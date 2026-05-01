ETV Bharat / bharat

મે મહિનાનો પહેલો દિવસે જનતાને ભારે ફટકો, સિલિન્ડરના ભાવમાં 993 રૂપિયાનો વધારો

સરકારી તેલ કંપનીઓ દર મહિનાની પહેલી તારીખે ભાવમાં સુધારો કરે છે. નવા દર આજથી અમલમાં આવ્યા છે.

ગેસ સિલિન્ડરના ભાવમાં વધારો (IANS)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : May 1, 2026 at 7:25 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

હૈદરાબાદ: મે મહિનાનો પહેલો દિવસ છે, અને સામાન્ય જનતાને ભારે ફટકો પડ્યો છે. દેશની તેલ કંપનીઓએ આજે, શુક્રવાર, 1 મે, 2026 ના રોજ ગેસ સિલિન્ડરના ભાવમાં વધારો કર્યો છે. નવીનતમ માહિતી અનુસાર, નવા દર આજથી અમલમાં આવ્યા છે.

સરકારી તેલ કંપનીઓએ 19 કિલોગ્રામના કોમર્શિયલ ગેસ સિલિન્ડરના ભાવમાં ભારે વધારો કર્યો છે (LPG સિલિન્ડરના ભાવમાં વધારો). કંપનીઓએ પ્રતિ સિલિન્ડર આશરે ₹993 નો ભાવ વધારો કર્યો છે. દરમિયાન, ઘરેલુ ગેસ સિલિન્ડરના ભાવ યથાવત રહ્યા છે.

રાષ્ટ્રીય રાજધાની નવી દિલ્હીમાં, આજથી 19 કિલોગ્રામના કોમર્શિયલ સિલિન્ડરની કિંમતમાં ₹993નો વધારો કરવામાં આવ્યો છે. આજથી, આ સિલિન્ડર ₹3071 માં ઉપલબ્ધ થશે, જે પહેલા ₹2078 હતો. તેવી જ રીતે, મુંબઈમાં, કોમર્શિયલ ગેસ સિલિન્ડરની કિંમતમાં પણ વધારો થયો છે. આ સિલિન્ડરની કિંમત હવે ₹3024 પર પહોંચી ગઈ છે, જે પહેલા ₹2031 હતી.

કોલકાતામાં, તેલ કંપનીઓએ ₹994 નો વધારો કર્યો છે. આ સિલિન્ડર હવે ₹3202 માં ઉપલબ્ધ થશે, જે પહેલા ₹2208 હતો. ચેન્નાઈમાં, કોમર્શિયલ ગેસ સિલિન્ડરની કિંમત ₹2246.50 થી વધીને ₹3237 થઈ ગઈ છે.

શહેરનું નામકોમર્શિયલ ગેસ સિલિન્ડરના ભાવઘરેલુ ગેસ સિલિન્ડરના ભાવ
નવી દિલ્હી₹3,071₹913
મુંબઈ₹3,024₹912.50
કોલકાતા₹3,202₹1,011
ચેન્નાઈ₹3,237₹928.50
પટણા₹3,361₹1,011
લખનૌ₹3,194₹950.50
જયપુર₹3,099₹916.50

આ પણ જાણો

1 મેથી LPG ગેસ સિલિન્ડર ડિલિવરી માટેના નવા નિયમો લાગુ કરવામાં આવ્યા છે. ડિલિવરી ઓથેન્ટિકેશન કોડ સિસ્ટમ લાગુ કરવામાં આવી છે. આ યોજના હેઠળ, જ્યારે સિલિન્ડર તમારા ઘરે પહોંચાડવામાં આવશે, ત્યારે તમારા રજિસ્ટર્ડ મોબાઇલ નંબર પર OTP મોકલવામાં આવશે. આ OTP આપ્યા વિના ડિલિવરી કરવામાં આવશે નહીં. ગેસ સિલિન્ડરના કાળાબજારને રોકવા માટે આ નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે.

TAGGED:

COMMERCIAL LPG CYLINDER PRICE
LPG COMMERCIAL CYLINDER PRICE
CYLINDER PRICE UPDATE
CYLINDER PRICE UPDATE 1ST MAY
19KG LPG COMMERCIAL CYLINDER

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.