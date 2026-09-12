આજે ભારતમાં 18મી BRICS Summitનું આયોજન, પુતિન સહિતના વિશ્વના નેતાઓ દિલ્હી પહોંચ્યા
ભારત શનિવાર અને રવિવાર (12-13 સપ્ટેમ્બર) દરમિયાન નવી દિલ્હીના ભારત મંડપમ ખાતે 18મી BRICS સમિટનું આયોજન કરશે.
Published : September 12, 2026 at 7:25 AM IST
નવી દિલ્હી: ભારત શનિવાર અને રવિવાર (12-13 સપ્ટેમ્બર) દરમિયાન નવી દિલ્હીના ભારત મંડપમ ખાતે 18મી BRICS સમિટનું આયોજન કરશે, જેમાં BRICS સભ્ય અને પાર્ટનર દેશના નેતાઓની સાથે સાથે આમંત્રિત મહેમાન સામેલ થશે.
વિદેશ મંત્રાલય (MEA) તરફથી જાહેર નિવેદન અનુસાર, ભારતની BRICS ચેરશિપની થીમ છે: બિલ્ડિંગ ફોર રિજિલિએન્સ, ઇનોવેશન, કોઓપરેશન એન્ડ સસ્ટેનેબિલિટી. જે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના હ્યૂમેનિટી ફર્સ્ટની ભાવના પર આધારિત લોગો પર કેન્દ્રિત અભિગમના વિઝનને દર્શાવે છે. ભારતે 1 જાન્યુઆરીએ તેનું ચોથું BRICSનું અધ્યક્ષપદ સંભાળ્યું હતું. 2026માં પણ એક સીમાચીહ્નરૂપ છે કારણ કે BRICS તેની સ્થાપનાના 20 વર્ષ પૂર્ણ કરી રહ્યું છે.
આ ક્ષેત્રો ઉપરાંત, નેતાઓ સહિયારી પ્રાથમિકતાઓ પર આંતર-BRICS સહયોગને મજબૂત કરવાના માર્ગો પર ચર્ચા કરશે અને પરસ્પર હિતના વૈશ્વિક અને પ્રાદેશિક મુદ્દાઓ પર વિચારોનું આદાન-પ્રદાન કરશે. આ વર્ષે ભારતની અધ્યક્ષતામાં ભારતના 25થી વધુ શહેરોમાં 350થી વધુ મીટિંગ અને હાઇ-લેવલ કાર્યક્રમ યોજાયા છે. આ મીટિંગમાં BRICSની સ્ટ્રેટેજિક પાર્ટનરશિપની ત્રણ પાયાની વાતો: પોલિટિકલ અને સિક્યુરિટી, આર્થિક અને નાણાકીય અને સાંસ્કૃતિક અને લોકોથી લોકો વચ્ચેના આદાન પ્રદાનને વધુ મજબૂત કરવામાં આવ્યું છે.
આ બેઠકો અને બિઝનેસ ટૂ બિઝનેસ અને લોકો વચ્ચેની પહેલ દ્વારા, ભારતની BRICS અધ્યક્ષતાએ પ્રેક્ટિકલ, ડેવલપમેન્ટ-ઓરિએન્ટેડ પરિણામો દ્વારા BRICS સહયોગને આગળ ધપાવ્યો છે. ભારત BRICSનું ફાઉન્ડિંગ મેમ્બર છે અને અગાઉ 2012,2016 અને 2021માં ત્રણ વખત તેની અધ્યક્ષતા કરી ચુક્યું છે.
વિશ્વના નેતાઓ દિલ્હી પહોંચ્યા
રશિયાના રાષ્ટ્રપતિ વ્લાદિમીર પુતિન, ઇરાનના રાષ્ટ્રપતિ મસૂદ પેઝેશ્કિયાન, દક્ષિણ આફ્રિકાના રાષ્ટ્રપતિ સિરિલ રામાફોસા અને અન્ય ઘણા નેતાઓ શુક્રવારે 12 સપ્ટેમ્બરથી શરૂ થઇ રહેલી બે દિવસીય BRICS સમિટમાં હાજરી આપવા માટે દિલ્હી પહોંચ્યા છે.
ઇજિપ્તના રાષ્ટ્રપતિ અબ્દેલ ફત્તાહ અલ-સીસી, યુગાન્ડાના ઉપરાષ્ટ્રપતિ જેસિકા અલુપો અને નાઇજીરીયાના ઉપરાષ્ટ્રપતિ સેનેટર કાશીમ શેટ્ટીમા પણ મેગા કોન્કલેવ માટે દિલ્હી પહોંચ્યા છે.
રશિયાના રાષ્ટ્રપતિ પુતિન ગઇકાલે વહેલી સવારે ત્રણ દિવસની મુલાકાતે દિલ્હી પહોંચ્યા હતા. એરપોર્ટ પર રાજ્યમંત્રી કીર્તિવર્ધન સિંહે તેમનું સ્વાગત કર્યું હતું.
ઇરાનના રાષ્ટ્રપતિ પેઝેશ્કિયાન પણ દિલ્હી પહોંચ્યા છે. શિખર સમ્મેલનમાં હાજરી આપવા ઉપરાંત, તેઓ દ્વિપક્ષીય વેપારને આગળ વધારવા અને એકંદર સંબંધોને મજબૂત બનાવવા માટે પીએમ મોદી સાથે દ્વિપક્ષીય વાતચીત કરશે.
રાષ્ટ્રપતિ તરીકે પેઝેશ્કિયાનની આ પ્રથમ ભારત મુલાકાત છે. અમેરિકા દ્વારા ઇરાન સામે નવા દંડાત્મક આર્થિક પગલાં બાદ પશ્ચિમ એશિયામાં અચાનક તણાવમાં વધારો થયો હોવાથી આ મુલાકાત મહત્ત્વપૂર્ણ બની રહી છે.
બ્રાઝિલના વિદેશ પ્રધાન મૌરો વિએરા, રશિયન વિદેશ પ્રધાન સેર્ગેઈ લવરોવ અને બુરુન્ડી, ઇથોપિયા અને નાઇજીરીયાના તેમના સમકક્ષો પણ દિલ્હી પહોંચ્યા છે. યુએન સેક્રેટરી-જનરલ એન્ટોનિયો ગુટેરેસ, ન્યુ ડેવલપમેન્ટ બેંકના પ્રમુખ ડિલ્મા રૂસેફ અને એશિયન ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર ઇન્વેસ્ટમેન્ટ બેંકના વડા ઝૌ જિયાયી પણ શિખર સંમેલન માટે દિલ્હી પહોંચ્યા છે.
BRICSમાં બ્રાઝિલ, ચીન, ઇજિપ્ત, ઇથોપિયા, ભારત, ઇન્ડોનેશિયા, ઈરાન, રશિયા, સાઉદી અરેબિયા, દક્ષિણ આફ્રિકા અને સંયુક્ત આરબ અમીરાતનો સમાવેશ થાય છે જ્યારે BRICSના ભાગીદાર દેશોમાં બેલારુસ, ક્યુબા, બોલિવિયા, કઝાકિસ્તાન, મલેશિયા, નાઇજીરીયા, થાઇલેન્ડ, યુગાન્ડા, ઉઝબેકિસ્તાન અને વિયેતનામનો સમાવેશ થાય છે.
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