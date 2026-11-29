મોતની ચીચીયારીથી ગુંજી ઉઠ્યો રાંચી-પટણા હાઈવે, 4 બાળકો સહિત 13 લોકોના મોત
રામગઢમાં રાંચી-પટણા હાઇવે પર એક મોટી કરૂણાંતિકા સામે આવી છે, અહીં સર્જાયેલા એક માર્ગ અકસ્માતમાં ચાર બાળકો સહિત 13 લોકોના મોત થયા.
Published : November 29, 2026 at 7:33 AM IST
રામગઢ: ઝારખંડના રામગઢ જિલ્લાના સમગ્ર વિસ્તારમાં રવિવારે સવારે એક ભયાનક માર્ગ અકસ્માતે હચમચાવી નાખ્યો. રાંચી-પટણા રાષ્ટ્રીય ધોરીમાર્ગ પર કુજૂ પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારના પેંકીમાં ભાજપ કાર્યાલય પાસે શ્રદ્ધાળુઓને લઈ જતી એક સ્કોર્પિયો કાર અકસ્માતગ્રસ્ત થઈ ગઈ. આ કરૂણ અને દુ:ખદ દુર્ઘટનામાં 13 લોકોના મોત થયા છે. મૃતકોમાં ચાર બાળકો, ચાર મહિલાઓ અને પાંચ પુરુષોનો સમાવેશ થાય છે. આ અકસ્માતમાં એક વ્યક્તિ ઈજાગ્રસ્ત થયાનું જાણવા મળ્યું છે, અને તેની સારવાર રામગઢ સદર હોસ્પિટલમાં ચાલી રહી છે.
છિન્નમસ્તિકા મંદિરના દર્શને જઈ રહ્યા હતા લોકો
પ્રાથમિક માહિતી અનુસાર, સ્કોર્પિયોમાં સવાર લોકો બિહારના નાલંદા જિલ્લાના જાંઘરો ગામના રહેવાસી હતા. તેઓ ધાર્મિક શ્રદ્ધા સાથે રામગઢના પ્રખ્યાત મા છિન્નમસ્તિકા રાજરપ્પા મંદિર જઈ રહ્યા હતા. કુજૂના પૈંકી નજીક તેમનું વાહન ભયાનક રીતે દુર્ઘટનાગ્રસ્ત થયું. દુર્ઘટના એટલી ગંભીર હતી કે કારમાં સવાર લોકોને કંઈપણ સમજવાની તક પણ મળી નહીં.
13 લોકોના મોતના સમાચાર
દુર્ઘટનાના સમાચાર મળતાં સ્થાનિક રહેવાસીઓ ઘટનાસ્થળે ભેગા થઈ ગયા હતા. પોલીસ અને સ્થાનિક રહેવાસીઓની મદદથી રાહત અને બચાવ કામગીરી શરૂ કરવામાં આવી હતી. આ અકસ્માતથી સમગ્ર વિસ્તારમાં અરેરાટી સાથે શોક પ્રસરી ગયો છે. 13 લોકોના મોતના સમાચાર મળતાં જ મૃતકોના પરિવારજનોમાં આક્રંદ વ્યાપી ગયો હતો. હોસ્પિટલમાં સગાસંબંધીઓ અને પરિચિતોની ભીડ એકઠી થઈ ગઈ હતી.
ઘટનાની માહિતી મળતાં જ, ડેપ્યુટી પોલીસ કમિશનર (ડીસી), પોલીસ અધિક્ષક (એસપી) અને અન્ય જિલ્લા અધિકારીઓએ ઘટનાસ્થળ અને સદર હોસ્પિટલની મુલાકાત લઈને માહિતી એકત્રિત કરી હતી. એસડીપીઓ આલોક રંજને મૃત્યુઆંકની પુષ્ટિ કરી હતી.
13 લોકોના મોતથી હચમચી ગયું રામગઢ
રામગઢ જિલ્લો દુ:ખદ માર્ગ અકસ્માતોનો ઇતિહાસ ધરાવે છે. અગાઉ, 26 જૂન, 2026 ના રોજ, રાજરપ્પા પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારમાં લારી-બારલોંગ નજીક ટ્રક અને પેસેન્જર વાહન વચ્ચે થયેલી ભયાનક ટક્કરમાં આઠ લોકોએ જીવ ગુમાવ્યા હતા. આ અકસ્માતમાં, તાશા પાર્ટીના સભ્યો મુસાફરી કરી રહ્યા હતા. આવા વારંવાર થતા અકસ્માતોએ જિલ્લાની માર્ગ સલામતી વ્યવસ્થા પર ગંભીર પ્રશ્નો ઉભા કર્યા છે.
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