રેતી માફિયાના ઘરેથી ₹20 કરોડ રોકડા અને 15 કિલો સોનું જપ્ત; બીરભૂમ પોલીસે દરોડો પાડ્યો
બીરભૂમ પોલીસની એક ખાસ ટીમે તુલુ મંડલના સંબંધી મીનાર મંડલના ઘરે દરોડો પાડ્યો.
Published : July 29, 2026 at 9:27 PM IST
બીરભૂમ (પશ્ચિમ બંગાળ): બીરભૂમ જિલ્લાના રેતી માફિયા નેતા તુલુ મંડલના સંબંધી મીનાર મંડલના ઘરે દરોડા દરમિયાન પોલીસે અત્યાર સુધીમાં ₹20 કરોડ રોકડા અને 15 કિલો સોનું જપ્ત કર્યું છે. સર્ચ હજુ પણ ચાલુ છે.
બીરભૂમ પોલીસની એક ખાસ ટીમે બુધવારે સવારે મોહમ્મદબજારમાં મીનાર મંડલના ઘરની તપાસ શરૂ કરી હતી. સર્ચ હજુ પણ ચાલુ છે. પાંચ ચલણી ગણતરી મશીનોનો ઉપયોગ કરવામાં આવી રહ્યો છે; તેથી, કુલ રોકડ રકમમાં વધારો થઈ શકે છે.
પશ્ચિમ બંગાળના મુખ્યમંત્રી સુવેન્દુ અધિકારીએ એક્સ-પોસ્ટમાં આ કાર્યવાહી માટે પોલીસનો આભાર માન્યો હતો.
Commendable job by our Law Enforcement personnel for the crackdown on Sand Mafia.— Suvendu Adhikari (@SuvenduWB) July 29, 2026
Following a precise operation based on source based information, Birbhum Police conducted a major raid under Mohammad Bazar PS targeting the hideout of illegal sand mafia Tullu Mondal alias Mohd… pic.twitter.com/Ln4XJCWKKY
મોહમ્મદ નિઝામુદ્દીન, ઉર્ફે તુલુ મંડલ, પાછલી તૃણમૂલ કોંગ્રેસ સરકાર દરમિયાન બીરભૂમના તાજ વગરના રાજા હતા. તેમને રેતી માફિયા તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. વધુમાં, તેઓ મોટા પાયે ગેરકાયદેસર રેતી ખનન સાથે પણ જોડાયેલા છે. જ્યારે સુવેન્દુ અધિકારી વિરોધ પક્ષમાં હતા, ત્યારે તેઓ વારંવાર તુલુ મંડલની પ્રવૃત્તિઓ સામે બોલતા હતા.
બુધવારે વહેલી સવારે, બીરભૂમ પોલીસની એક ખાસ ટીમે મોહમ્મદબજારમાં તુલુ મંડલના સંબંધી મીનાર મંડલના ઘરે દરોડો પાડ્યો. બીરભૂમના અધિક પોલીસ અધિક્ષક (મુખ્ય મથક) નીલેશ શ્રીકાંત ગાયકવાડના નેતૃત્વમાં, મોહમ્મદબજાર સહિત અનેક પોલીસ સ્ટેશનના પોલીસ સહિતની ટીમે દરોડા પાડ્યા, જેમાં મોટી સંખ્યામાં રોકડ અને સોનાના લગડીઓ મળી આવી. બપોરે, અધિકારીઓ જપ્ત કરાયેલી રોકડ ગણતરી માટે પાંચ ગણતરી મશીનો અને મોટા કન્ટેનર સાથે ઘરમાં પ્રવેશ્યા.
મુખ્યમંત્રી સુવેન્દુ અધિકારીએ એક વીડિયો પોસ્ટ કરીને જણાવ્યું હતું કે ૨૦ કરોડ રૂપિયા રોકડા અને ૧૫ કિલો સોનું જપ્ત કરવામાં આવ્યું છે. જોકે, ગણતરી હજુ પણ ચાલુ છે, અને જપ્ત કરાયેલા માલની કુલ કિંમત વધી શકે છે. તેમણે સ્પષ્ટતા કરી હતી કે બીરભૂમ રેતી માફિયા નેતા તુલુ મંડલના એક સંબંધીના ઘરેથી રોકડ અને સોનું જપ્ત કરવામાં આવ્યું છે; મીનાર મંડલ પથ્થરના વેપારી તરીકે પણ ઓળખાય છે.
તે અગાઉ બસ ડ્રાઇવર હતો. તેના સંબંધીઓ તુલુ મંડલની દેખરેખ હેઠળ માલદાર બન્યા હતા, અને મોહમ્મદબજારના રહેવાસી મીનાર મંડલ તેમાંથી એક છે. છેલ્લા 15 વર્ષમાં મીનારએ નોંધપાત્ર સંપત્તિ એકઠી કરી છે. રોકડ અને સોનું જપ્ત કરવા ઉપરાંત, પોલીસ આ સંપત્તિના સ્ત્રોતોની પણ તપાસ કરી રહી છે.
બીરભૂમના મોહમ્મદબજાર, નલહાટી અને દેવચા-પચામી વિસ્તારોમાં લગભગ 250 ગેરકાયદેસર પથ્થર ખાણો ચલાવતો હોવાનું કહેવાય છે. તેણે કરોડો રૂપિયાનો વ્યવસાય કરવા માટે નકલી ડીસીઆર (ડેઇલી કલેક્શન રજિસ્ટર)નો ઉપયોગ કર્યો હતો. એવો આરોપ છે કે તેમને શાસક પક્ષના નેતાઓ અને વહીવટીતંત્ર બંનેનો ટેકો હતો.
આ અંગે ટિપ્પણી કરતા, સૈંથિયાના ભાજપના ધારાસભ્ય કૃષ્ણકાંત સાહાએ કહ્યું, "માફિયા શાસનનો યુગ સમાપ્ત થઈ ગયો છે. હું મુખ્યમંત્રીની 'ઝીરો ટોલરન્સ' નીતિની પ્રશંસા કરું છું. તેઓ તૃણમૂલના સમર્થનથી દિવસેને દિવસે ગેરકાયદેસર પ્રવૃત્તિઓમાં જોડાતા રહ્યા. આવી બાબતો હવે સહન કરવામાં આવશે નહીં."
પોલીસે હજુ સુધી આ મામલે કોઈ નિવેદન બહાર પાડ્યું નથી. CBI અને ED એ અગાઉ પશુઓ અને કોલસાની દાણચોરીના કેસોના સંદર્ભમાં બીરભૂમના મોહમ્મદબજાર અને સુરીમાં તુલુ મંડલના ઘર અને ઓફિસ પર સંયુક્ત દરોડા પાડ્યા હતા. બંને કેન્દ્રીય એજન્સીઓએ વ્યાપક તપાસ હાથ ધરી હતી, અને બાદમાં CBI એ તેમને કોલકાતાના નિઝામ પેલેસમાં ઘણી વખત પૂછપરછ માટે બોલાવ્યા હતા. ED એ પથ્થર અને રેતી માફિયા તુલુ મંડલને પણ પૂછપરછ માટે દિલ્હી બોલાવ્યા હતા.
વધુમાં, પશુઓની દાણચોરી અને મની લોન્ડરિંગના કેસમાં અનુબ્રત મંડલની અટકાયત બાદ, તેમની ધરપકડ અંગે અટકળો તેજ થઈ હતી. તે સમયે, મોહમ્મદબજાર પોલીસ સ્ટેશનમાં તેની વિરુદ્ધ કેસ નોંધ્યા બાદ, પોલીસે 6 નવેમ્બર, 2022 ના રોજ તુલુ મંડલની ધરપકડ કરી હતી. આ પગલાને કેટલાક લોકો તેને એક પ્રકારનો આશ્રય (રક્ષણાત્મક કસ્ટડી) પૂરો પાડવાના માર્ગ તરીકે જોતા હતા.