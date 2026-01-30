બંગાળના નઝીરાબાદમાં થર્મોકોલ ગોડાઉનમાં લાગેલી આગમાં 25 લોકોના મોત, મેનેજર સહિત બે લોકોની ધરપકડ
બંગાળના નઝીરાબાદ વિસ્તારમાં પ્રજાસત્તાક દિવસે થર્મોકોલના ગોડાઉનમાં લાગેલી ભયાનક આગની ઘટનામાં અત્યાર સુધી 25 લોકોના મોત થયા છે.
Published : January 30, 2026 at 6:46 PM IST
આનંદપુર: બંગાળના નઝીરાબાદ વિસ્તારમાં પ્રજાસત્તાક દિવસે થર્મોકોલના ગોડાઉનમાં લાગેલી ભયાનક આગની ઘટનામાં અત્યાર સુધી 25 લોકોના મોત થયા છે. આ ઘટનામાં માલિક પછી વાહ મોમોના બે મેનેજરની ધરપકડ કરવામાં આવી છે.આ ઘટનામાં વાહ મોમો સંસ્થાના મેનેજર અને ડેપ્યુટી મેનેજરની ધરપકડ કરવામાં આવી છે.
આ પહેલા ડેકોરેટર્સ ઓર્ગેનાઇઝેશનના માલિક ગંગાધર દાસની આગની ઘટનાના સંદર્ભમાં ધરપકડ કરવામાં આવી હતી. બુધવારે તેમને બરૂઇપુર કોર્ટમાં રજૂ કરવામાં આવ્યા હતા. ન્યાયાધીશે તેમને આઠ દિવસની પોલીસ કસ્ટડીમાં મોકલવાનો આદેશ આપ્યો હતો. આ ઘટનાના એક દિવસ બાદ સંસ્થાના મેનેજર અને ડેપ્યુટી મેનેજરની ધરપકડ કરવામાં આવી હતી. પોલીસે આગ પાછળનું કારણ શોધવા માટે તપાસ તેજ કરી છે. આ દરમિયાન, લોકપ્રિય ખાદ્ય સંગઠન 'વાહ મોમો'એ આ ઘટનામાં પોતાનો પક્ષ સ્પષ્ટ કર્યો છે. કંપનીએ દાવો કર્યો છે કે આગનું કારણ તેમનું વેરહાઉસ નહીં, પરંતુ નજીકનું વેરહાઉસ હતું. કથિત રીતે, ડેકોરેટર્સ રાત્રે તે વેરહાઉસમાં બેદરકારીથી રસોઈ બનાવી રહ્યા હતા અને ત્યાંથી, આગ તેમના વેરહાઉસમાં ફેલાઈ ગઈ.
કંપનીએ નિવેદનમાં એમ પણ કહ્યું છે કે આગ આનંદપુરમાં ભાડાના મકાનમાં તેમના વેરહાઉસમાં આગ બાજુના ડેકોરેટરના વેરહાઉસમાંથી લાગી હતી. ઘટના સમયે વેરહાઉસમાં એક સુરક્ષા ગાર્ડ અને બે કામદારો હાજર હતા. ધુમાડા અને વિનાશક આગને કારણે ત્રણેયના દુઃખદ મૃત્યુ થયા હતા. મૃતક કામદારોના પરિવારોની પડખે ઊભા રહેવાની ખાતરી આપતા, વોહ મોમોએ કહ્યું કે દરેક પરિવારને 10 લાખ રૂપિયાની આર્થિક સહાય આપવામાં આવશે. આ ઉપરાંત, કંપનીએ એવી પણ જાહેરાત કરી છે કે પરિવારોને તેમના જીવનકાળના માસિક પગાર અને મૃતક કામદારોના બાળકોના સમગ્ર શિક્ષણ ખર્ચ જેટલી સહાય આપવામાં આવશે.
બીજી તરફ પોલીસને આગના સ્થળેથી વધુ પાંચ મૃતદેહ મળી આવ્યાના અહેવાલ છે, જેમાં આંશિક રીતે બળી ગયેલા અને હાડપિંજરના અવશેષોનો સમાવેશ થાય છે. પોલીસ સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, 16 લાશ પહેલાથી જ DNAએ પરીક્ષણ માટે મોકલવામાં આવ્યા છે. પોલીસનો દાવો છે કે 27 લોકો ગુમ છે તેમાંથી 21 પૂર્વ મેદિનીપુર જિલ્લાના છે. બરુઈપુર જિલ્લાના પોલીસ અધિક્ષક શુભેન્દ્ર કુમારે જણાવ્યું હતું કે, "અમે પાંચ વધુ મૃતદેહો શોધી કાઢ્યા છે. અત્યાર સુધીમાં, આંશિક રીતે બળી ગયેલા અને હાડપિંજરના અવશેષો સહિત અનેક મૃતદેહો મળી આવ્યા છે."
જોકે, પોલીસ હજુ સુધી મૃતકોની ચોક્કસ સંખ્યા કહી શકી નથી, તેમનું કહેવું છે કે જે મળી આવ્યા છે તે શરીરના અંગ છે. જે એક અથવા તેના કરતા વધુ લોકોના હોઇ શકે છે. એક પોલીસ અધિકારીએ જણાવ્યું હતું કે DNA ટેસ્ટ પછી જ તેની પૃષ્ટી થશે. બીજી તરફ, રાજ્ય સરકારે મૃતકોના પરિવારોને 10 લાખ રૂપિયાની નાણાકીય સહાયની પણ જાહેરાત કરી છે.
આ પણ વાંચો: