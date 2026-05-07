2005ના ગેંગસ્ટર સોહરાબુદ્દીન શેખના 'ફેક' એન્કાઉન્ટર કેસમાં હાઇકોર્ટે 22 લોકોની નિર્દોષ છોડ્યાનો ચુકાદો યથાવત રાખ્યો
નિર્દોષ છૂટેલા 22 આરોપીઓમાંથી 21 ગુજરાત અને એક રાજસ્થાન પોલીસના જુનિયર સ્તરના અધિકારીઓ હતા.
By PTI
Published : May 7, 2026 at 1:26 PM IST
મુંબઈ: ગુરુવારે, બોમ્બે હાઈકોર્ટે 2005 માં ગેંગસ્ટર સોહરાબુદ્દીન શેખ, તેની પત્ની કૌસર બી અને તેના સાથી તુલસીરામ પ્રજાપતિના કથિત નકલી એન્કાઉન્ટર સાથે સંકળાયેલા 22 આરોપીઓને નિર્દોષ જાહેર કરવાના નિર્ણયને સમર્થન આપ્યું.
મુખ્ય ન્યાયાધીશ શ્રી ચંદ્રશેખર અને ન્યાયાધીશ ગૌતમ અખંડની બનેલી બેન્ચે શેખના ભાઈઓ રૂબાબુદ્દીન અને નયાબુદ્દીન દ્વારા દાખલ કરાયેલી અપીલોને ફગાવી દીધી હતી. આ અપીલોએ ડિસેમ્બર 2018 માં સ્પેશિયલ કોર્ટના ચુકાદાને પડકાર્યો હતો, જેમાં આ કેસમાં તમામ આરોપીઓને નિર્દોષ જાહેર કરવામાં આવ્યા હતા. નિર્દોષ જાહેર કરાયેલા 22 વ્યક્તિઓમાંથી 21 ગુજરાત અને રાજસ્થાન પોલીસ દળના જુનિયર સ્તરના અધિકારીઓ હતા. તેમના પર ત્રણેયનું અપહરણ કરનારી ટીમોનો ભાગ હોવાનો આરોપ હતો અને ત્યારબાદ નકલી એન્કાઉન્ટરમાં તેમની હત્યા કરવામાં આવી હતી.
બાકીનો આરોપી વ્યક્તિ ગુજરાતમાં એક ફાર્મહાઉસનો માલિક હતો. એવો આરોપ મૂકવામાં આવ્યો હતો કે શેખ અને કૌસર બીને હત્યા કરતા પહેલા આ જ ફાર્મહાઉસમાં ગેરકાયદેસર રીતે અટકાયતમાં રાખવામાં આવ્યા હતા. ચુકાદાની સંપૂર્ણ નકલ પછીથી ઉપલબ્ધ કરાવવામાં આવશે. આરોપીઓને નિર્દોષ જાહેર કરતી વખતે, ખાસ કોર્ટે અવલોકન કર્યું હતું કે ફરિયાદ પક્ષ એ સાબિત કરવામાં નિષ્ફળ ગયો કે શેખ અને અન્ય લોકોની હત્યાનું કાવતરું ઘડવામાં આવ્યું હતું, અને તે સ્થાપિત થઈ શક્યું નથી કે હાલમાં કોર્ટ સમક્ષ હાજર આરોપીઓએ આ ઘટનામાં કોઈ ભૂમિકા ભજવી હતી.
એપ્રિલ 2019 માં, શેખના ભાઈઓએ હાઇકોર્ટમાં અપીલ દાખલ કરી હતી. તપાસ એજન્સી, સેન્ટ્રલ બ્યુરો ઓફ ઇન્વેસ્ટિગેશન (CBI) એ ગયા વર્ષે હાઇકોર્ટને જાણ કરી હતી કે તેણે આરોપીઓને નિર્દોષ જાહેર કરવાના ચુકાદાને સ્વીકાર્યો છે અને તેની સામે અપીલ દાખલ કરશે નહીં. નવેમ્બર 2005 માં અમદાવાદ નજીક એક કથિત નકલી એન્કાઉન્ટરમાં ગુજરાત પોલીસે સોહરાબુદ્દીનની હત્યા કરી હતી. તપાસ એજન્સીના જણાવ્યા અનુસાર, તેની પત્ની, કૌસર બીની પણ થોડા દિવસો પછી હત્યા કરવામાં આવી હતી. એક વર્ષ પછી, ડિસેમ્બર 2006 માં, પ્રજાપતિ - જેને મુખ્ય સાક્ષી માનવામાં આવતી હતી - બીજા કથિત એન્કાઉન્ટરમાં માર્યા ગયા. સુપ્રીમ કોર્ટે આ કેસની તપાસ સીબીઆઈને સોંપી, અને ટ્રાયલ મુંબઈ ટ્રાન્સફર કરવામાં આવી.
તેમની અપીલમાં, સોહરાબુદ્દીનના ભાઈઓએ દાવો કર્યો હતો કે ટ્રાયલ કાર્યવાહીમાં ખામીઓ હતી. તેમણે એવા ઘણા કિસ્સાઓ ટાંક્યા જ્યાં સાક્ષીઓએ પાછળથી દાવો કર્યો હતો કે ટ્રાયલ કોર્ટ દ્વારા તેમના નિવેદનો સચોટ રીતે નોંધવામાં આવ્યા નથી. અપીલમાં ચુકાદાને રદ કરવાની માંગ કરવામાં આવી હતી અને કેસની ફરીથી સુનાવણીની માંગ કરવામાં આવી હતી. તેના ચુકાદામાં, ખાસ કોર્ટે જણાવ્યું હતું કે પુરાવા અપૂરતા હતા અને ફરિયાદ પક્ષ વાજબી શંકાથી આગળ પોતાનો કેસ સાબિત કરવામાં નિષ્ફળ ગયો હતો. ટ્રાયલ કોર્ટે અવલોકન કર્યું હતું કે સીબીઆઈ આ અધિકારીઓ અને સ્થાનિક રાજકારણીઓ વચ્ચે કોઈ સાંઠગાંઠના અસ્તિત્વને સ્થાપિત કરવામાં નિષ્ફળ ગઈ છે; આમાંના કેટલાક રાજકારણીઓ પણ આ કેસમાં આરોપી હતા પરંતુ પછીથી તેમને નિર્દોષ જાહેર કરવામાં આવ્યા હતા.
શેખ, તેમની પત્ની અને તેમના સાથી જેઓ હૈદરાબાદથી મહારાષ્ટ્રના સાંગલી બસમાં મુસાફરી કરી રહ્યા હતા તેમને 22-23 નવેમ્બર, 2005 ની રાત્રે પોલીસ ટીમ દ્વારા કસ્ટડીમાં લેવામાં આવ્યા હતા. દંપતીને એક વાહનમાં લઈ જવામાં આવ્યા હતા, જ્યારે પ્રજાપતિને બીજા વાહનમાં લઈ જવામાં આવ્યા હતા.
સીબીઆઈના જણાવ્યા અનુસાર, 26 નવેમ્બર, 2005 ના રોજ ગુજરાત અને રાજસ્થાન પોલીસની સંયુક્ત ટીમ દ્વારા શેખની હત્યા કરવામાં આવી હતી, અને કૌસર બીની હત્યા ત્રણ દિવસ પછી કરવામાં આવી હતી. ઉદયપુરની સેન્ટ્રલ જેલમાં બંધ પ્રજાપતિનું 27 ડિસેમ્બર, 2006ના રોજ ગુજરાત-રાજસ્થાન સરહદ પર એક એન્કાઉન્ટરમાં મોત થયું હતું.