16 વર્ષની કિશોરીએ નર્સિંગ હોમના ટોયલેટમાં બાળકને જન્મ આપ્યો, પછી નવજાતને બારીમાં ફેંકી દીધું!
આ ચોંકાવનારી ઘટના શનિવારે હુગલી જિલ્લાના ઉત્તરપરા નગરપાલિકાના વોર્ડ 15માં આવેલા નર્સિંગ હોમમાં બની
Published : November 7, 2026 at 10:16 PM IST
હુગલી (પશ્ચિમ બંગાળ): 16 વર્ષની એક સગીર છોકરીએ કથિત રીતે નર્સિંગ હોમના શૌચાલયમાં બાળકને જન્મ આપ્યો અને પછી નવજાતને બારીમાંથી ફેંકી દીધું. આ ચોંકાવનારી ઘટના શનિવારે હુગલી જિલ્લાના ઉત્તરપરા નગરપાલિકાના વોર્ડ 15માં આવેલા નર્સિંગ હોમમાં બની.
છોકરીની માતાએ કહ્યું, "મેં શુક્રવારે રાત્રે મારી પુત્રીને નર્સિંગ હોમમાં દાખલ કરી કારણ કે તેણીને પેટમાં દુખાવો થઈ રહ્યો હતો. અમને ખબર નહોતી કે તે ગર્ભવતી છે. આજે સવારે, હોસ્પિટલે અમને ફોન કરીને જાણ કરી કે તેણીએ જન્મ આપ્યો છે. જ્યારે અમે પહોંચ્યા, ત્યારે અમને આ સ્થિતિ જોવા મળી."
નર્સિંગ હોમના જણાવ્યા અનુસાર, પેટમાં દુખાવાની ફરિયાદ કર્યા બાદ શુક્રવારે મોડી રાત્રે સગીર છોકરીને તેના પરિવાર દ્વારા દાખલ કરવામાં આવી હતી. એવો આરોપ છે કે બીજા દિવસે સવારે, તે શૌચાલયમાં ગઈ, બાળકને જન્મ આપ્યો અને પછી નવજાતને બારીમાંથી ફેંકી દીધી. બાજુના ઘરમાં રહેતા એક વ્યક્તિએ નવજાતને જોયું અને પોલીસ અને નર્સિંગ હોમને જાણ કરી. બાદમાં, નર્સિંગ હોમના સ્ટાફ મેમ્બરે બાળકને બહાર કાઢ્યું. તબીબી સારવાર દરમિયાન બાળકનું મૃત્યુ થયું.
નવજાત શિશુને ફેંકી દેવાની માહિતી મળતાં, ઉત્તરપરા પોલીસ સ્ટેશનની પોલીસ ઘટનાસ્થળે પહોંચી ગઈ. પોલીસ હાલમાં સમગ્ર મામલાની તપાસ કરી રહી છે. 16 વર્ષની સગીર માતાએ આવું પગલું કેમ ભર્યું? નર્સિંગ હોમની ભૂમિકા પર પણ પ્રશ્નો ઉભા થયા છે.
ચંદનનગર પોલીસ કમિશનરેટના એક અધિકારીએ જણાવ્યું હતું કે, "જન્મ પછી તરત જ નવજાત બાળકને ફેંકી દેવાની ઘટના અંગે POCSO એક્ટ હેઠળ કેસ દાખલ કરવામાં આવશે. વધુમાં, બાળક સાથે દુર્વ્યવહાર કરવા બદલ સગીર માતા સામે કાયદેસરની કાર્યવાહી કરવામાં આવશે. જો નર્સિંગ હોમ સામે કોઈ આરોપ હશે, તો તેની તપાસ ચોક્કસપણે કરવામાં આવશે અને યોગ્ય કાર્યવાહી કરવામાં આવશે."
આ દરમિયાન, સ્થાનિક રહેવાસીઓ કહે છે કે ભૂતકાળમાં આ નર્સિંગ હોમ સામે ઘણી ફરિયાદો આવી છે. સ્થાનિક રહેવાસી સૌવિક દાસે કહ્યું, "હું મારા ઘરની અંદર કામ કરી રહ્યો હતો ત્યારે અચાનક મને જોરદાર ધડાકો સંભળાયો, જાણે ઉપરથી કંઈક પડી ગયું હોય. હું બહાર ગયો અને ત્યાં એક નવજાત બાળક પડેલું જોયું. મેં પોલીસને ફોન કર્યો. પછી, જ્યારે મેં નર્સિંગ હોમને જાણ કરી, ત્યારે એક નર્સ બહાર આવી અને બાળકને અંદર લઈ ગઈ."
આ દરમિયાન, નર્સિંગ હોમના માલિક, ડૉ. સુચેતા મુખર્જીએ નર્સિંગ હોમ સામેના આરોપોને નકારી કાઢ્યા છે. મુખર્જીએ કહ્યું, "શુક્રવારે રાત્રે લગભગ 1:00 વાગ્યે સગીરાને પેટમાં દુખાવાની ફરિયાદ સાથે અમારા નર્સિંગ હોમમાં દાખલ કરવામાં આવી હતી. સવારે લોહીની તપાસ કરવામાં આવી હતી. જ્યારે તેના પેટમાં દુખાવો વધુ ખરાબ થયો, ત્યારે તે પોતે બાથરૂમમાં ગઈ. ત્યાં, તેણે બળજબરીથી બાળકને જન્મ આપ્યો અને તેને બારીમાંથી ફેંકી દીધું, દેખીતી રીતે તે 'સાબિત' કરવાના પ્રયાસમાં કે તે સામાન્ય છે અને ગર્ભવતી નથી. તેના પરિવારને પણ ગર્ભાવસ્થા વિશે ખબર નહોતી; અમે પ્રવેશ સમયે તેમને વારંવાર આ વિશે પૂછ્યું હતું."
હુગલી જિલ્લા આરોગ્ય વિભાગના એક અધિકારીએ જણાવ્યું હતું કે, "આ મામલાની તપાસ ચાલી રહી છે. વધુમાં, જો નર્સિંગ હોમ સામે લેખિત ફરિયાદ મળશે, તો ચોક્કસપણે વહીવટી કાર્યવાહી કરવામાં આવશે."
ઉત્તરપરાના ભાજપ ધારાસભ્ય દીપાંજન ચક્રવર્તીએ ખાતરી આપી હતી કે આ ઘટનાના સંદર્ભમાં નર્સિંગ હોમ સામે કાર્યવાહી કરવામાં આવશે. તેમણે કહ્યું, "આ ખૂબ જ દુઃખદ ઘટના છે. હું જાતે પોલીસ સ્ટેશન ગયો હતો. હું ખાતરી કરીશ કે આરોપીઓને કડક સજા મળે. ઘણા ખાનગી નર્સિંગ હોમ ખુલ્લેઆમ નિયમોનું ઉલ્લંઘન કરે છે; તેમની સામે કાર્યવાહી કરવામાં આવશે. જે છોકરીને દાખલ કરવામાં આવી હતી તે સગીર છે - આધાર કાર્ડ અથવા ઉંમર ચકાસણીના અન્ય કોઈપણ માધ્યમ વિના તેને કેવી રીતે દાખલ કરવામાં આવી હશે?"
તેમણે ઉમેર્યું, "નર્સિંગ હોમને જવાબદાર ઠેરવવું જોઈએ. હું ખાતરી કરીશ કે તેમની સામે કાનૂની કાર્યવાહી કરવામાં આવે. અમે આવી પ્રથાઓને નાબૂદ કરવા માટે કામ કરી રહ્યા છીએ, જોકે તે 100% તાત્કાલિક ન પણ હોય. અમે યોગ્ય દિશામાં આગળ વધી રહ્યા છીએ; હું તમને ખાતરી આપું છું કે આ કિસ્સામાં શક્ય તેટલી કડક કાર્યવાહી કરવામાં આવશે."
આ પણ વાંચો: