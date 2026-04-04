ETV Bharat / bharat

દેશની 2.18 લાખ ગ્રામ પંચાયતો સુધી પહોંચ્યું ઈન્ટરનેટ, કનેક્ટિવિટીમાં યુપી સૌથી આગળ, જાણો ગુજરાત ક્યાં

ભારતનેટ કાર્યક્રમ અંતર્ગત દેશની 81 ટકા ગ્રામ પંચાયતો ઈન્ટરનેટ સેવાથી સજ્જ થઈ ચૂકી છે

ભારતનેટ કાર્યક્રમ અંતર્ગત દેશની 81 ટકા ગ્રામ પંચાયતો ઈન્ટરનેટ સેવાથી સજ્જ થઈ ચૂકી છે
ભારતનેટ કાર્યક્રમ અંતર્ગત દેશની 81 ટકા ગ્રામ પંચાયતો ઈન્ટરનેટ સેવાથી સજ્જ થઈ ચૂકી છે (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : April 4, 2026 at 4:44 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

હૈદરાબાદ: કેન્દ્રની નરેન્દ્ર મોદી સરકાર દેશના ગ્રામીણ વિસ્તારોને ડિજિટલ દુનિયા સાથે જોડવા માટે જોરશોરથી કામ કરી રહી છે. આના માટે, ભારતનેટ કાર્યક્રમ શરૂ કરવામાં આવ્યો હતો. આ પહેલ હેઠળ, ગ્રામીણ ભારતમાં ડિજિટલ ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરને મજબૂત બનાવવામાં આવી રહ્યું છે.

આજની તારીખમાં, દેશની 269,000 ગ્રામ પંચાયતોમાંથી 218,000 થી વધુને હાઈ-સ્પીડ ઈન્ટરનેટ માટે તૈયાર કરવામાં આવી છે. આ વિસ્તારો ફાઈબર-ટુ-ધ-હોમ (FTTH) કનેક્શન દ્વારા ઈન્ટરનેટ એક્સેસ મેળવી રહ્યા છે, જેનાથી ડિજિટલ ગવર્નન્સને પ્રોત્સાહન મળી રહ્યું છે.

ગ્રામ પંચાયતોનું ડિજિટાઇઝેશન કેમ કરી રહી છે સરકાર?

સરકાર ગ્રામ પંચાયતો (GPs) ના ડિજિટલ ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરને મજબૂત બનાવવાનો હેતુ ધરાવે છે જેથી ડિજિટલ ગવર્નન્સ ટૂલ્સનો અસરકારક રીતે અમલ કરી શકાય. બધી ગ્રામ પંચાયતો ફાઈબર-ટુ-ધ-હોમ કનેક્શન અને ખાનગી ઈન્ટરનેટ સેવા પ્રદાતાઓની સેવાઓ સહિત અનેક માધ્યમો દ્વારા ઈન્ટરનેટ સાથે જોડાયેલ છે.

પંચાયતોને ડિજિટાઇઝ કરવા માટે જંગી ખર્ચ થઈ રહ્યો છે

ભારતનેટ ડેશબોર્ડ પર ઉપલબ્ધ માહિતી અનુસાર, 2.69 લાખ ગ્રામ પંચાયતો (GPs)/પરંપરાગત સ્થાનિક સંસ્થાઓ (TLBs) માંથી 2.18 લાખથી વધુને સેવા માટે તૈયાર કરવામાં આવી છે. આ માટે, છેલ્લા પાંચ નાણાંકીય વર્ષ (2020-21 થી 2024-25) દરમિયાન ભારતનેટ પ્રોજેક્ટ હેઠળ 22,01.30 કરોડની રકમ જારી કરવામાં આવી છે.

કયા રાજ્યમાં સૌથી વધુ ગ્રામ પંચાયતો?

ઉત્તર પ્રદેશમાં સૌથી વધુ ગ્રામ પંચાયતો છે, જેની કુલ સંખ્યા 57,695 છે. આ પછી મહારાષ્ટ્ર (28,002), મધ્યપ્રદેશ (23,011), ગુજરાત (14,621) અને આંધ્રપ્રદેશ (13,327) આવે છે. કનેક્ટિવિટીની દ્રષ્ટિએ પણ ઉત્તર પ્રદેશ આગળ છે. અહીંની સૌથી વધુ પંચાયતોમાં ઇન્ટરનેટ સેવાનું કામ શરૂ થઈ ગયું છે. આનો અર્થ એ થયો કે ઉત્તર પ્રદેશમાં સૌથી વધુ પંચાયતો ડિજિટલ છે.

અત્યાર સુધીનો પ્રોજેક્ટ ખર્ચ

છેલ્લા પાંચ નાણાકીય વર્ષો (2020-21 થી 2024-25) દરમિયાન, ભારતનેટ પ્રોજેક્ટ હેઠળ કુલ રૂપિયા 22,001.3 કરોડ ફાળવવામાં આવ્યા છે. 2021-22માં સૌથી વધુ ફાળવણી રૂપિયા 7510.96 કરોડ હતી, ત્યારબાદ 2020-21માં રૂપિયા 5919.79 કરોડની મોટી રકમ ફાળવવામાં આવી હતી.

2022-23માં આમાં ઘટાડો થયો, જ્યારે જાહેર કરાયેલ રકમ રૂપિયા 1500 કરોડના સૌથી નીચા સ્તરે આવી ગઈ. 2023-24માં ભંડોળમાં સુધારો થવા લાગ્યો, જે રૂપિયા 3075.54 કરોડ કરોડ સુધી પહોંચ્યો. 2024-25માં પણ તે વધીને 3995.01 કરોડ સુધી પહોંચ્યો.

મહારાષ્ટ્રને સૌથી વધુ બજેટ મળ્યું

છેલ્લા પાંચ વર્ષમાં, મહારાષ્ટ્ર (ગોવા સાથે) ને ભારતનેટ પ્રોજેક્ટ હેઠળ સૌથી વધુ રકમ (₹3,400.6 કરોડ) મળી, ત્યારબાદ ઉત્તર પ્રદેશ (₹2,393.46 કરોડ), ગુજરાત (₹2,110.84 કરોડ) અને તેલંગાણા (₹1,832.22 કરોડ) આવે છે.

ગ્રામીણ ભારતમાં કનેક્ટિવિટી પડકારો

ગ્રામીણ ભારતમાં ઇન્ટરનેટ ઍક્સેસ સુધારવાની જરૂર છે. સરકાર આને સંબોધવા માટે નોંધપાત્ર પ્રયાસો કરી રહી છે. હાલમાં, ગ્રામીણ વિસ્તારોમાં ઇન્ટરનેટ ઍક્સેસ દર 100 લોકો દીઠ આશરે 46 સબ્સ્ક્રાઇબર્સ અથવા 46% છે. આમાં સુધારો કરવાની જરૂર છે. ત્યારે જ ભારત ડિજિટલ જાયન્ટ તરીકે ઉભરી શકશે.

TAGGED:

INTERNET IN GRAM PANCHAYAT
DIGITAL BHARAT MISSION
RURAL INTERNET CONNECTIVITY
HIGH SPEED INTERNET IN RURAL
DIGITAL GRAM PANCHAYAT

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.