તેલંગાણામાં ગરમીનું રૌદ્ર સ્વરૂપ, હીટ સ્ટ્રોકને કારણે એક જ દિવસમાં 22 લોકોના મોત

ગરમીના પ્રકોપને કારણે તેલંગાણામાં 22 લોકોના મોત થયા છે, વારંગલ અને મહબૂબાબાદ સૌથી પ્રભાવિત ક્ષેત્રો રહ્યા

ગરમીના પ્રકોપને કારણે તેલંગાણામાં 22 લોકોના મોત થયા છે, વારંગલ અને મહબૂબાબાદ સૌથી પ્રભાવિત ક્ષેત્રો રહ્યા (સાંકેતિક તસવીર - ANI)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : May 22, 2026 at 5:06 PM IST

હૈદરાબાદ: તેલંગાણામાં ભીષણ ગરમીનો કહેર યથાવત ચાલુ છે અને ગુરુવારે જ રાજ્યભરમાં 22 લોકોએ વધતા તાપમાનને કારણે પોતાના જીવ ગુમાવ્યા. ગરમીની તીવ્રતાએ ઘણા જિલ્લાઓને ભઠ્ઠીઓમાં ફેરવી દીધા છે, જેના કારણે આરોગ્ય અધિકારીઓ અને સામાન્ય લોકોમાં ચિંતાનો વિષય બન્યો છે.

અગાઉના વારંગલ જિલ્લાના પરિસ્થિતિ વધુ ચિંતાજનક હતી, જ્યાં હીટસ્ટ્રોક સંબંધિત બીમારીઓને કારણે એક જ દિવસમાં નવ લોકોના મોત થયા હતા.

મહબૂબાબાદ જિલ્લામાં, પીડિતોમાં બયારામ મંડળના કોઠા ઇરસુલાપુરમ ગામની કેસા લચમ્મા (89), નેલ્લીકુદુર મંડળના હનુમાન નગર થાંડાની મહિલા ખેડૂત ગુગુલોથુ અમૃતા (54) અને કેસામુદ્રમ મંડળના કલવાલા ગામની ગાડે કોમુરામ્મા (95)નો સમાવેશ થાય છે.

વારંગલ પ્રદેશમાંથી નોંધાયેલા અન્ય મૃત્યુમાં હનમકોંડા જિલ્લાના એલકાથુર્થી મંડળના કેશવપુર ગામની ગનોજ અનિલ (25)નો સમાવેશ થાય છે; ચિત્યાલા મંડલ (ભુપલપલ્લી જિલ્લો)ના ચલ્લાગરિગે ગામના દુદાપાકા પોચૈયા (60); મદારી લક્ષ્મી (85) એતુરુનગરમ (મુલુગુ જિલ્લો); આશરે 55 વર્ષની વયની એક અજાણી મહિલા, મુલુગુ બસ સ્ટેન્ડ વિસ્તાર પાસે મળી; નામપલ્લી સક્કમ્મા (58), મોગુલ્લાપલ્લી મંડલના પોથુગલ ગામના ખેતમજૂર; અને રેગોંડા મંડલના બગીરથીપેટા ગામના યાકુબ પાશા (45) શામેલ છે.

અન્ય જિલ્લાઓમાં, ગરમીના કારણે મૃત્યુ પામેલા લોકોમાં સૂર્યપેટ જિલ્લાના નદીગુડેમ મંડલના સિરીપુરમની ઇન્ટરમીડિયેટ વિદ્યાર્થી બોમ્મીદી વેંકટેશ (17); થુંગાથુર્થીમાં અનાજ ખરીદી કેન્દ્રમાં કુલી તરીકે કામ કરતી ચેરલાપલ્લી સોમય્યા (65) અને નાલગોંડા જિલ્લાના મુનુગોડે મંડલના ચીમાટીમામિદ ગામના બિદીમદલા રામુલુ (70)નો સમાવેશ થાય છે.

તેવી જ રીતે, યાદાદ્રી ભુવનગિરી, મંચેરિયાલ, જોગુલામ્બા ગડવાલ, મેડક, જગતિયાલ, રામાગુંડમ, કરીમનગર અને ખમ્મમ જિલ્લામાં મૃત્યુ નોંધાયા છે.

મોટાભાગના પીડિતો વૃદ્ધો, મજૂરો, ખેડૂતો અથવા દિવસની ગરમી દરમિયાન બહાર લાંબા સમય સુધી વિતાવતા લોકો હતા. આરોગ્ય અધિકારીઓએ જાહેર જનતાને બપોરના સમયે બહાર ન નીકળવાનું ટાળવાની, પુષ્કળ પાણી પીવાની અને ડિહાઇડ્રેશન અને સૂર્યના સંપર્ક સામે સાવચેતી રાખવાની સલાહ આપી છે, કારણ કે રાજ્યભરમાં તાપમાન ખતરનાક સ્તરે રહે છે.

