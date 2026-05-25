બેંગલુરૂમાં ડિજિટલ એરેસ્ટ કરી વૃદ્ધ મહિલા પાસેથી 24 કરોડ વસૂલ્યા, 5 સાયબર ઠગ ઝડપાયા
આ બદમાશોએ એક વૃદ્ધ મહિલાને ડિજિટલ એરેસ્ટ કરી તેની પાસેથી ₹24 કરોડ પડાવી લીધા હતા.
Published : May 25, 2026 at 8:41 AM IST
બેંગલુરૂ: સેન્ટ્રલ ક્રાઇમ બ્રાન્ચ (CCB)એ પાંચ આંતરરાજ્ય સાયબર ગુનેગારોની ધરપકડ કરી છે. આ બદમાશોએ એક વૃદ્ધ મહિલાને ડિજિટલ એરેસ્ટ કરી તેની પાસેથી ₹24 કરોડ પડાવી લીધા હતા. પીડિતાના બાળકો વિદેશમાં રહે છે.
પોલીસે જણાવ્યું હતું કે શિવાજીનગરની રહેવાસી પીડિતા લક્ષ્મીએ તાજેતરમાં જ પોતાની જમીન અને મિલકત વેચીને કરોડો રૂપિયા એકઠા કર્યા હતા. સાયબર ઠગોએ મહિલાના બેન્ક ખાતાની વિગતો મેળવી હતી. તે બાદ તેમણે મહિલાને ડિજિટલ એરેસ્ટ કરી હતી અને ગેરકાયદેસર મની લોન્ડરિંગના કેસમાં ફસાવવાની ધમકી આપી હતી. કાનૂની કાર્યવાહીનો સામનો કરવાથી ગભરાઇને લક્ષ્મીએ જાન્યુઆરીથી મે વચ્ચે ધીમે ધીમે પોતાના ખાતામાંથી 24 કરોડ રૂપિયા ઠગોને ટ્રાન્સફર કરી દીધા હતા.
જ્યારે ઠગોએ વધુ પૈસાની માંગણી કરી, ત્યારે લક્ષ્મી બાકીના પૈસાની વ્યવસ્થા કરવા માટે 1.3 કિલોગ્રામ સોનાના દાગીના ગીરવે મૂકવા બેંકમાં ગઇ હતી. મહિલાના ખાતામાં સતત, મોટા વ્યવહારો થતા જોઇને, બેંક શાખાના મેનેજરને શંકા ગઇ હતી અને તેમણે પોલીસને જાણ કરી હતી.ત્યારબાદ તરત જ, સાયબર ક્રાઇમ પોલીસ સ્ટેશનના અધિકારીઓ બેંકમાં પહોંચ્યા હતા અને લક્ષ્મીની પૂછપરછ કરતા આ કૌભાંડનો પર્દાફાશ થયો હતો.
શરૂઆતમાં, ભારે ડરને કારણે, વૃદ્ધ મહિલાએ કંઇ પણ જણાવ્યું નહતું. જોકે, જ્યારે પોલીસે તેમણે વિશ્વાસ અપાવ્યો અને સમજાવી ત્યારે ડિજિટલ એરેસ્ટનું સત્ય સામે આવ્યું હતું. પોલીસે તરત જ મહિલાના નિવેદનના આધાર પર ફરિયાદ નોંધી હતી અને વિદેશમાં રહેતા તેમના બાળકોને આ વાતની જાણકારી આપી હતી.
આ બાબતને ગંભીરતાથી લેતા, તપાસ કરતી પોલીસની ટીમે મુંબઇ, અલ્હાબાદ અને દિલ્હીમાંથી ગૌરવ કુમાર અને ઓમ પ્રકાશ રાજપુત સહિત પાંચ ઠગબાજોની ધરપકડ કરી છે. આ ઠગોએ વસૂલવામાં આવેલી રકમ 22 અલગ અલગ બેંક ખાતામાં ટ્રાન્સફર કરી હતી. પોલીસે જણાવ્યું કે અત્યારે 60 લાખ રૂપિયા ધરાવતા એક બેંક ખાતાને ફ્રીઝ કરવામાં આવ્યું છે અને બાકીના પૈસા પરત મેળવવા માટે તપાસ ચાલી રહી છે.
ડિજિટલ એરેસ્ટથી સાવધ રહો:
કોઇ પણ સરકારી તપાસ એજન્સી વીડિયો કોલ દ્વારા પૂછપરછ કરતી નથી. સોશિયલ મીડિયા અથવા કોઇ પણ ઓનલાઇન પ્લેટફોર્મ પર તમારા વ્યક્તિગત દસ્તાવેજો અથવા સંવેદનશીલ માહિતી સોશિયલ મીડિયા અથવા કોઇપણ ઓનલાઇન પ્લેટફોર્મ પર શેર ન કરવાની સલાહ આપવામાં આવે છે. તપાસ એજન્સીઓ ક્યારેય કેસ બંધ કરવા અથવા છોડવા માટે પૈસાની માંગણી કરતી નથી. જો તમને પણ કોઇ શંકાસ્પદ કોલ આવે છે તો તરત જ રાષ્ટ્રીય સાયબર ક્રાઇમ રિપોર્ટિંગ પોર્ટલ (cybercrime.gov.in) અથવા હેલ્પલાઇન નંબર 1930 પર તેની જાણ કરો.
આ પણ વાંચો: