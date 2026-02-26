2027ની વસ્તી ગણતરી ડિજિટલ થશે: બધા કામ મોબાઇલમાં થશે, વસ્તી ગણતરી મેનેજમેન્ટ પ્રણાલી વિશે જાણો
સચોટ ડેટા કલેક્શન માટે CMMS પોર્ટલ પર 6 લાખ ઇંટીગ્રેટિંગ GIS મેપ અપલોડ કરવામાં આવ્યા છે.
Published : February 26, 2026 at 3:20 PM IST
નવી દિલ્હી: વસ્તી ગણતરી 2027 સંપૂર્ણપણે ડિજિટલ રીતે હાથ ધરવામાં આવશે, જેના મૂળમાં વસ્તી ગણતરી મેનેજમેન્ટ અને મોનિટરિંગ સિસ્ટમ (CMMS) નામનું ડિજિટલ પોર્ટલ હશે.
ભારતના રજિસ્ટ્રાર જનરલ (RGI)એ રાજ્યો અને કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશોને જાણ કરવામાં આવી છે કે વસ્તી ગણતરી 2027ની ગતિવિધિને વાસ્તવિક સમયના આધારે ટ્રેક કરવા માટે વસ્તીગણતરી મેનેજમેન્ટ અને મોનિટરિંગ સિસ્ટમ (CMMS) બનાવવામાં આવી છે.
ભારતના રજિસ્ટ્રાર જનરલ મૃત્યુંજય કુમાર નારાયણે તમામ રાજ્યો અને કેન્દ્ર શાસિત પ્રદેશોના મુખ્ય સચિવોને મોકલેલા પરિપત્રમાં જણાવ્યું હતું કે, આગામી વસ્તી ગણતરી 2027માં ડેટા સંગ્રહ અને પ્રસારની ગુણવત્તા, કાર્યક્ષમતા અને સમય પર કામ કરવાને સારૂ બનાવવા માટે ડિજિટલ ટેકનોલોજીનો મોટા પાયે ઉપયોગ કરવામાં આવશે.
તેમણે આગળ કહ્યું કે, આગામી વસ્તી ગણતરીમાં ડેટા ડિજિટલ રીતે ભેગો કરવામાં આવશે, જે વસ્તીગણતરીની પ્રક્રિયાને આધુનિક બનાવવાની દિશામાં મોટો બદલાવ ધરાવતું પગલું હશે. ડેટા કલેક્શનના કામ માટે ઓછામાં ઓછા 32 લાખ ફીલ્ડ કર્મચારીઓને તૈનાત કરવામાં આવશે.
ડિજિટલ ફોર્મેટ પરંપરાગત કાગળ-આધારિત પદ્ધતિઓનું સ્થાન લેશે, જેમાં સમગ્ર પ્રક્રિયાનું સંચાલન કરવા માટે હેન્ડહેલ્ડ ડિવાઇસ, જીઓ-ટેગિંગ અને એક સેન્ટ્રલાઇજ્ડ વેબ પ્લેટફોર્મનો ઉપયોગ થશે. CMMS સિસ્ટમમાં એક વેબ-બેસ્ડ મેપિંગ એપ્લિકેશનનો સમાવેશ થશે જે હાઉસલિસ્ટિંગ બ્લોક (HLBs) અને એન્યૂમરેશન બ્લોક (EBs)ના સચોટ જીઓ-ટેગિંગને પરવાનગી આપે છે જેનાથી ડેટા ઓવરલેપ અને અવગણના ઓછી થાય છે.
વસ્તી ગણતરીની કામગીરીથી પરિચિત સૂત્રોએ ETV ભારતને જણાવ્યું હતું કે, સચોટ ડેટા કલેક્શન માટે 6 લાખ કરતા વધુ ઇન્ટિગ્રેટેડ જિયોગ્રાફિક ઇન્ફર્મેશન સિસ્ટમ (GIS) મેપ (જિલ્લા/પેટા-જિલ્લા/ગામ સ્તર) પહેલાથી CMMS પોર્ટલ પર અપલોડ કરવામાં આવ્યા છે.
ગૃહ રાજ્યમંત્રી નિત્યાનંદ રાયે સંસદમાં જણાવ્યું હતું કે 2027ની વસ્તી ગણતરી ડિજિટલ રીતે હાથ ધરવામાં આવશે, નિત્યાનંદ રાયે જણાવ્યું હતું કે મોબાઇલ એપ દ્વારા ડેટા સંગ્રહ કરવામાં આવશે અને સ્વ-ગણતરી કરવા માટે ઓનલાઇન વ્યવસ્થા કરવામાં આવશે. સમગ્ર પ્રક્રિયાનું નિરીક્ષણ વેબ પોર્ટલ દ્વારા કરવામાં આવશે.
2027 ની વસ્તી ગણતરી બે તબક્કામાં હાથ ધરવામાં આવશે, જેમાં પ્રથમ તબક્કામાં રાજ્ય અને કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશ સરકારોની સુવિધા મુજબ એપ્રિલથી સપ્ટેમ્બર 2026 સુધી 30 દિવસના સમયગાળા દરમિયાન ઘરની યાદી અને રહેઠાણની વસ્તી ગણતરીનો સમાવેશ થાય છે. બીજા તબક્કા પછી વસ્તી ગણતરી (PE) કરવામાં આવશે.
એક અધિકારીએ જણાવ્યું હતું કે વસ્તી ગણતરી ફેબ્રુઆરી 2027માં હાથ ધરવામાં આવશે. તેમણે જણાવ્યું હતું કે વસ્તી ગણતરી લદ્દાખ અને જમ્મુ અને કાશ્મીરના કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશો તેમજ હિમાચલ પ્રદેશ અને ઉત્તરાખંડના બરફથી ઢંકાયેલા, અંતરિયાળ વિસ્તારોમાં સપ્ટેમ્બર 2026માં હાથ ધરવામાં આવશે.
રાજ્ય અને કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશોને સહયોગ આપવા જણાવાયું
રાજ્ય અને કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશોના મુખ્ય સચિવ, રાજ્ય વસ્તી ગણતરી નોડલ અધિકારીઓ, ગૃહ મંત્રાલયના વરિષ્ઠ અધિકારીઓ અને વસ્તી ગણતરી કામગીરીના નિર્દેશકોની તાજેતરની બેઠકમાં, ગૃહ સચિવ ગોવિંદ મોહને વસ્તી ગણતરી સંબંધિત પ્રવૃત્તિઓનું નિયમિત નિરીક્ષણ અને સમીક્ષા કરવા માટે રાજ્ય અને કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશો પાસેથી સહયોગ માંગ્યો હતો.
ગૃહ સચિવે ભારતમાં વસ્તી ગણતરીની કામગીરી લાંબી અને સમૃદ્ધ પરંપરા અને વસ્તી ગણતરી 2027ના સફળ સંચાલનમાં રાજ્ય અને કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશોની સરકારોની મહત્ત્વપૂર્ણ ભૂમિકા પર ભાર મૂક્યો હતો.
તેમણે રાજ્ય અને કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશોને વસ્તી ગણતરી અધિકારીઓની સમયસર નિમણૂક અને તાલીમ સુનિશ્ચિત કરવા, સૂચનાઓ ફરીથી પ્રકાશિત કરવા, 31 માર્ચ, 2027 સુધી કોઈપણ અધિકારક્ષેત્રના ફેરફારો ટાળવા, સ્વ-ગણતરી સહિતના ડિજિટલ સાધનોનો અસરકારક રીતે ઉપયોગ કરવા અને વસ્તી ગણતરી 2027ના સંપૂર્ણ ઉદ્દેશ્યો પ્રાપ્ત કરવા માટે જાહેર જાગૃતિ, વિશ્વાસ અને ભાગીદારી વધારવા માટે ચોક્કસ પ્રચાર અને સંદેશાવ્યવહાર વ્યૂહરચના અપનાવવા વિનંતી કરી હતી.
વસ્તી ગણતરીના કામ માટે ટેકનિકલ મેનપાવર
કેબિનેટના નિવેદનમાં જણાવાયું છે કે 2027ની વસ્તી ગણતરી સફળતાપૂર્વક હાથ ધરવા માટે વિવિધ કાર્યો પૂર્ણ કરવા માટે સ્થાનિક સ્તરે આશરે 18,600 ટેકનિકલ મેનપાવરને 550 દિવસ માટે તૈનાત કરવામાં આવશે.
નિવેદનમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે, તેનાથી લગભગ 1.02 કરોડ મેન-ડે રોજગાર ઉભો થશે. આ સિવાય ચાર્જ, જિલ્લા અને રાજ્ય સ્તરે ટેકનિકલ મેનપાવર પૂરું પાડવાથી ક્ષમતા વધશે, કારણ કે કાર્યની પ્રકૃતિમાં ડિજિટલ ડેટા હેન્ડલિંગ, દેખરેખ અને સંકલનનો સમાવેશ થશે. આનાથી તેમની ભાવિ રોજગારીની સંભાવનાઓમાં પણ સુધારો થશે.
જનગણના કાર્ય માટે નાણાકીય ફાળવણી
કેન્દ્રીય કેબિનેટે ₹11,718.24 કરોડના ખર્ચે ભારતની વસ્તી ગણતરી 2027 હાથ ધરવાના પ્રસ્તાવને મંજૂરી આપી છે. વિશ્વની સૌથી મોટી વહીવટી અને આંકડાકીય કવાયત હોવાથી, ભારતની વસ્તી ગણતરી બે તબક્કામાં હાથ ધરવામાં આવશે. ઘરયાદી અને રહેઠાણ ગણતરી, એપ્રિલથી સપ્ટેમ્બર 2026 અને વસ્તી ગણતરી (PE) - ફેબ્રુઆરી 2027 (UT લદ્દાખ અને UT જમ્મુ અને કાશ્મીર તેમજ હિમાચલ પ્રદેશ અને ઉત્તરાખંડ રાજ્યોના બરફથી ઢંકાયેલા વિસ્તારો માટે, વસ્તી ગણતરી સપ્ટેમ્બર 2026માં હાથ ધરવામાં આવશે).
વસ્તી ગણતરીમાં જાતિ ગણતરી
2027ની વસ્તી ગણતરીમાં જાતિ ગણતરીનો પણ સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે. એક સરકારી નોંધમાં જણાવાયું છે કે, “આપણા દેશમાં વિશાળ સામાજિક અને ડેમોગ્રાફિક વિવિધતા અને તેની સાથે જોડાયેલા પડકારોને ધ્યાનમાં રાખીને, જનગણના 2027ના બીજા ફેઝ એટલે જે વસ્તી ગણતરી (PE)માં જાતિનો ડેટા પણ એકત્રિત કરવામાં આવશે.
આ કામમાં ગણતરીકારો, સુપરવાઇઝર, માસ્ટર ટ્રેનર્સ, ચાર્જ અધિકારી અને પ્રિન્સિપલ, જિલ્લા વસ્તી ગણતરી અધિકારીઓ સહિત 30 લાખ ફીલ્ડ કાર્યકરોને વસ્તી ગણતરી કામગીરીના ડેટા સંગ્રહ, દેખરેખ અને સુપરવાઇઝર માટે તૈનાત કરવામાં આવશે.
ભારતમાં 16મી વસ્તી ગણતરી
2027ની વસ્તી ગણતરી દેશની 16મી અને સ્વતંત્રતા પછીની 8મી વસ્તી ગણતરી હશે. વસ્તી ગણતરી ગામ, શહેર અને વોર્ડ સ્તર પર પ્રાથમિક ડેટાનો સૌથી મોટો સ્ત્રોત છે, જે રહેઠાણની સ્થિતિ સુવિધાઓ અને સંપત્તિ, ડેમોગ્રાફી, ધર્મ, SC અને ST, ભાષા, સાક્ષરતા અને શિક્ષણ, આર્થિક પ્રવૃતિ, સ્થળાંતર અને પ્રજનનક્ષમતા જેવા અલગ અલગ પેરામીટર પર માઇક્રો લેવલ ડેટા આપે છે.
Covid19ને કારણે 2021માં વસ્તી ગણતરી ટાળવામાં આવી હતી
મહત્ત્વપૂર્ણ છે કે, કોરોના મહામારીને કારણે, ગૃહમંત્રાલયે 2021ની વસ્તી ગણતરી અને અન્ય સંબંધિત ક્ષેત્રીય પ્રવૃત્તિઓ ટાળી દીધી હતી. ગૃહ મંત્રાલય, પંચાયતી રાજ મંત્રાલય અને રજિસ્ટ્રાર જનરલની ઓફિસે લોકલ ગવર્મેન્ટ ડાયરેક્ટરી (LGD) પોર્ટલ દ્વારા દેશભરમાં એક સમાન, ભૂલ-મુક્ત અને અદ્યતન અધિકારક્ષેત્ર ડાયરેક્ટરી બનાવવા માટે સાથે મળીને કામ કરવાની પહેલ કરી હતી.
અગાઉની વસ્તી ગણતરીઓ એકત્રિત કરી પુસ્તકમાં પ્રકાશિત કરવામાં આવી
ગૃહમંત્રી અમિત શાહે જણાવ્યું હતું કે 1981થી તમામ વસ્તી ગણતરીઓનો ઇતિહાસ સંકલિત અને પુસ્તકમાં પ્રકાશિત કરવામાં આવ્યો છે. તેમણે જણાવ્યું હતું કે ભારત સરકાર ઇલેક્ટ્રોનિક રીતે વસ્તી ગણતરી કરશે, જેમાં દરેક વ્યક્તિને ડેટા દાખલ કરવાનો અધિકાર હશે.
અમિત શાહે જણાવ્યું હતું કે વસ્તી ગણતરી દેશના વિકાસનો રસ્તો નક્કી કરવાની એક પ્રક્રિયા છે, માટે તે જરૂરી છે કે SRS અપગ્રેડેડ મોબાઇલ એપ જીઓફેન્સિંગ સાથે એક એલર્ટ સિસ્ટમ બનાવે જેથી વસ્તી ગણતરી કરનારા અધિકારીઓ આપેલ વિસ્તાર છોડી ન જાય.
સેમ્પલ રજિસ્ટ્રેશન સિસ્ટમ ગામડાઓ અને શહેરી બ્લોક્સના રેન્ડમ સેમ્પલમાં કરવામાં આવતો ડેમોગ્રાફિક સેમ્પલ સર્વે છે. તે આ વિચાર પર આધારિત છે કે જન્મ અને મૃત્યુ રેકોર્ડ કરવા માટે યોગ્ય મશીનરી અને તમામ સ્તરે યોગ્ય સુપરવિઝન સાથે, રાજ્ય અને રાષ્ટ્રીય સ્તરે આયુષ્યનો વિશ્વસનીય અંદાજ લગાવવો શક્ય છે.
