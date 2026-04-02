વિદેશમાં દરરોજ 20 ભારતીય કામદારો મૃત્યુ; 86 ટકા ગલ્ફ દેશોમાં: સરકારી ડેટા
2021 થી 2025 ની વચ્ચે, 37,740 ભારતીયો વિદેશમાં મૃત્યુ પામ્યા, જેમાંથી 12,380 મૃત્યુ ફક્ત યુએઈમાં થયા.
Published : April 2, 2026 at 4:40 PM IST
નવી દિલ્હી: સંસદમાં રજૂ કરાયેલા ડેટા દર્શાવે છે કે છેલ્લા પાંચ વર્ષમાં વિદેશમાં દરરોજ આશરે 20 ભારતીય કામદારોના મૃત્યુ થયા છે, જેમાં મોટાભાગના ગલ્ફ દેશોમાં થયા છે. 2021 માં સૌથી વધુ મૃત્યુ થયા હતા, જેમાં 8,234 ભારતીય કામદારોએ વિદેશમાં પોતાનો જીવ ગુમાવ્યો હતો. આ આંકડા રાજ્યસભામાં વિદેશ રાજ્યમંત્રી કીર્તિ વર્ધન સિંહ દ્વારા રજૂ કરવામાં આવ્યા હતા.
આ મૃત્યુમાંથી 86 ટકાથી વધુ ગલ્ફ દેશોમાં થયા હતા. સંયુક્ત આરબ અમીરાત (UAE) અને સાઉદી અરેબિયામાં પાંચ વર્ષના સમયગાળા દરમિયાન અનુક્રમે 12,380 અને 11,757 મૃત્યુ સાથે સૌથી વધુ મૃત્યુ નોંધાયા હતા. તેમના પછી કુવૈત (3,890), ઓમાન (2,821), મલેશિયા (1,915) અને કતાર (1,760) હતા.
માહિતી અનુસાર, 2021 થી 2025 ની વચ્ચે કુલ 37,740 ભારતીય કામદારોના મૃત્યુ થયા. આ સમયગાળા દરમિયાન, વિદેશમાં ભારતીય દૂતાવાસોને ભારતીય નાગરિકો તરફથી દુર્વ્યવહાર, શોષણ અને કાર્યસ્થળ સંબંધિત 80,985 ફરિયાદો મળી. 2021 થી 2025 ની વચ્ચે 16,965 ફરિયાદો નોંધાવવા સાથે UAE આવી ફરિયાદોની યાદીમાં સૌથી આગળ હતું. આ પછી કુવૈત (15,234), ઓમાન (13,295) અને સાઉદી અરેબિયા (12,988) નો ક્રમ આવે છે.
માહિતી અધિકાર (RTI) ના પ્રતિભાવો અને સંસદીય રેકોર્ડના વિશ્લેષણ પર આધારિત કોમનવેલ્થ હ્યુમન રાઇટ્સ ઇનિશિયેટિવ (CHRI) દ્વારા 2018 ના એક અહેવાલમાં જાણવા મળ્યું છે કે 2012 અને 2018 વચ્ચે ખાડી ક્ષેત્રમાં દરરોજ આશરે 10 ભારતીય કામદારો મૃત્યુ પામ્યા હતા. CHRI વિશ્લેષણમાં એ પણ જાણવા મળ્યું છે કે સાડા છ વર્ષના સમયગાળા દરમિયાન બહેરીન, ઓમાન, કતાર, કુવૈત, સાઉદી અરેબિયા અને UAEમાં ઓછામાં ઓછા 24,570 ભારતીય કામદારો મૃત્યુ પામ્યા હતા. તેની તુલનામાં, નવીનતમ સરકારી ડેટા દર્શાવે છે કે 2021 અને 2025 વચ્ચે ખાડી દેશોમાં (બહેરીન સિવાય) 32,608 ભારતીય કામદારો મૃત્યુ પામ્યા હતા. આનો અર્થ એ થયો કે છેલ્લા પાંચ વર્ષોમાં, ફક્ત ખાડી ક્ષેત્રમાં દરરોજ સરેરાશ આશરે 18 કામદારો મૃત્યુ પામ્યા હતા.
ખાડી ક્ષેત્રની બહાર, મલેશિયા અને માલદીવમાં પણ નોંધપાત્ર કામદારોના મૃત્યુ નોંધાયા છે; અનુક્રમે 8,333 અને 2,981 ફરિયાદો મળી હતી. આ પાંચ વર્ષમાં મ્યાનમારમાં કોઈ કામદારના મૃત્યુ નોંધાયા નથી, પરંતુ ત્યાં 2,548 ફરિયાદો નોંધાઈ છે - જે ફક્ત 2025 માં જ 1,863 થઈ ગઈ છે. કંબોડિયામાં 2,531 ફરિયાદોની સરખામણીમાં 31 મૃત્યુ નોંધાયા છે, જ્યારે લાઓસમાં 11 મૃત્યુ અને 2,416 ફરિયાદો નોંધાઈ છે.
વિદેશમાં ભારતીય કામદારોને જે સૌથી સામાન્ય મુશ્કેલીઓનો સામનો કરવો પડે છે તેમાં વેતનમાં વિલંબ અથવા બિન-ચુકવણી અને સેવાના અંતે લાભોનો સમાવેશ થાય છે. અન્ય ફરિયાદોમાં નોકરીદાતાઓ દ્વારા પરવાનગી વિના પાસપોર્ટ જાળવી રાખવા, રજા નકારવા, ઓવરટાઇમ પગાર વિના કામદારોને લાંબા સમય સુધી કામ કરવા દબાણ કરવું અને અચાનક કંપની બંધ થવાને કારણે બેરોજગારીનો સમાવેશ થાય છે. મંત્રાલયે દુર્વ્યવહાર, કામદારોના કાયદેસર અધિકારોનો ઇનકાર અને કામદારોને ભારત પાછા ફરવા માટે એક્ઝિટ વિઝા આપવાનો ઇનકાર કરવાના કેસોનો પણ ઉલ્લેખ કર્યો છે.
મંત્રીએ જણાવ્યું હતું કે મુશ્કેલીમાં મુકાયેલા કોઈપણ ભારતીય નાગરિક વિશે માહિતી મળતાં, અમારા દૂતાવાસો અને મિશન તાત્કાલિક તે દેશના વિદેશ મંત્રાલય, શ્રમ વિભાગ અને કાયદા અમલીકરણ એજન્સીઓનો સંપર્ક કરે છે.
