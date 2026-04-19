ETV Bharat / bharat

તમિલનાડુ: ફટાકડાની ફેક્ટરીમાં પ્રચંડ વિસ્ફોટ, 17 લોકોના મોત, અનેક ઘાયલ

વિસ્ફોટ એટલો પ્રચંડ હતો કે તેનો અવાજ 10 કિલોમીટર દૂર સુધી સંભળાયો, ફાયર અને રેસ્ક્યુ ટીમો આગને કન્ટ્રોલમાં લાવવા પ્રયાસ કરી રહી છે

author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : April 19, 2026 at 6:24 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

વિરુધુનગર (તમિલનાડુ): રવિવારે વિરુધુનગર જિલ્લામાં એક ફટાકડાની ફેક્ટરીમાં થયેલા પ્રચંડ વિસ્ફોટમાં 17 લોકોના મોત નીપજ્યા છે. અહેવાલો અનુસાર, આજે બપોરે વિરુધુનગર જિલ્લાના કટ્ટનારપટ્ટીમાં એક ખાનગી ફટાકડા બનાવતા યુનિટમાં વિસ્ફોટ થયો હતો. ફટાકડા ફૂટવાનો અવાજ આશરે 10 કિલોમીટર દૂર સુધી સંભળાયો હતો.

ઘટનાની માહિતી મળતાં, ફાયર અને રેસ્ક્યુ સર્વિસના કર્મચારીઓ ઘટનાસ્થળે પહોંચ્યા અને હાલમાં આગ ઓલવવાના પ્રયાસોમાં ચાલી રહ્યા છે. અધિકારીઓએ જણાવ્યું કે છ લોકોને સ્થાનિક હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા છે.

તમિલનાડુના મુખ્યમંત્રી સ્ટાલિને વિસ્ફોટમાં જીવ ગુમાવનારા લોકોના પરિવારો પ્રત્યે સંવેદના વ્યક્ત કરી છે. X પર એક પોસ્ટમાં તેમણે કહ્યું, "વિરુદુનગર જિલ્લાના કટ્ટનારપટ્ટીમાં ફટાકડા ફેક્ટરી વિસ્ફોટમાં ઘણા લોકોએ જીવ ગુમાવ્યાના દુ:ખદ સમાચાર ખૂબ જ પીડાદાયક છે. મૃતકોના પરિવારો પ્રત્યે મારી ઊંડી સંવેદના છે. મેં માનનીય મંત્રીઓ કેકેએસએસઆર રામચંદ્રન અને થંગમ થેન્નારાસુને તાત્કાલિક ઘટનાસ્થળે દોડી જવા અને બચાવ કામગીરી ઝડપી બનાવવા અને તેનું નિરીક્ષણ કરવા અને અસરગ્રસ્ત પરિવારોને સાંત્વના આપવા વિનંતી કરી છે. આ વાતની જાણ થતાં જ મેં જિલ્લા કલેક્ટરનો સંપર્ક કર્યો અને તેમને જરૂરી તમામ સહાયનું સંકલન કરવા સૂચના આપી."

નોંધનીય છે કે તાજેતરમાં જ, 13 એપ્રિલના રોજ, વિરુધુનગર જિલ્લાના સત્તુર નજીક ફટાકડા બનાવતી ફેક્ટરીમાં વિસ્ફોટ થયો હતો, જેમાં એક વ્યક્તિનું મૃત્યુ થયું હતું અને ત્રણ અન્ય ઘાયલ થયા હતા. ઘટના સમયે, ફેક્ટરીમાં આશરે 60 કામદારો કામ કરતા હતા.

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.