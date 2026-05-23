આંધ્ર પ્રદેશમાં હીટ સ્ટ્રોકથી એક જ દિવસમાં 21 લોકોએ દમ તોડ્યો, એકલા વિજયવાડામાં 10ના મોત

આંધ્ર પ્રદેશમાં ગરમીનો કહેર યથાવત છે અને તે જીવલેણ સાબિત થઈ રહી છે (ANI)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : May 23, 2026 at 3:48 PM IST

અમરાવતી (આંધ્રપ્રદેશ): દેશભરમાં ગરમીનો કહેર ચાલુ છે. દરમિયાન, શુક્રવારે આંધ્રપ્રદેશના વિવિધ ભાગોમાં ગરમીના પ્રકોપથી 21 લોકોના મોત થયા. આમાંથી દસ મૃત્યુ ફક્ત વિજયવાડામાં થયા છે.

એવી શંકા છે કે આમાંથી મોટાભાગના મૃત્યુ હીટ સ્ટ્રોકના કારણે થયા છે. મૃતકોમાંથી બે સામાન્ય નાગરિકો હતા, જ્યારે બાકીના આઠ લોકોની ઓળખ અજાણ્યા ભિખારી તરીકે થઈ.

સીતારામપુરમના છાપરલાવરી સ્ટ્રીટ પર, સ્થાનિકોને એક માણસ બેભાન હાલતમાં મળ્યો. તેઓ તેને તાત્કાલિક સરકારી હોસ્પિટલમાં લઈ ગયા, પરંતુ તેનું મૃત્યુ થયું. અજિત સિંહ નગરના ન્યુ રાજરાજેશ્વરીપેટામાં રેલ્વે ક્રોસિંગ પાસે એક અજાણ્યો માણસ (40 વર્ષનો) મૃત્યુ પામ્યો. રાઘવૈયા પાર્ક નજીક અન્ય એક માણસ (50 વર્ષનો) મૃત્યુ પામ્યો.

એ જ રીતે, હનુમાનપેટામાં, જિલ્લા જેલ નજીક 65 વર્ષનો એક માણસ બેભાન હાલતમાં મળી આવ્યો, અને બેસંટ રોડ પર LIC ઓફિસ નજીક બીજો 65 વર્ષનો એક માણસ મળી આવ્યો. બંનેને સરકારી હોસ્પિટલમાં લઈ જવામાં આવ્યા. સારવાર દરમિયાન શુક્રવારે તેમનું મૃત્યુ થયું.

રથમ સેન્ટર, કાલેશ્વર રાવ માર્કેટ અને ગાંધી પાર્ક સેન્ટરમાં ત્રણ ભિખારીઓના મોત થયા. શુક્રવારે સાંજે કસ્તુરીબાઈપેટાના દાવુલુરી રામા રાવ (57) અને ગુણાદલા ગાંધી બોમ્મા સેન્ટરના નિમ્મગદ્દા સરથ બાબુ (45) નિર્મલા કૉન્વેન્ટ કશન નજીક રસ્તાના કિનારે બેભાન હાલતમાં મળી આવ્યા હતા.

સ્થાનિક લોકોના ફોન આવતા, 108 ઇમરજન્સી સર્વિસ ટીમે તે વ્યક્તિને તાત્કાલિક સરકારી હોસ્પિટલમાં ખસેડ્યો, જ્યાં ડોક્ટરોએ તેને મૃત જાહેર કર્યો.

શુક્રવારે એલુરુ જિલ્લામાં હીટસ્ટ્રોકથી ત્રણ અને પશ્ચિમ ગોદાવરી જિલ્લામાં એકનું મોત થયું હતું. એલુરુ જિલ્લામાં, પેદાવેગી મંડલના જગન્નાથપુરમના રાચાપ્રોલુ ડેવિડ રાજુ (64), ઉંગુતુરુ મંડલના નારાયણપુરમના શેષમ્મા (40), અને ચતરાઈના સુરવરાપુ રાની (65) હીટસ્ટ્રોકથી મૃત્યુ પામ્યા હતા.

પશ્ચિમ ગોદાવરી જિલ્લાના પલાકોલ્લુ મંડલના પૂલપલ્લીમાં, ઓડિશાના રાયગડા જિલ્લાના રાયકોના વિસ્તારના વતની રામપુરી પિન્ટુ (28) હીટસ્ટ્રોકથી મૃત્યુ પામ્યા હતા.

કાકીનાડા જિલ્લામાં પણ ત્રણ લોકોના મોત થયા છે. તેમાં સરપાવરમ પંચાયતમાં કોન્ટ્રાક્ટ વર્કર ગુરરામ અપ્પન્ના (37), ગોલ્લાપ્રોલુ મંડલના ચેન્દુર્થીના પિલ્લી રામન્ના (55) અને પીથાપુરમના કે. અપ્પારાવ (40)નો સમાવેશ થાય છે.

પલનાડુ જિલ્લાના નરસારોપેટા શહેરમાં હીટસ્ટ્રોકથી બે અજાણ્યા લોકોના મોત થયા છે. શહેરના ચિત્રાલય સેન્ટરમાં માર્કેટ સેન્ટરમાં એક અજાણ્યા વૃદ્ધ (60) અને વિજયા સિનેમા હોલ પાસે એક યુવાન (25-30) નું ભારે ગરમીને કારણે મૃત્યુ થયું.

વેલ્લિનેની નરસિંહ રાવ (69) નું વિનુકોન્ડા વિધાનસભા મતવિસ્તારના ઇપુરુમાં હીટસ્ટ્રોકથી મૃત્યુ થયું. અન્કાપલ્લે જિલ્લાના ચોડાવરમ મંડલના ગોવાડામાં અટ્ટા લક્ષ્મી નામની એક મહિલાનું હીટસ્ટ્રોકથી મૃત્યુ થયું.

