2020 દિલ્હી રમખાણો કેસ: ઉમર ખાલિદ, શરજીલ ઇમામ અને અન્યોની જામીન અરજીઓ પર ચુકાદો અનામત

2020 દિલ્હી રમખાણો કેસમાં ન્યાયાધીશ અરવિંદ કુમાર અને એન.વી. અંજારિયાની બેન્ચે પોતાનો ચુકાદો અનામત રાખ્યો.

નવી દિલ્હી: સુપ્રીમ કોર્ટે બુધવારે દિલ્હીમાં ફેબ્રુઆરી 2020માં થયેલા રમખાણો પાછળના કથિત કાવતરા સાથે સંબંધિત યુએપીએ કેસમાં એક્ટિવિસ્ટ ઉમર ખાલિદ, શરજીલ ઇમામ અને અન્યોની જામીન અરજીઓ પર પોતાનો ચુકાદો અનામત રાખ્યો.

ન્યાયાધીશ અરવિંદ કુમાર અને એન.વી. અંજારિયાની બેન્ચે પોતાનો ચુકાદો અનામત રાખ્યો. બેન્ચે સોલિસિટર જનરલ તુષાર મહેતા, એડિશનલ સોલિસિટર જનરલ (એએસજી) એસ.વી. રાજુ અને વરિષ્ઠ વકીલો કપિલ સિબ્બલ, અભિષેક સિંઘવી, સિદ્ધાર્થ દવે, સલમાન ખુર્શીદ અને સિદ્ધાર્થ લુથરાની દલીલો સાંભળી.

બુધવારે સુનાવણી દરમિયાન, દિલ્હી પોલીસનું પ્રતિનિધિત્વ કરતા રાજુએ દલીલ કરી હતી કે ટ્રાયલમાં વિલંબ માટે ફરિયાદ પક્ષને દોષી ઠેરવી શકાય નહીં. તેમણે એમ પણ કહ્યું, "પ્રોસિક્યુશન તરફથી કોઈ વિલંબ થયો નથી. તેમણે કહ્યું કે તેમને દરેક વસ્તુની હાર્ડ કોપીની જરૂર છે... 30,000 પાના."

રાજુએ કહ્યું કે એક કાવતરાખોરના કાર્યોનો દોષ બીજા પર ઢોળી શકાય છે. રાજુએ દલીલ કરી, "શરજીલ ઇમામના ભાષણો માટે ઉમર ખાલિદને દોષી ઠેરવી શકાય છે. શરજીલ ઇમામના કેસને અન્ય લોકો સામે પુરાવા ગણવામાં આવશે..."

રાજુએ કહ્યું કે ખાલિદે રમખાણો પહેલા જાણી જોઈને દિલ્હી છોડવાની યોજના બનાવી હતી કારણ કે તે જવાબદારી ટાળવા માંગતો હતો. તેમણે ભારપૂર્વક કહ્યું કે ખાલિદે રમખાણોની યોજના બનાવી હતી અને તે સાચું નથી કે તે દિલ્હી પ્રોટેસ્ટ સપોર્ટ ગ્રુપનો એડમિન નથી અને ફક્ત એડમિન જ સંદેશા મોકલી શકે છે.

બેન્ચને દલીલ કરવામાં આવી હતી કે ઉમર ખાલિદ સહિત દરેક વ્યક્તિ 11 માર્ચ પહેલા સંદેશા પોસ્ટ કરી શકે છે, અને 11 માર્ચ પછી, તેણે બધું કાઢી નાખ્યું હતું અને ત્યારબાદ એડમિન તરીકે તેને મહત્વ આપવામાં આવ્યું ન હતું, અને ત્યારબાદ કોમ્યુનિકેશન માટે સિગ્નલ પર સ્વિચ કર્યું હતું.

પોલીસે JNUમાં ઉઠાવવામાં આવેલા સૂત્રોચ્ચાર અંગે 2016 ની FIR તરફ પણ કોર્ટનું ધ્યાન દોર્યું. બેન્ચે પૂછ્યું કે 2020 ના રમખાણો માટે આ FIRનું શું મહત્વ છે. રાજુએ જવાબ આપ્યો કે કૃત્ય પહેલાં કાવતરું શરૂ થાય છે, અને તે બે વર્ષ પહેલાં શરૂ થઈ શકે છે.

તેમણે ભારપૂર્વક જણાવ્યું હતું કે, સંરક્ષિત સાક્ષી જેમ્સ અનુસાર, બધી સૂચનાઓ ઉમર ખાલિદ તરફથી આવી હતી, અને જામિયા કોઓર્ડિનેશન કમિટી (JCC) માં નિર્ણયો ખાલિદ અને નદીમ ખાન દ્વારા લેવામાં આવ્યા હતા. તેમણે વધુમાં જણાવ્યું હતું કે કોલ-ડિટેલ રેકોર્ડ દર્શાવે છે કે વિરોધ પ્રદર્શનના પ્રારંભિક તબક્કા દરમિયાન ખાલિદ જમીન પર હતો. એવી દલીલ કરવામાં આવી હતી કે ખાલિદ બધી મીટિંગોમાં સક્રિય રીતે સામેલ હતો અને રમખાણો, રસ્તા રોકો અને વિરોધ પ્રદર્શનો વિશે મિનિટ-દર-મિનિટ માહિતી મેળવતો હતો.

બેન્ચે રાજુને પૂછ્યું, "તમે કલમ 15 (UAPA) હેઠળ કાવતરું કેવી રીતે લાવી શકો છો?" તેણે વધુમાં પ્રશ્ન કર્યો કે અરજદારો કહી રહ્યા હતા કે ભાષણનો કાર્યવાહી સાથે કોઈ સંબંધ નથી અને તે ફક્ત એક ભાષણ હતું. રાજુએ જવાબ આપ્યો કે ભાષણ કાર્યવાહી તરફ દોરી જાય છે. આના પર, બેન્ચે પૂછ્યું, ભાષણને કાર્યવાહી સાથે કેવી રીતે જોડી શકાય?

ખાલિદ, ઇમામ અને અન્ય આરોપીઓ પર ગેરકાયદેસર પ્રવૃત્તિઓ (નિવારણ) અધિનિયમ, 1967 (UAPA), એક આતંકવાદ વિરોધી કાયદો, અને ભારતીય દંડ સંહિતા (IPC) ની અગાઉની કલમો હેઠળ આરોપ મૂકવામાં આવ્યો હતો, કારણ કે તેઓ 2020 ના રમખાણોના "માસ્ટરમાઈન્ડ" હતા, જેમાં 53 લોકો માર્યા ગયા હતા અને 700 થી વધુ ઘાયલ થયા હતા.

નાગરિકતા (સુધારા) અધિનિયમ (CAA) અને રાષ્ટ્રીય નાગરિક રજિસ્ટર (NRC) સામે વ્યાપક વિરોધ પ્રદર્શન દરમિયાન હિંસા ફાટી નીકળી હતી. આરોપીઓએ ફેબ્રુઆરી 2020 ના રમખાણો સંબંધિત "મોટા કાવતરા" કેસમાં તેમને જામીન આપવાનો ઇનકાર કરવાના દિલ્હી હાઈકોર્ટના 2 સપ્ટેમ્બરના આદેશને પડકારતા સુપ્રીમ કોર્ટમાં અરજી કરી છે.

