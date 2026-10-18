કોલકાતાના દુર્ગા પંડાલમાં નાસભાગથી 19ના મોતની ઘટનામાં 7 આયોજકોની અટકાયત, અમિત શાહે ઈજાગ્રસ્તોની મુલાકાત લીધી
સુરજીત દત્તાના અહેવાલ મુજબ, મહા સપ્તમીના દિવસે, શનિવારે સાંજે વરસાદ વચ્ચે ભીડના અચાનક ધસારાને કારણે એક પૂજા પંડાલમાં નાસભાગ મચી ગઈ હતી.
Published : October 18, 2026 at 4:40 PM IST
કોલકાતા: શનિવારે સાંજે ઉત્તર કોલકાતાના ચોરબાગાન દુર્ગા પૂજા પંડાલમાં થયેલી ભારે નાસભાગમાં ઓછામાં ઓછા 19 લોકોના મોત થયા છે અને 25 અન્ય લોકો ઘાયલ થયા છે. કોલકાતા પોલીસે આ ઘટના અંગે સુઓમોટો લઈને 'મનુષ્યવધ'નો ગુનો નોંધ્યો છે અને ચોરબાગાન દુર્ગા પૂજાના આયોજકો સહિત સાત લોકોની ધરપકડ કરી છે. આ ઘટનાની તપાસના ભાગરૂપે પોલીસે શનિવારે રાત્રે 14 લોકોની અટકાયત કરી હતી.
મહાસપ્તમીના દિવસે, શનિવારે સાંજે વરસાદ વચ્ચે ભીડ એકાએક વધી જતાં આ નાસભાગ સર્જાઈ હતી. મૃતકોમાં 12 મહિલાઓ, એક બાળક અને 6 પુરુષોનો સમાવેશ થાય છે.
કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહે એપોલો હોસ્પિટલની મુલાકાત લીધી, જ્યાં નાસભાગમાં ઘાયલ થયેલા 14 લોકો સારવાર લઈ રહ્યા છે.
Amit Shah Visits Hospital To Meet Those Injured In Kolkata Durga Puja Pandal Stampede https://t.co/ScMzZ25eI2 https://t.co/W4CXcZaS6e— ETV Bharat (@ETVBharatEng) October 18, 2026
પીડિત પરિવારો માટે 25 લાખ રૂપિયા અને સરકારી નોકરી
ઘટનાસ્થળની મુલાકાત લીધા બાદ પત્રકારો સાથે વાત કરતા, પશ્ચિમ બંગાળના નેતા સુવેન્દુ અધિકારીએ પુષ્ટિ કરી કે પીડિતોમાંથી 17 લોકોના ઘટનાસ્થળે જ મોત થયા હતા. તેમણે કહ્યું કે, રાજ્ય સરકાર શોકગ્રસ્ત પરિવારોને મદદ કરવા અને ઘાયલોને યોગ્ય તબીબી સારવાર મળે તે સુનિશ્ચિત કરવા માટે તમામ શક્ય પ્રયાસો કરી રહી છે. તેમણે કહ્યું, "આ એક દુઃખદ ઘટના છે. 19 લોકોએ જીવ ગુમાવ્યા છે, જેમાંથી 17 લોકોના ઘટનાસ્થળે જ મૃત્યુ થયા હતા. 25 લોકો ઘાયલ થયા છે. જેમાંથી 24 લોકો જોખમની બહાર છે, જ્યારે એક વ્યક્તિની હાલત ગંભીર છે. સરકાર શક્ય તમામ પ્રયાસો કરી રહી છે. અમે રાતભર કામ કરી રહ્યા છીએ અને અમે વળતરની પણ જાહેરાત કરી છે." તેમણે ઉમેર્યું, "પીડિત પરિવારોમાંથી ૩ સભ્યો મને મળ્યા હતા અને તેમણે સરકાર પર પોતાનો વિશ્વાસ વ્યક્ત કર્યો હતો."
અધિકારી કોલકાતા મેડિકલ કોલેજ અને હોસ્પિટલ પહોંચ્યા, જ્યાં પીડિતોને લઈ જવામાં આવ્યા હતા. તેમણે જાહેરાત કરી કે, તેમની સરકાર મૃતકોના દરેક પરિવારને 25 લાખ રૂપિયા અને 'ગ્રુપ ડી' (Group D) શ્રેણીની સરકારી નોકરી આપશે. તેમણે જણાવ્યું કે, પોલીસે પૂછપરછ માટે ચોરબાગાન દુર્ગા પૂજાના આયોજકો, ખાનગી સુરક્ષા રક્ષકો અને ફરજ પરના કર્મચારીઓને અટકાયતમાં લીધા છે. અધિકારીએ કહ્યું, "હાલમાં 19 લોકોના મૃત્યુ થયા છે અને 25 લોકો સારવાર હેઠળ છે."
What Led To #KolkataStampede: Mismanagement, Confusing Announcements, Inadequate Police Deployment https://t.co/pDT9WLzPps— ETV Bharat (@ETVBharatEng) October 18, 2026
મુખ્યમંત્રીએ જણાવ્યું હતું કે, ઉત્તર કોલકાતાના ચોરબાગાન ખાતે આયોજિત સાર્વજનિક દુર્ગા પૂજાના આયોજકો દ્વારા કરવામાં આવેલી એક જાહેરાતને પગલે ત્યાં હાજર લોકોમાં નાસભાગ મચી ગઈ હતી, જેના કારણે આ "દુઃખદ ઘટના" સર્જાઈ હતી.
તેમણે કહ્યું, "ઘટનાસ્થળે હાજર અધિકારીઓના પ્રાથમિક અહેવાલો મુજબ, પૂજાના આયોજકો દ્વારા લાઉડસ્પીકર પર કરવામાં આવેલી એક જાહેરાતને કારણે આ ઘટના બની હતી."
ચિત્તરંજન એવન્યુ પાસેના એક સાંકડા રસ્તા પર સ્થિત ચોરબાગાન દુર્ગા પૂજા તાજેતરના વર્ષોમાં ખૂબ લોકપ્રિય બની છે અને ત્યાં મોટી સંખ્યામાં લોકો ઉમટી પડે છે.
મુખ્યમંત્રીએ જણાવ્યું કે, મૃતકોમાંથી બેના પરિવારજનોના કહેવા મુજબ, પંડાલ વિસ્તારમાં ખાનગી સુરક્ષાકર્મીઓ દ્વારા સીટી વગાડવામાં આવતા, પંડાલમાં પ્રવેશવા માટે રાહ જોઈ રહેલા લોકોમાં નાસભાગ મચી ગઈ હતી. તેમણે કહ્યું, "આ એક અત્યંત દુઃખદ ઘટના છે અને અમે જરૂરી તમામ પગલાં લઈ રહ્યા છીએ. ચોરબાગાન દુર્ગા પૂજાના આયોજકો, ખાનગી સુરક્ષાકર્મીઓ અને ફરજ પરના કર્મચારીઓને અટકાયતમાં લેવામાં આવ્યા છે."
અધિકારીએ જણાવ્યું હતું કે, વહીવટીતંત્રની પ્રાથમિકતા ઘાયલોને યોગ્ય સારવાર આપવાની છે. મુખ્યમંત્રીએ કહ્યું, "અત્યાર સુધીમાં મૃતકોમાંથી નવના પરિવારજનો અહીં પહોંચી ગયા છે. મેં તેમની સાથે વ્યક્તિગત રીતે વાત કરી છે. આ બાબતે તપાસ કરવામાં આવશે અને યોગ્ય પગલાં લેવામાં આવશે." તેમણે વધુમાં ઉમેર્યું, "કોલકાતા હાઈકોર્ટના કાર્યરત ન્યાયાધીશના નેતૃત્વમાં એક SIT આ ઘટનાની તપાસ કરશે. આ SITમાં STF, CID અને અન્ય વિભાગોના સભ્યોનો સમાવેશ થશે."
પીએમ મોદીએ દુઃખ વ્યક્ત કર્યું
આ અગાઉ, પોતાના સંદેશમાં વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ જણાવ્યું હતું કે, કોલકાતામાં થયેલી નાસભાગ અત્યંત દુઃખદ છે. તેમણે મૃતકોના પરિવારજનોને 2 લાખ રૂપિયા અને ઈજાગ્રસ્તોને 50000 રૂપિયાની સહાય આપવાની જાહેરાત કરી છે.
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