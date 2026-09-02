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13 વર્ષ સુધી દિલ્હી AIIMSના ચક્કર કાપ્યા બાદ 15 વર્ષની તન્વીનું મોત, પિતાએ લગાવ્યો બેદરકારીનો ગંભીર આરોપ

તન્વી જન્મજાત હૃદયની ખામી VSD અને પલ્મોનરી એટ્રેસિયાથી પીડિત હતી, 2014માં સર્જરીની સલાહ અને 2015માં તારીખ નક્કી થયા છતાં ઓપરેશન વારંવાર ટાળવામાં આવ્યું હતું.

દિલ્હી AIIMS ની ડ્રોનથી લીધેલી તસવીર
દિલ્હી AIIMS ની ડ્રોનથી લીધેલી તસવીર (ANI & ETV Bharat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 2, 2026 at 4:21 PM IST

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નવી દિલ્હી: દેશની સૌથી પ્રતિષ્ઠિત મેડિકલ સંસ્થા AIIMS દિલ્હીમાં સારવારમાં બેદરકારી અને લાંબા વિલંબનો અત્યંત દુઃખદ કિસ્સો સામે આવ્યો છે. રાજસ્થાનના કોટાની રહેવાસી 15 વર્ષની તન્વીનું મંગળવારે AIIMS પરિસરમાં મોત થયું હતું. તે માત્ર 2 વર્ષની હતી ત્યારથી હાર્ટ સર્જરી માટે રાહ જોઈ રહી હતી.

મૃતકના પિતા મુકેશ પરિયાનીએ હોસ્પિટલ પ્રશાસન અને ડોક્ટરો પર ગંભીર આરોપો લગાવ્યા છે. તેમનું કહેવું છે કે જો AIIMSએ સમયસર સર્જરી કરી હોત તો તન્વી જીવતી હોત, જ્યારે ડોક્ટરોનું કહેવું છે કે સર્જરીને જોખમી ગણીને ટાળી દેવામાં આવી હતી.

બે વર્ષની ઉંમરથી AIIMSમાં સારવાર

કોટાની રહેવાસી તન્વી જન્મજાત હૃદયની ખામી - વેન્ટ્રિક્યુલર સેપ્ટલ ડિફેક્ટ એટલે કે VSD, સાથે પલ્મોનરી એટ્રેસિયાથી પીડિત હતી. તેના માતા-પિતા તેને પહેલીવાર AIIMS દિલ્હી ત્યારે લાવ્યા હતા જ્યારે તે માત્ર બે વર્ષની હતી અને તેમને ઘણી આશાઓ હતી.

પરિવારનો આરોપ છે કે હોસ્પિટલના રેકોર્ડ મુજબ, 2014માં સર્જરીની સલાહ આપવામાં આવી હતી અને 2015માં ઓપરેશનની તારીખ પણ નક્કી કરવામાં આવી હતી. આમ છતાં, અલગ-અલગ કારણોસર સર્જરીને વારંવાર ટાળવામાં આવતી રહી.

પિતાનું કહેવું છે કે જો ડોક્ટરોએ સમયસર સર્જરી કરી હોત તો તેમની દીકરી આજે જીવતી હોત. તેમણે એવો પણ આરોપ લગાવ્યો છે કે 24 ઓગસ્ટથી 31 ઓગસ્ટની વચ્ચે ડોક્ટરોએ તેમની દીકરીની તપાસ પણ કરી ન હતી.

એન્ડોસ્કોપી બાદ બગડી તબિયત

હોસ્પિટલના રેકોર્ડ મુજબ, તન્વીને 24 ઓગસ્ટના રોજ AIIMSમાં ફરીથી દાખલ કરવામાં આવી હતી. ડોક્ટરોએ જણાવ્યું હતું કે કમ્બાઇન્ડ હાર્ટ-લંગ ટ્રાન્સપ્લાન્ટ - હૃદય અને ફેફસાંનું એકસાથે પ્રત્યારોપણ - માટે તેની તપાસ ચાલી રહી હતી.

સોમવારે સાંજે લગભગ 7 વાગ્યે એન્ડોસ્કોપીની પ્રક્રિયા પૂર્ણ થઈ, જેના પછી તેની હાલત ઝડપથી બગડવા લાગી. કાર્ડિયો-થોરાસિક એન્ડ વેસ્ક્યુલર સર્જરી - CTVS - વિભાગના પ્રમુખ ડો. વી. દેવાગૌરુએ જણાવ્યું હતું કે મંગળવારે વહેલી સવારે લગભગ 2:50 વાગ્યે તે કિશોરીએ ખૂબ જ નબળાઈ અને શ્વાસ લેવામાં તકલીફની ફરિયાદ કરી હતી. તપાસમાં જાણવા મળ્યું હતું કે તેનું ઓક્સિજન સેચ્યુરેશન લેવલ ઘટીને 48 ટકા થઈ ગયું હતું.

જોકે ડોક્ટરોએ તેને ઓક્સિજન સપોર્ટ પર રાખી અને તેને બચાવવાનો દરેક સંભવ પ્રયાસ કર્યો, પરંતુ તેને બચાવી શકાઈ નહીં અને સવારે લગભગ 5:06 વાગ્યે તેને મૃત જાહેર કરવામાં આવી.

ન્યાયની માંગ સાથે મૃતદેહ લેવાનો ઇનકાર

દીકરીના મોતથી પરિવાર આઘાતમાં છે. AIIMS પ્રશાસન પ્રત્યે ઊંડો આક્રોશ વ્યક્ત કરતા, દુઃખી પિતાએ કહ્યું કે મોતના કારણ વિશે કોઈ સંતોષકારક સ્પષ્ટતા આપવામાં આવી નથી.

તેમણે હોસ્પિટલના કર્મચારીઓ પર ગંભીર આરોપો પણ લગાવ્યા, એવો દાવો કર્યો કે તેમણે કાગળની કાર્યવાહીના નામે પરિવારને વારંવાર હેરાન કર્યો અને ઘણી વખત તેમને ફરજિયાત ડિસ્ચાર્જ સ્વીકારવા માટે મજબૂર કર્યા.

ઘટનાક્રમ પાછળ કાવતરાની શંકા વ્યક્ત કરતા, પિતાએ ઉચ્ચ સ્તરીય તપાસની માંગ કરી છે. ન્યાયની માંગ કરતા, પરિવારે ત્યાં સુધી તેની દીકરીનો મૃતદેહ લેવાનો ઇનકાર કરી દીધો છે જ્યાં સુધી હોસ્પિટલ પ્રશાસન તેમની ચિંતાઓ અને આટલા વર્ષોના વિલંબ વિશે સ્પષ્ટ જવાબ ન આપે.

AIIMSના ડોક્ટરોનું શું કહેવું છે

દરમિયાન, AIIMSના વરિષ્ઠ ડોક્ટરોનું કહેવું છે કે 2018માં થયેલી તપાસમાં જાણવા મળ્યું હતું કે છોકરીની પલ્મોનરી આર્ટરીઝ - ફેફસાં સુધી લોહી પહોંચાડતી મુખ્ય નસો - વિકસિત થઈ શકી ન હતી. પરિણામે, પ્રમાણભૂત સુધારાત્મક સર્જરીને ખૂબ જ જોખમી માનવામાં આવી અને ટાળી દેવામાં આવી, અને તેના બદલે તેને તબીબી દેખરેખ હેઠળ રાખવામાં આવી હતી.

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TAGGED:

TANVI HEART SURGERY DELAY
AIIMS DELHI NEGLIGENCE
TANVI DEATH CASE
VSD PULMONARY ATRESIA
AIIMS DELHI NEGLIGENCE CASE

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