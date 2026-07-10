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જંતર-મંતર ખાતે CJP ના ધરણાનો 21મો દિવસ; અભિજીત દીપકે મુખર્જી નગરમાં UPSC ઉમેદવારો સાથે મુલાકાત કરી

આ સમય દરમિયાન, વિદ્યાર્થીઓએ સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાઓ, ભવિષ્ય અંગેની ચિંતાઓ અને રોજગાર પ્રણાલીને લગતા વિવિધ મુદ્દાઓ અંગેની તેમની મુશ્કેલીઓ શેર કરી.

અભિજીત દીપકે મુખર્જી નગરમાં UPSC ઉમેદવારો સાથે મુલાકાત કરી, અને સોનમ વાંગચુકની ભૂખ હડતાળ 13મા દિવસે પણ ચાલુ રહી.
અભિજીત દીપકે મુખર્જી નગરમાં UPSC ઉમેદવારો સાથે મુલાકાત કરી, અને સોનમ વાંગચુકની ભૂખ હડતાળ 13મા દિવસે પણ ચાલુ રહી. (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : July 10, 2026 at 2:39 PM IST

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નવી દિલ્હી: રાજધાનીમાં વરસાદ છતાં, કોકરોચ જનતા પાર્ટી (CJP) નું જંતર-મંતર પર શુક્રવારે 21મા દિવસે પણ વિરોધ પ્રદર્શન ચાલુ રહ્યું. વિરોધ પ્રદર્શન સ્થળ પર જ રહ્યા, સરકાર વિરુદ્ધ સૂત્રોચ્ચાર કરી રહ્યા હતા અને પરીક્ષા પ્રણાલીમાં સુધારાની માંગ કરી રહ્યા હતા.

વિરોધ પ્રદર્શનના સમર્થનમાં સામાજિક કાર્યકર્તા સોનમ વાંગચુકની અનિશ્ચિત ભૂખ હડતાળ પણ 13મા દિવસમાં પ્રવેશી. દરમિયાન, CJPના સ્થાપક અભિજીત દિપકે ગુરુવારે રાત્રે દિલ્હીના મુખર્જી નગર પહોંચ્યા, જ્યાં તેમણે UPSC અને SSC ઉમેદવારો સાથે વાતચીત કરી. વિરોધ પ્રદર્શન દરમિયાન, વિદ્યાર્થીઓએ સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાઓ, તેમના ભવિષ્ય વિશેની તેમની ચિંતાઓ અને રોજગાર પ્રણાલીને લગતા વિવિધ મુદ્દાઓ અંગે ખુલ્લેઆમ પોતાની ચિંતાઓ શેર કરી.

મુખર્જી નગરમાં વિદ્યાર્થીઓની સમસ્યાઓ સાંભળી

મુખર્જી નગરમાં આયોજિત વિદ્યાર્થી સંવાદ કાર્યક્રમ દરમિયાન, CJP નેતા અભિજીત દિપકે સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાઓની તૈયારી કરી રહેલા યુવાનો સાથે મુલાકાત કરી. વિદ્યાર્થીઓએ શેર કર્યું કે વર્ષોની મહેનત છતાં, તેઓ હજુ પણ સમયસર પરીક્ષાઓ, પરિણામો અને નિમણૂકો મેળવી શકતા નથી. ઘણા ઉમેદવારોએ ભરતી પરીક્ષાઓમાં સતત વિલંબ, પેપર લીક, પરીક્ષા રદ થવા અને ન્યાયિક કાર્યવાહીને કારણે વધતી અનિશ્ચિતતા અંગે ચિંતા વ્યક્ત કરી. વિદ્યાર્થીઓએ જણાવ્યું હતું કે તેઓ સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાઓની તૈયારી કરવામાં વર્ષો વિતાવે છે, પરંતુ ભરતી પ્રક્રિયા સમયસર પૂર્ણ કરવામાં નિષ્ફળતા માનસિક, નાણાકીય અને સામાજિક દબાણમાં વધારો કરી રહી છે. ઘણા ઉમેદવારોએ એમ પણ જણાવ્યું હતું કે પારદર્શક અને સમયસર પરીક્ષા પ્રણાલીની જરૂરિયાત લાંબા સમયથી અનુભવાઈ રહી છે.

વિદ્યાર્થીઓનો સંઘર્ષ પરિવર્તન માંગે છે

વિદ્યાર્થીઓ સાથે વાત કર્યા પછી, અભિજીત દીપકે કહ્યું કે UPSC અને SSC ઉમેદવારોના સંઘર્ષો, અપેક્ષાઓ અને સ્પષ્ટ વાસ્તવિકતાઓએ સ્પષ્ટ કરી દીધું છે કે પરીક્ષા પ્રણાલીમાં સુધારા હવે જરૂરી નથી. તેમણે જણાવ્યું હતું કે દેશના લાખો યુવાનો તેમના ભવિષ્યને સુરક્ષિત કરવા માટે વર્ષોથી સખત મહેનત કરે છે, અને તેથી, તેઓ ન્યાયી, પારદર્શક અને સમયસર ભરતી પ્રક્રિયાને પાત્ર છે. તેમણે જણાવ્યું હતું કે પરીક્ષા પ્રણાલીમાં સુધારા ફક્ત વિદ્યાર્થીઓની માંગ નથી, પરંતુ દેશના ભવિષ્ય સાથે જોડાયેલો મુદ્દો છે. જો લાયક યુવાનોને સમયસર તકો નહીં મળે, તો તેની અસર સમગ્ર રોજગાર પ્રણાલી પર પડશે.

જંતર મંતર ખાતે 21મા દિવસે પણ વિરોધ પ્રદર્શન ચાલુ

બીજી તરફ, જંતર મંતર ખાતે સતત 21મા દિવસે પણ પ્રદર્શનકારીઓ તેમની માંગણીઓ ચાલુ રાખે છે. વરસાદ છતાં, પ્રદર્શનકારીઓનો ઉત્સાહ અકબંધ રહ્યો. પ્રદર્શનકારીઓ કહે છે કે સરકારે ભરતી પરીક્ષાઓમાં પારદર્શિતા સુનિશ્ચિત કરવા, પેપર લીક જેવી ઘટનાઓ સામે કડક પગલાં લેવા, સમયસર ભરતી કેલેન્ડર લાગુ કરવા અને યુવાનોના હિતોનું રક્ષણ કરવા માટે અસરકારક પગલાં લેવા જોઈએ. તેમણે કહ્યું કે જ્યાં સુધી આ માંગણીઓ પર કોઈ નક્કર નિર્ણય લેવામાં ન આવે ત્યાં સુધી આંદોલન ચાલુ રહેશે.

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