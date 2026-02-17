ETV Bharat / bharat

જમ્મુ કાશ્મીરમાં 14 પ્રવાસન સ્થળ ફરી ખોલવામાં આવ્યા, પહેલગામ હુમલા બાદ બંધ હતા

કાશ્મીરમાં 11 પ્રવાસન સ્થળ, જમ્મુમાં ત્રણ પ્રવાસન સ્થળ સામેલ છે, જેને ફરી ખોલવામાં આવ્યા છે, પહેલગામ હુમલા બાદ બંધ હતા.

જમ્મુ કાશ્મીરમાં 14 પ્રવાસન સ્થળ ફરી ખોલવામાં આવ્યા (File/ ETV Bharat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : February 17, 2026 at 7:57 AM IST

મીર ફરહત

શ્રીનગર: ગયા વર્ષે એપ્રિલમાં પહેલગામમાં પ્રવાસીઓ પર થયેલા હુમલા બાદ બંધ કરવામાં આવેલા જમ્મુ અને કાશ્મીરના 14 પ્રવાસન સ્થળને ફરી ખોલવામાં આવ્યા છે. જમ્મુ-કાશ્મીરના ઉપરાજ્યપાલ મનોજ સિન્હા, જેમની પાસે કાયદો અને વ્યવસ્થાનો અધિકાર છે, તેમણે X પર પોસ્ટ કરતા આ જાહેરાત કરી છે. ઉપરાજ્યપાલે કહ્યું કે પુરી સુરક્ષા સમીક્ષા અને ચર્ચાબાદ તેમણે કાશ્મીર અને જમ્મુ વિભાગમાં ટૂરિસ્ટ સ્પોટને ફરી ખોલવાનો આદેશ આપ્યો છે, જેમણે સાવચેતીના ભાગરૂપે કેટલાક સમય માટે બંધ કરવામાં આવ્યા હતા.

આ જગ્યાઓને ફરી ખોલવાના 10 દિવસ પહેલા, ગૃહમંત્રી અમિત શાહે 6 ફેબ્રુઆરીએ આ વિસ્તારમાં પોતાના બે દિવસના પ્રવાસ દરમિયાન જમ્મુમાં એક સુરક્ષા સમીક્ષા બેઠક કરી હતી. જમ્મુ-કાશ્મીરના મુખ્યમંત્રી ઉમર અબ્દુલ્લાએ ગૃહમંત્રીના પ્રવાસના એક દિવસ પહેલા વિધાનસભામાં કહ્યું હતું કે તે પ્રવાસન સ્થળોને ફરી ખોલવાનો મુદ્દો ગૃહમંત્રી સામે ઉઠાવશે.

મનોજ સિન્હાએ કહ્યું કે કાશ્મીર વિભાગમાં 11 પ્રવાસન સ્થળ જેમાં યૂસમર્ગ, બડગામમાં દૂધપથરી, કોકેરનાગમાં દંડીપોરા પાર્ક, પીરની ગલી, શોપિયાંમાં દુબજન અને પદપાવન, શ્રીનગરમાં અસ્તનપોરા (Astanpora), ટ્યૂલિપ ગાર્ડન, થજવાસ ગ્લેશિયર, ગાંદરબલમાં હંગ પાર્ક અને બારામુલ્લામાં વૂલર/વતલાબ સામેલ છે અને જમ્મુ વિભાગમાં ત્રણ પ્રવાસન સ્થળ- રિયાસીમાં દેવી પિંડી, રામબનમાં માહૂ મંગત અને કિશ્તવાડમાં મુગલ મેદાનને ફરી ખોલવામાં આવશે.

મનોજ સિન્હાએ કહ્યું કે, કાશ્મીરમાં ગુરેજ, અથવાટૂ (Athawatoo), બંગસ (Bangus) અને રામબનમાં રામકુંડ સાઇટને બરફથી સાફ થયા બાદ ફરી ખોલવામાં આવશે.

22 એપ્રિલ 2025માં પહેલગામના બૈસરન પ્રવાસન સ્થળ પર આતંકવાદીઓએ 25 પ્રવાસી અને એક સ્થાનિક વ્યક્તિની ગોળી મારીને હત્યા કરી દીધી હતી. હુમલા બાદ ઉપરાજ્યપાલ તંત્રએ સાવચેતીના ભાગરૂપે સુરક્ષા વધારવા માટે તમામ પ્રવાસન સ્થળોને બંધ કરી દીધા હતા. આ બંધથી હોટલ ઇન્ડસ્ટ્રી અને આ સેક્ટર સાથે જોડાયેલા લોકોની આજીવિકા પર અસર પડી હતી.

જોકે, પહેલગામ, ગુલમર્ગ, સોનમર્ગ અને શ્રીનગરમાં મુગલ ગાર્ડન જેવી કેટલીક મોટી જગ્યાઓને ગયા વર્ષે પ્રવાસીઓ માટે ફરી ખોલવામાં આવી હતી.

ટૂર ઓપરેટરોએ 14 પ્રવાસન સ્થળોને ખોલવાનું સ્વાગત કર્યું છે, તેમનું કહેવું છે કે આ વર્ષે પ્રવાસન ક્ષેત્ર માટે આ એક સારી શરૂઆત છે, કારણ કે શિયાળામાં ગુલમર્ગ અને સોનમર્ગમાં પ્રવાસીઓની સંખ્યા વધી હતી.

જાણીતા ટૂર ઓપરેટર ફારૂક કુથૂએ કહ્યું, "અમે આ નિર્ણયનું સ્વાગત કરીએ છીએ, જે યોગ્ય સમય પર આવ્યો છે, કારણ કે બરફવર્ષા બાદ ઘાટીમાં પ્રવાસીઓની સારી ભીડ જોવા મળી છે. આખા દેશમાં એક સારો મેસેજ જશે અને આગામી સિઝનમાં પ્રવાસીઓની સંખ્યા પણ વધશે."

