધુ લોકોની ઓળખ કરવામાં આવી છે.
તેમણે કહ્યું કે આ દેખરેખ સિસ્ટમ સામાન્ય પ્રદર્શનકારીઓ માટે નથી, પરંતુ વોન્ટેડ ગુનેગારો, ભાગેડુઓ, ઇતિહાસ-શીટર્સ અને "બેડ કેરેક્ટર્સ" (BCs) ને ઓળખવા માટે છે જે વિરોધ સ્થળમાં ઘૂસણખોરી કરીને કાયદો અને વ્યવસ્થાને ખલેલ પહોંચાડવાનો પ્રયાસ કરી શકે છે. વિરોધ સ્થળની આસપાસના મુખ્ય પ્રવેશ અને બહાર નીકળવાના સ્થળો પર ચાર FRS યુનિટ સ્થાપિત કરવામાં આવ્યા છે અને દિલ્હી પોલીસ ડેટાબેઝ સાથે જોડાયેલા છે.
પોલીસ અધિકારીઓ વાસ્તવિક સમયમાં સિસ્ટમનું નિરીક્ષણ કરી રહ્યા છે, જેનાથી તેઓ કોઈપણ વોન્ટેડ ગુનેગાર અથવા રીઢો ગુનેગારની ઓળખ ઝડપથી ચકાસી શકે છે જેની માહિતી પોલીસ રેકોર્ડમાં પહેલાથી જ ઉપલબ્ધ છે.
એક પોલીસ સૂત્રએ જણાવ્યું હતું કે, "આ ટેકનોલોજીએ અત્યાર સુધીમાં ગુનાહિત પૃષ્ઠભૂમિ ધરાવતા 2500 થી વધુ લોકોને ઓળખવામાં મદદ કરી છે. તે એક શક્તિશાળી અવરોધક તરીકે કાર્ય કરે છે અને કાયદો અને વ્યવસ્થાની સમસ્યાઓ ઊભી કરવા માટે વિરોધનો દુરુપયોગ કરવાનો પ્રયાસ કરી શકે તેવા લોકો પર નજીકથી નજર રાખવામાં મદદ કરે છે."
એક વરિષ્ઠ પોલીસ અધિકારીના જણાવ્યા મુજબ, FRS હાઇ-રિઝોલ્યુશન કેમેરાથી સજ્જ છે જે દૂરથી પણ ચહેરાના ફોટા કેપ્ચર કરી શકે છે.
તેમણે કહ્યું, "એકવાર ચહેરો કેપ્ચર થઈ જાય પછી, તે સેકન્ડોમાં દિલ્હી પોલીસ ડેટાબેઝ સાથે મેચ થઈ જાય છે. જો કોઈ વોન્ટેડ અથવા ફરાર આરોપી પકડાઈ જાય છે, તો સંબંધિત પોલીસ એકમને તાત્કાલિક ચેતવણી આપવામાં આવે છે જેથી વિલંબ કર્યા વિના જરૂરી કાનૂની કાર્યવાહી કરી શકાય."
પોલીસે કહ્યું કે આ ટેકનોલોજી એવા રીઢો ગુનેગારોને ઓળખવામાં પણ મદદ કરે છે જેઓ વારંવાર ગુનાહિત કેસોમાં સંડોવાયેલા છે અને દિલ્હી પોલીસના રેકોર્ડમાં "બેડ કેકરેક્ટર્સ" તરીકે દર્શાવે છે.
અન્ય એક અધિકારીએ કહ્યું, "આ ઇન્સ્ટોલ કરવાનો હેતુ નિવારણ અને સર્ચ બંને છે. તે અમને અસામાજિક તત્વોને વહેલા શોધી કાઢવામાં મદદ કરે છે અને સામાન્ય પ્રદર્શનકારીઓને કોઈ અસુવિધા પહોંચાડ્યા વિના સુરક્ષા વ્યવસ્થાને મજબૂત બનાવે છે." આ પહેલીવાર નથી જ્યારે દિલ્હી પોલીસે FRS કેમેરા ઇન્સ્ટોલ કર્યા છે.
પ્રજાસત્તાક દિવસ, સ્વતંત્રતા દિવસ, હોળી, દિવાળી, ઈદ, રામલીલા ઉજવણી અને અન્ય ઘણા મુખ્ય કાર્યક્રમો દરમિયાન સુરક્ષા વ્યવસ્થાના ભાગ રૂપે પોલીસ દળે આ સિસ્ટમ સમગ્ર શહેરમાં સ્થાપિત કરી છે.