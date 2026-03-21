ETV Bharat / bharat

હરિદ્વાર ટ્રેઝરી કૌભાંડ: 55 લાખની છેતરપિંડી, 20 વર્ષ બાદ 8 દોષિતોને સજા

2001-02માં થયેલા કૌભાંડનો અંત, નકલી પગાર બિલ અને GPF એડવાન્સથી ટ્રેઝરીમાંથી ઉચાપત, CBIની તપાસ બાદ 8ને દોષિત ઠેરવાયા છે.

author img

By ANI

Published : March 21, 2026 at 3:40 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

દહેરાદુન: હરિદ્વાર ટ્રેઝરીમાંથી નકલી બિલોના આધારે રૂ. 55.10 લાખની છેતરપિંડી કરનારાઓને આખરે 20 વર્ષ બાદ સજા મળી છે. CBIની વિશેષ અદાલતે આ કેસમાં 8 લોકોને દોષિત ઠેરવ્યા છે, જ્યારે એક વ્યક્તિને પુરાવાના અભાવે નિર્દોષ છોડી દેવામાં આવ્યો છે. આ ચુકાદો વિશેષ ન્યાયાધીશ મદન રામની અદાલતે આપ્યો હતો.

કેસની વિગતો શું છે?
આ કેસ 2001-02નો છે. ત્યારે હરિદ્વાર અને રૂરકીમાં જાહેર બાંધકામ વિભાગ (PWD) અને ટ્રેઝરીના અધિકારીઓએ ખાનગી લોકો સાથે મળીને છેતરપિંડી કરી હતી. આરોપીઓએ નકલી પગાર બિલ, બનાવટી GPF (જનરલ પ્રોવિડન્ટ ફંડ) એડવાન્સ, તબીબી ખર્ચ અને સ્ટેશનરીના બનાવટી દાવા રજૂ કરીને સરકારી ચેક ઉપાડી લીધા હતા. આ રીતે તેઓએ ટ્રેઝરીમાંથી કુલ રૂ. 55.10 લાખની ગેરકાયદેસર ઉચાપત કરી હતી.

20 વર્ષ સુધી કેવી રીતે ચાલ્યો કેસ?
આ કૌભાંડનો પર્દાફાશ થતાં સૌપ્રથમ 2002માં રાણીપુર પોલીસ સ્ટેશનમાં ફરિયાદ નોંધાઈ હતી. ત્યારબાદ હાઈકોર્ટના આદેશથી 7 મે, 2003ના રોજ આ કેસ CBI ને સોંપવામાં આવ્યો. CBI એ 9 ઓગસ્ટ 2003ના રોજ FIR નોંધી અને 15 જૂન 2005ના રોજ 20 આરોપીઓ સામે ચાર્જશીટ દાખલ કરી. કોર્ટે 26 માર્ચ 2009ના રોજ તમામ આરોપીઓ સામે આરોપો ઘડ્યા હતા.

લાંબી સુનાવણી દરમિયાન 4 આરોપીઓનું મૃત્યુ થયું જ્યારે 7 આરોપીઓએ ગુનો કબૂલી લીધો હતો. ફરિયાદ પક્ષ તરફથી 56 સાક્ષીઓ અને બચાવ પક્ષ તરફથી 3 સાક્ષીઓની જુબાની થઈ. આખરે 20 વર્ષની કાર્યવાહી બાદ કોર્ટે પોતાનો ચુકાદો સંભળાવ્યો.

કોર્ટે કોને દોષિત ઠેરવ્યા?
કોર્ટે જે 8 વ્યક્તિઓને દોષિત ઠેરવ્યા છે તેમાં દીપક કુમાર વર્મા, સુખપાલ સિંહ, મદન પાલ, મણિ રામ, સુરેન્દ્ર કુમાર (ઉર્ફે શર્મા જી), ચતર સિંહ, કાસિમ અને પાલુ દાસનો સમાવેશ થાય છે. આ તમામ લોકો પર ગુનાહિત કાવતરું, છેતરપિંડી, બનાવટી દસ્તાવેજો બનાવવા અને ભ્રષ્ટાચાર નિવારણ અધિનિયમ હેઠળ આરોપો હતા.

શું છે સજા?
કોર્ટે દરેક દોષિતને દંડ સાથે 1 વર્ષની સખત કેદની સજા ફટકારી છે. આ ઉપરાંત, ભ્રષ્ટાચાર નિવારણ અધિનિયમ હેઠળ તેમને 2 વર્ષની સખત કેદ અને વધારાનો દંડ પણ ભરવાનો રહેશે.

પાલુ દાસને સૌથી કડક સજા કેમ?
તત્કાલીન સહાયક ટ્રેઝરી અધિકારી પાલુ દાસને સૌથી કડક સજા ફટકારવામાં આવી છે. તેમના પર ભારતીય દંડ સંહિતાની કલમ 409 (જાહેર સેવક દ્વારા વિશ્વાસભંગ) હેઠળ પણ ગુનો સાબિત થયો હતો. કોર્ટે તેમને અન્ય આરોપીઓની સરખામણીમાં વધારાની સજા આપીને ભ્રષ્ટાચાર સામે કડક સંદેશ આપ્યો છે.

કેટલા પૈસા વસૂલ થયા?
તપાસ દરમિયાન આરોપીઓ દ્વારા આશરે રૂ. 31.99 લાખ પાછા જમા કરાવવામાં આવ્યા હતા. જોકે, હજુ પણ આશરે રૂ. 8.13 લાખની રકમ વસૂલ થઈ શકી નથી.

આ કેસમાં 1 ખાનગી વ્યક્તિ પ્રદીપ કુમાર વર્માને કોર્ટે પુરાવાના અભાવે નિર્દોષ જાહેર કર્યા હતા. તેમના બેંક ખાતામાંથી ભંડોળ તપાસ દરમિયાન જ પરત કરવામાં આવ્યું હતું.

CBI ની દલીલ સફળ
CBIના સરકારી વકીલ અભિષેક અરોરાએ કોર્ટમાં મજબૂત દલીલો રજૂ કરી હતી. કોર્ટે પુરાવાને પૂરતા ગણીને ચુકાદો આપ્યો હતો. આ ચુકાદો સ્પષ્ટ કરે છે કે ભ્રષ્ટાચારના કેસોમાં ભલે વિલંબ થાય, પરંતુ ગુનેગારોને સજા થવાનો આખરે સમય આવે છે. આ ચુકાદાથી જાહેર ભંડોળની લૂંટ કરનારાઓ માટે ચેતવણીરૂપ બન્યો છે.

TAGGED:

FRAUD CONVICTION AFTER DECADES
HARIDWAR TREASURY SCAM VERDICT
PUBLIC FUND EMBEZZLEMENT CASE
CBI SPECIAL COURT RULING
HARIDWAR TREASURY SCAM

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.