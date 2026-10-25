દેશના 187 સાંસદો/ધારાસભ્યો પર મહિલાઓ વિરુદ્ધ અપરાધના કેસ, ઘણા પર દુષ્કર્મનો આરોપ
ADRના રિપોર્ટ મુજબ, વર્તનમાં 772 સાંસદો અને 4109 ધારાસભ્યોમાંથી 187 વિરુદ્ધ મહિલાઓ વિરુદ્ધ અપરાધ સંબંધિત કેસ છે.
Published : October 25, 2026 at 3:49 PM IST
નવી દિલ્હી: ભારતીય રાજકારણમાં કલંકિત રાજકારણીઓનું વર્ચસ્વ રહ્યું છે. જ્યારે સાંસદો અને ધારાસભ્યો સામે દાખલ કરાયેલા ફોજદારી કેસોની ઘણીવાર ચર્ચા થાય છે, ત્યારે કલંકિત રાજકારણીઓ ચૂંટણી જીતવા અને સંસદ અને રાજ્ય વિધાનસભાઓ સુધી પહોંચવા માટે તેમના પ્રભાવનો ઉપયોગ કરે છે.
એસોસિએશન ફોર ડેમોક્રેટિક રિફોર્મ્સ (ADR) અને નેશનલ ઇલેક્શન વોચ (NEW) ના અહેવાલ મુજબ, 772 સાંસદો અને 4,109 ધારાસભ્યોમાંથી 187 જન પ્રતિનિધિઓએ તેમના ચૂંટણી સોગંદનામામાં મહિલાઓ વિરુદ્ધના ગુનાઓ સંબંધિત કેસોનો ખુલાસો કર્યો છે.
હકીકતમાં, ADR અને NEW એ વર્તમાન સાંસદો અને ધારાસભ્યોના 4,899 ચૂંટણી સોગંદનામામાંથી 4,881 નું વિશ્લેષણ કર્યું છે.
આ અહેવાલમાં છેલ્લા પાંચ વર્ષમાં ભારતના તમામ રાજ્યો અને કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશોના વર્તમાન સાંસદોના 776 સોગંદનામામાંથી 772 અને 4,123 વર્તમાન ધારાસભ્યોમાંથી 4,109 નું વિશ્લેષણ કરવામાં આવ્યું છે. તેમાં પાંચ વર્ષના સમયગાળા દરમિયાન રાજીનામા, મૃત્યુ અથવા અન્ય કારણોસર યોજાયેલી પેટાચૂંટણીઓ માટે સબમિટ કરાયેલા સોગંદનામાનું વિશ્લેષણ પણ શામેલ છે.
આ ડેટા 2022 અને 2026 ની વચ્ચેની ચૂંટણી માટે ઉમેદવારો, સાંસદો અને ધારાસભ્યો દ્વારા ECI ને સુપરત કરાયેલા સોગંદનામા (ફોર્મ 26) માંથી લેવામાં આવ્યો છે. આ ચૂંટણી સોગંદનામા અને રિપોર્ટના આધારે ફોજદારી કેસોની વર્તમાન સ્થિતિ અજાણ છે અને કેસ-દર-કેસ આધારે બદલાઈ શકે છે.
નેશનલ ક્રાઈમ રેકોર્ડ્સ બ્યુરો (NCRB) અનુસાર, 2024 માં ભારતમાં મહિલાઓ વિરુદ્ધ ગુનાના 441,534 કેસ નોંધાયા હતા, જે સરેરાશ દરરોજ આશરે 1,210 કેસ છે. દિલ્હી અને તેલંગાણામાં ગુનાનો દર પ્રતિ લાખ મહિલાઓ દીઠ 64.6 કેસની રાષ્ટ્રીય સરેરાશ કરતાં લગભગ બમણો નોંધાયો છે.
મહિલાઓ વિરુદ્ધ ગુનાના કેસ ધરાવતા વર્તમાન સાંસદો/ધારાસભ્યોનું વિશ્લેષણ:
772 વર્તમાન સાંસદો અને 4109 ધારાસભ્યોમાંથી, 187 એ મહિલાઓ વિરુદ્ધ ગુનાના કેસ જાહેર કર્યા છે. તેમાં 19 સાંસદો અને 168 ધારાસભ્યો છે.
મહિલાઓ વિરુદ્ધ ગુનાઓના કેસ ધરાવતા પક્ષવાર સાંસદો/ધારાસભ્યો:
વિવિધ પક્ષોમાં, ભાજપમાં સૌથી વધુ 106 વર્તમાન સાંસદો/ધારાસભ્યો છે, ત્યારબાદ કોંગ્રેસમાં 20 અને ટીડીપીમાં 18 સાંસદો/ધારાસભ્યો છે જેમણે મહિલાઓ વિરુદ્ધ ગુનાઓના કેસ જાહેર કર્યા છે.
પક્ષવાર દુષ્કર્મ સંબંધિત કેસ જાહેર કરનારા વર્તમાન સાંસદો/ધારાસભ્યોની સંખ્યા
પક્ષોમાં, ભાજપ અને કોંગ્રેસ (કોંગ્રેસ પાર્ટી)માં સૌથી વધુ વર્તમાન સાંસદો/ધારાસભ્યો છે જેમણે દુષ્કર્મના કેસ જાહેર કર્યા છે, બંને રાષ્ટ્રીય પક્ષોમાં ચાર-ચાર કલંકિત પ્રતિનિધિઓ છે.
|પાર્ટી
|વર્તમાન ધારાસભ્યોની સંખ્યા
|વર્તમાન લોકસભા સાંસદોની સંખ્યા
|વર્તમાન રાજ્યસભા સાંસદોની સંખ્યા
|વર્તમાન સાંસદો/ધારાસભ્યોની કુલ સંખ્યા
|BJP
|95
|10
|1
|106
|કોંગ્રેસ
|19
|1
|0
|20
|TDP
|17
|0
|1
|18
|અપક્ષ
|5
|1
|0
|6
દુષ્કર્મના કેસ જાહેર કરનારા વર્તમાન સાંસદો/ધારાસભ્યોની પાર્ટીવાર સંખ્યા
ફક્ત ભાજપમાં બે વર્તમાન સાંસદો (બે) છે જેમણે દુષ્કર્મના કેસ જાહેર કર્યા છે, જ્યારે ટેબલમાં રહેલા અન્ય તમામ પક્ષોના કેસ વર્તમાન ધારાસભ્યોમાંથી છે.
ભાજપમાં, બે વર્તમાન ધારાસભ્યો અને બે સાંસદોએ આવા કેસ જાહેર કર્યા છે, જ્યારે કોંગ્રેસમાં, ચાર વર્તમાન ધારાસભ્યોએ આવા કેસ જાહેર કર્યા છે.
ટીડીપી, ડેમોક્રેટિક તૃણમૂલ કોંગ્રેસ, બીજેડી, એનપીપી, ભારત આદિવાસી પાર્ટી અને ઓલ ઈન્ડિયા સેક્યુલર ફ્રન્ટ દરેકમાં એક વર્તમાન ધારાસભ્ય છે જેમણે દુષ્કર્મનો કેસ જાહેર કર્યો છે. કુલ મળીને, 14 વર્તમાન સાંસદો/ધારાસભ્યો છે જેમની સામે દુષ્કર્મના કેસ નોંધાયેલા છે, જેમાં 12 ધારાસભ્યો અને બે સાંસદોનો સમાવેશ થાય છે. ભાજપ અને કોંગ્રેસમાં 14માંથી આઠ કેસ છે, જ્યારે બાકીના છ કલંકિત ધારાસભ્યો છ પક્ષોના છે.
|પાર્ટી
|દુષ્કર્મના કેસ જાહેર કરનાર ધારાસભ્ય
|દુષ્કર્મના કેસ જાહેર કરનાર સાંસદો
|સાંસદો/ધારાસભ્યોની કુલ સંખ્યા
|ભાજપ
|2
|2
|4
|કોંગ્રેસ
|4
|0
|4
|ટીડીપી
|1
|0
|1
|ડેમોક્રેટિક તૃણમૂલ કોંગ્રેસ
|1
|0
|1
|બીજેડી
|1
|0
|1
|એનપીપી
|1
|0
|1
|ભારતીય આદિવાસી પાર્ટી
|1
|0
|1
|ઓલ ઈન્ડિયા સેક્યુલર ફ્રન્ટ
|1
|0
|1
|કુલ
|12
|2
|14
રાજ્યવાર, મહિલાઓ વિરુદ્ધ ગુનાઓ સંબંધિત કેસ ધરાવતા વર્તમાન સાંસદો/ધારાસભ્યો
રાજ્યોમાં, પશ્ચિમ બંગાળમાં સૌથી વધુ 69 સાંસદો/ધારાસભ્યો છે, ત્યારબાદ આંધ્રપ્રદેશમાં 22 અને ઓડિશામાં 17 સાંસદો છે જેમણે મહિલાઓ વિરુદ્ધ ગુનાઓ સંબંધિત કેસની માહિતી આપી છે.
|રાજ્યો
|કલંકિત ધારાસભ્યોની સંખ્યા
|કલંકિત લોકસભા સાંસદોની સંખ્યા
|કલંકિત રાજ્યસભાના સાંસદોની સંખ્યા
|કલંકિત ધારાસભ્યો/સાંસદોની કુલ સંખ્યા
|પશ્ચિમ બંગાળ
|63
|4
|2
|69
|આંધ્ર પ્રદેશ
|21
|0
|1
|22
|ઓડિશા
|16
|1
|0
|17
|મહારાષ્ટ્ર
|10
|0
|1
|11
|બિહાર
|9
|1
|0
|10
|કર્ણાટક
|7
|0
|0
|7
|ઝારખંડ
|5
|1
|0
|6
|કેરળ
|3
|2
|0
|5
|મધ્યપ્રદેશ
|5
|0
|0
|5
|રાજસ્થાન
|5
|0
|0
|5
|તેલંગાણા
|2
|3
|0
|5
|ગુજરાત
|3
|0
|0
|3
|ઉત્તર પ્રદેશ
|3
|1
|0
|4
|પંજાબ
|3
|0
|0
|3
|તમિલનાડુ
|2
|1
|0
|3
|આસામ
|2
|0
|0
|2
|દિલ્હી
|2
|0
|0
|2
|ગોવા
|2
|0
|0
|2
|દાદરા અને નગર હવેલી અને દમણ અને દીવ
|0
|1
|0
|1
|હિમાચલ પ્રદેશ
|1
|0
|0
|1
|જમ્મુ અને કાશ્મીર
|1
|0
|0
|1
|મણિપુર
|1
|0
|0
|1
|મેઘાલય
|1
|0
|0
|1
|પુડુચેરી
|1
|0
|0
|1
|કુલ
|168
|15
|4
|187
દુષ્કર્મ સંબંધિત કેસ જાહેર કરનારા વર્તમાન સાંસદો/ધારાસભ્યોની માહિતી
મહિલા વિરુદ્ધ ગુનાઓ સંબંધિત કેસ જાહેર કરનારા 187 વર્તમાન સાંસદો/ધારાસભ્યોમાંથી 14 એ દુષ્કર્મ (IPC ની કલમ 376) અને એક જ મહિલા પર વારંવાર દુષ્કર્મ (IPC ની કલમ 376(2)(n)) સંબંધિત કેસ જાહેર કર્યા છે.
આ 14 વર્તમાન સાંસદો/ધારાસભ્યોમાંથી જેમણે દુષ્કર્મ સંબંધિત કેસ જાહેર કર્યા છે, તેમાંથી બે લોકસભા સાંસદ છે અને 12 ધારાસભ્ય છે.
પશ્ચિમ બંગાળમાં સૌથી વધુ 3 વર્તમાન સાંસદો/ધારાસભ્યો છે જેમના પર દુષ્કર્મના કેસ છે, જ્યારે મધ્યપ્રદેશમાં બે કેસ છે; બાકીના રાજ્યો જેમ કે આંધ્ર પ્રદેશ, ઓડિશા, મહારાષ્ટ્ર, કર્ણાટક, ઝારખંડ, કેરળ, તેલંગાણા, ગોવા અને મેઘાલયમાં એક-એક કેસ છે.
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