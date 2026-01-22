લાલ કિલ્લા કેસમાં મૃત્યુદંડ સામે લશ્કર-એ-તોયબા આતંકવાદીની અરજીની તપાસ કરશે સુપ્રીમ કોર્ટ
સર્વોચ્ચ અદાલતે લશ્કર-એ-તોયબાના આતંકવાદી મોહમ્મદ આરિફની મૃત્યુદંડ સામેની ક્યુરેટિવ અરજી પર દિલ્હી સરકારને નોટિસ જારી કરી છે.
Published : January 22, 2026 at 1:39 PM IST
નવી દિલ્હી : સુપ્રીમ કોર્ટે ગુરુવારે લશ્કર-એ-તૈયબા (LeT)ના આતંકવાદી મોહમ્મદ આરિફની ક્યુરેટિવ અરજીની તપાસ કરવા સંમતિ આપી, જેમાં 2000ના લાલ કિલ્લા પર થયેલા હુમલા કેસમાં તેને આપવામાં આવેલી મૃત્યુદંડની સજાને પડકારવામાં આવી હતી, જેમાં ત્રણ સૈન્ય જવાનોના મોત થયા હતા.
આ મામલો મુખ્ય ન્યાયાધીશ સૂર્યકાંત અને ન્યાયાધીશ વિક્રમ નાથ અને જેકે મહેશ્વરીની બનેલી બેન્ચ સમક્ષ આવ્યો.
CJI એ કહ્યું, "નોટિસ જારી કરો" બેન્ચે વકીલની રજૂઆતોની નોંધ લીધી, જેમાં અપીલ અને સમીક્ષા અરજી ફગાવીને મૃત્યુદંડની સજાને સમર્થન આપ્યા પછી સર્વોચ્ચ અદાલતના ચુકાદાઓનો ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો હતો.
ક્યુરેટિવ પિટિશન એ ચુકાદાને પડકારવા માટે અરજદાર પાસે ઉપલબ્ધ છેલ્લો કાનૂની ઉપાય છે, જેને સુપ્રીમ કોર્ટે જ બે વાર અપીલ અને સમીક્ષા અરજી ફગાવીને સમર્થન આપ્યું છે.
નવેમ્બર 2022માં, સર્વોચ્ચ અદાલતે આ કેસમાં આરિફની સમીક્ષા અરજી ફગાવી દીધી હતી.
ઓક્ટોબર 2005માં ટ્રાયલ કોર્ટે આરિફ ઉર્ફે અશફાકને મૃત્યુદંડની સજા ફટકારી હતી અને દિલ્હી હાઈકોર્ટે સપ્ટેમ્બર 2007માં ટ્રાયલ કોર્ટના મંતવ્યને સમર્થન આપ્યું હતું. ઓગસ્ટ 2011માં સર્વોચ્ચ અદાલતે આરિફને આપવામાં આવેલી મૃત્યુદંડની સજાને સમર્થન આપ્યું હતું.
ફરિયાદ પક્ષના જણાવ્યા મુજબ, 22 ડિસેમ્બર, 2000ની રાત્રે, કેટલાક ઘુસણખોરો લાલ કિલ્લાની અંદર ભારતીય સેનાની 7 રાજપૂતાના રાઇફલ્સની એકમ જ્યાં તૈનાત હતી તે વિસ્તારમાં ઘૂસી ગયા હતા અને ગોળીબાર કર્યો હતો. આ ઘટનામાં ત્રણ સેનાના જવાનો શહીદ થયા હતા.
આ પણ વાંચો...