ભારત વિશ્વનું ત્રીજું સૌથી મોટું સ્ટાર્ટ-અપ ઇકોસિસ્ટમ બન્યું: પીએમ મોદી

વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ આજે ​​વર્ષના તેમના પહેલા રેડિયો કાર્યક્રમ, મન કી બાતમાં પ્રદૂષણથી લઈને સ્ટાર્ટ-અપ્સ, વિજ્ઞાન અને અન્ય વિષયો પર ચર્ચા કરી.

PM મોદીએ કરી મન કી બાત
PM મોદીએ કરી મન કી બાત
Published : January 25, 2026 at 2:31 PM IST

નવી દિલ્હી: વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી આજે મહિનાના છેલ્લા રવિવારે, રેડિયો કાર્યક્રમ મન કી બાત દ્વારા પોતાના વિચારો દેશવાસીઓ સમક્ષ મુક્યા. આ વર્ષની તેમનો આ પહેલો કાર્યક્રમ છે. આ દરમિયાન તેમણે કહ્યું, "આ વર્ષ 2026નો પહેલો 'મન કી બાત' કાર્યક્રમ છે. આવતીકાલે, 26 જાન્યુઆરીએ, આપણે આપણા પ્રજાસત્તાક દિવસની ઉજવણી કરીશું. આ દિવસે આપણું બંધારણ અમલમાં આવ્યું. આ દિવસ, 26 જાન્યુઆરી, આપણને આપણા બંધારણના નિર્માતાઓને શ્રદ્ધાંજલિ આપવાની તક આપે છે."

પીએમ મોદીએ કહ્યું, "જેમ આપણે જન્મદિવસ ઉજવીએ છીએ અને એકબીજાને શુભેચ્છા પાઠવીએ છીએ, તેમ જ્યારે પણ કોઈ યુવાન પહેલી વાર મતદાર બને છે, ત્યારે આખા મહોલ્લા, ગામ કે શહેરમાં ભેગા થઈને તેમને અભિનંદન આપવા અને મીઠાઈઓ વહેંચવી જોઈએ. આનાથી મતદાન પ્રત્યે જાગૃતિ વધશે અને મતદાર બનવું કેટલું મહત્વપૂર્ણ છે તેની સમજ મજબૂત થશે."

પીએમ મોદીએ યુવા સ્ટાર્ટઅપ્સને સલામ કરી

તેમણે વધુમાં કહ્યું, "એઆઈ, અવકાશ, પરમાણુ ઉર્જા, સેમિકન્ડક્ટર, ગતિશીલતા, ગ્રીન હાઇડ્રોજન, બાયોટેકનોલોજી - તમે નામ લો, અને તમને તે ક્ષેત્રમાં કાર્યરત એક ભારતીય સ્ટાર્ટઅપ મળશે. હું મારા બધા યુવા મિત્રોને સલામ કરું છું જેઓ સ્ટાર્ટઅપ સાથે સંકળાયેલા છે અથવા પોતાનું શરૂ કરવાની ઇચ્છા રાખે છે. ચાલો આપણે જે કંઈ પણ ઉત્પન્ન કરીએ છીએ તેની ગુણવત્તા સુધારવાનો સંકલ્પ કરીએ. પછી ભલે તે આપણા કાપડ હોય, ટેકનોલોજી હોય, ઇલેક્ટ્રોનિક્સ હોય કે પેકેજિંગ હોય, ભારતીય ઉત્પાદનોનો અર્થ 'ઉચ્ચ ગુણવત્તા' હોવો જોઈએ. ચાલો શ્રેષ્ઠતાને આપણો બેન્ચમાર્ક બનાવીએ."

ભારત વિશ્વનું ત્રીજું સૌથી મોટું સ્ટાર્ટઅપ ઇકોસિસ્ટમ બન્યું

મન કી બાતના 130મા એપિસોડમાં, પીએમ મોદીએ કહ્યું, "આજકાલ, હું સોશિયલ મીડિયા પર એક રસપ્રદ ટ્રેન્ડ જોઈ રહ્યો છું. લોકો 2016 ની યાદો તાજી કરી રહ્યા છે. તે ભાવનામાં, આજે હું તમારી સાથે મારી એક યાદો શેર કરવા માંગુ છું."

દસ વર્ષ પહેલાં, જાન્યુઆરી 2016 માં, આપણે એક મોટી યાત્રા શરૂ કરી હતી. ત્યારે અમને સમજાયું કે ભલે તે નાની હોય, પણ તે દેશના ભવિષ્ય અને યુવા પેઢી માટે મહત્વપૂર્ણ છે. આજે, ભારત વિશ્વનું ત્રીજું સૌથી મોટું સ્ટાર્ટ-અપ ઇકોસિસ્ટમ બની ગયું છે. આ સ્ટાર્ટ-અપ્સ બોક્સની બહાર છે. તેઓ એવા ક્ષેત્રોમાં કામ કરી રહ્યા છે જેની 10 વર્ષ પહેલાં કલ્પના પણ કરી શકાતી ન હતી.

પ્રયાસો દ્વારા નદીનું પુનર્જીવન

પીએમ મોદીએ પ્રદૂષણનો પણ ઉલ્લેખ કર્યો. તેમણે કહ્યું, "અયોધ્યામાંથી વહેતી અને ગંગામાં જોડાતી તમસા નદી એક સમયે આ વિસ્તારના લોકો માટે જીવનનું કેન્દ્ર હતી, પરંતુ પ્રદૂષણે તેના અવિરત પ્રવાહને રોકી દીધો હતો. અહીંના લોકોએ તેને પુનર્જીવિત કરવા માટે એક ઝુંબેશ શરૂ કરી, અને દરેકના પ્રયાસો દ્વારા, નદી ફરી જીવંત થઈ."

આંધ્રપ્રદેશમાં 10થી વધુ તળાવો પુનઃજીવિત

વડાપ્રધાનએ વધુમાં કહ્યું, "આંધ્રપ્રદેશમાં અનંતપુર એક એવો વિસ્તાર છે જે ગંભીર દુષ્કાળનો સામનો કરી રહ્યો છે. અહીંની માટી લાલ અને રેતાળ છે, જેના કારણે લોકોને પાણીની તંગીનો સામનો કરવો પડે છે. અહીં (અનંતપુર) ઘણા વિસ્તારોમાં લાંબા સમય સુધી વરસાદ પડતો નથી.

આ સમસ્યાને ઉકેલવા માટે, સ્થાનિક લોકોએ તળાવો સાફ કરવાનું નક્કી કર્યું. વહીવટીતંત્રની મદદથી, 'અનંત નીરુ સંરક્ષણમ પ્રોજેક્ટ' શરૂ કરવામાં આવ્યો. 10 થી વધુ તળાવો પુનઃજીવિત કરવામાં આવ્યા છે. વધુમાં, 7,000 થી વધુ વૃક્ષો વાવવામાં આવ્યા છે."

'ભજન ક્લબિંગ' જૈન જીમાં લોકપ્રિય

પીએમ મોદીએ કહ્યું, "ભજન અને કીર્તન સદીઓથી આપણી સંસ્કૃતિનો આત્મા રહ્યા છે. આજના યુવાનોએ તેમના અનુભવો અને જીવનશૈલીમાં ભક્તિની ભાવનાનો સમાવેશ કર્યો છે. દેશભરના વિવિધ શહેરોમાં મોટી સંખ્યામાં યુવાનો એકઠા થઈ રહ્યા છે. સ્ટેજ ગોઠવવામાં આવ્યા છે." ત્યાં ખૂબ જ ધામધૂમ અને શો છે, અને વાતાવરણ કોઈ કોન્સર્ટથી ઓછું નથી, પરંતુ જે ગવાય છે તે ભજન છે. આ દિવસોમાં આ ટ્રેન્ડને 'ભજન ક્લબિંગ' કહેવામાં આવી રહ્યો છે, અને તે વધુને વધુ લોકપ્રિય બની રહ્યો છે, ખાસ કરીને જનરલ ઝેડમાં.

મલેશિયામાં ભારતીયો પર ભાર

મોદીએ કહ્યું, "વિશ્વના દરેક ખૂણામાં ભારતીય તહેવારો ખૂબ જ ઉત્સાહ અને આનંદ સાથે ઉજવવામાં આવે છે. ભારતીય મૂળના આપણા ભાઈ-બહેનો દરેક પ્રકારની સાંસ્કૃતિક તેજસ્વીતા જાળવવામાં મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવે છે. મલેશિયામાં આપણો ભારતીય સમુદાય પણ આ સંદર્ભમાં ઉત્તમ કાર્ય કરી રહ્યો છે."

મલેશિયામાં 500 થી વધુ તમિલ શાળાઓ છે. તમિલ ભાષા શીખવવા ઉપરાંત, અન્ય વિષયો પણ તમિલમાં શીખવવામાં આવે છે. વધુમાં, તેલુગુ અને પંજાબી તેમજ અન્ય ભારતીય ભાષાઓ પર ખૂબ ધ્યાન આપવામાં આવે છે. ભારત અને મલેશિયા વચ્ચેના ઐતિહાસિક અને સાંસ્કૃતિક સંબંધોને મજબૂત બનાવવામાં એક સમાજ મુખ્ય ભૂમિકા ભજવે છે.

તેને 'મલેશિયા ઇન્ડિયા હેરિટેજ સોસાયટી' કહેવામાં આવે છે. ગયા મહિને, મલેશિયામાં 'લાલ પદ સાડી' પ્રતિષ્ઠિત પદયાત્રાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. આ સાડીનો આપણી બંગાળ સંસ્કૃતિ સાથે ખાસ સંબંધ છે. આ કાર્યક્રમે આ સાડી પહેરીને સૌથી વધુ સંખ્યામાં લોકોનો રેકોર્ડ બનાવ્યો, જે મલેશિયન બુક ઓફ રેકોર્ડ્સમાં નોંધાયેલો છે.

ચાંદનકી ગામનું અનોખું સમુદાય રસોડું

પીએમ મોદીએ કહ્યું, "ગુજરાતના બેહરાજીમાં આવેલા ચાંદનકી ગામની એક અનોખી પરંપરા છે. અહીંના લોકો, ખાસ કરીને વૃદ્ધો, પોતાના ઘરમાં રસોઈ બનાવતા નથી. આ ગામનું ઉત્તમ સમુદાય રસોડું છે. આખા ગામ માટે ભોજન આ સમુદાય રસોડામાં તૈયાર કરવામાં આવે છે, અને લોકો સાથે બેસીને ખાય છે. આ પરંપરા છેલ્લા 15 વર્ષથી ચાલી રહી છે. આ પહેલ ફક્ત લોકોને જોડતી નથી પણ પરિવારની લાગણીને પણ મજબૂત બનાવે છે."

સંપાદકની પસંદ

