નાકાબંધી દરમિયાન 150 કિલો એમોનિયમ નાઈટ્રેટ વિસ્ફોટકો જપ્ત; પોલીસે બે આરોપીઓની ધરપકડ કરી
પોલીસે બુંદીથી ટોંક લઈ જવામાં આવતા 150 કિલો એમોનિયમ નાઈટ્રેટ વિસ્ફોટકો જપ્ત કર્યા. કાર પણ જપ્ત કરવામાં આવી.
Published : December 31, 2025 at 4:09 PM IST
ટોંક: અરવલ્લી પ્રદેશ અને અન્ય વિસ્તારોમાં ગેરકાયદેસર ખાણકામ પર અસરકારક રીતે કાર્યવાહી કરવા માટે રાજસ્થાન સરકારના મોટા અભિયાનના એક દિવસ પહેલા, ટોંક જિલ્લામાં પોલીસની DST (જિલ્લા સ્પેશિયલ ટીમ) એ એક મોટી કાર્યવાહી હાથ ધરી હતી. બરૌની પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારમાં નાકાબંધી દરમિયાન, ટીમે બુંદીથી ટોંક લઈ જવામાં આવતા 150 કિલો એમોનિયમ નાઈટ્રેટ વિસ્ફોટકો જપ્ત કર્યા. પોલીસે કારમાં બે લોકોની ધરપકડ કરી.
પોલીસ અધિક્ષક મૃત્યુંજય મિશ્રાએ જણાવ્યું હતું કે ધરપકડ કરાયેલા આરોપીઓ સુરેન્દ્ર પટવા અને સુરેન્દ્ર મોચી છે, બંને બુંદી જિલ્લાના કારવારના રહેવાસી છે. વિસ્ફોટકો યુરિયાની થેલીઓમાં પેક કરવામાં આવ્યા હતા. DST ટીમે નાકાબંધી દરમિયાન કારમાંથી વિસ્ફોટકો જપ્ત કર્યા.
જ્યારે કારમાં બેઠેલા બે મુસાફરોની પૂછપરછ કરવામાં આવી, ત્યારે તેઓએ દાવો કર્યો કે તે યુરિયા છે. જોકે, પોલીસે કારમાંથી 200 ખતરનાક (વિસ્ફોટક) કારતૂસ અને 1,100 સેફ્ટી ફ્યુઝ વાયર શોધી કાઢ્યા, જે એક ગંભીર કેસ દર્શાવે છે. કારતૂસની વિગતવાર તપાસમાં જાણવા મળ્યું કે તેમાં એમોનિયમ નાઈટ્રેટ હતું. ડીએસટીએ ટીમના ઇન્ચાર્જ ઓમ પ્રકાશ ચૌધરીના નેતૃત્વમાં આ કામગીરી હાથ ધરી હતી. એમોનિયમ નાઈટ્રેટનો ઉપયોગ મુખ્યત્વે પથ્થર અને ખાણકામમાં થાય છે.
દિલ્હી વિસ્ફોટ આ સામગ્રી સાથે કરવામાં આવ્યો હતો: તેમણે જણાવ્યું હતું કે એમોનિયમ નાઈટ્રેટને ખતરનાક વિસ્ફોટક માનવામાં આવે છે. તાજેતરના દિલ્હી વિસ્ફોટમાં પણ તેનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો હતો. અરવલ્લી ટેકરીઓ અને જિલ્લા મુખ્યાલયને અડીને આવેલા અન્ય સ્થળોએ ઘણી ગેરકાયદેસર ખાણો કાર્યરત છે, જ્યાં આ વિસ્ફોટકોનો ઉપયોગ થાય છે. નાયબ પોલીસ અધિક્ષક મિશ્રાએ જણાવ્યું હતું કે પોલીસ એ પણ તપાસ કરી રહી છે કે શું આ વિસ્ફોટકો કોઈ વિનાશક હેતુ માટે પરિવહન કરવામાં આવી રહ્યા હતા.
આ પણ વાંચો: